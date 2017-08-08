Войну начал Саакашвили

... памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны, он рассказал луганским школьникам... флота, он прошел финскую войну, Великую Отечественную войну. Я видел фронтовые фотографии... и в Одессе. С самого начала Саакашвили делает ошибки. Вместо того, чтобы...