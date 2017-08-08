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Войну начал Саакашвили

15:16. 8 августа 2017 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:


Пока Саакашвили по недействительному украинскому паспорту рассекает по Европе, ему прилетело еще и от бывшей коллеги по "революции" Нино Бурджанадзе.
Бурджанадзе всего позиционирвалась прозападным политиком, тем интересней, что она в очередной раз фактически подтвердила тот факт, что войну против Южной Осетии начал Саакашвили, несмотря на то, что западная пропаганда, с пеной у рта пыталапсь доказать, что войну против Грузии начала Россия, а Грузия просто защищалась.

«Войну начал Саакашвили. Ответственность за эти трагические события лежит в первую очередь на нём. Представители всех СМИ объявили меня врагом Грузии. И до сих пор — несмотря на выводы расследования комиссии ЕС, несмотря на заявления Хайди Тальявини  и всеобщее понимание того, что произошло на самом деле, — в Грузии неудобно говорить о том, что войну начал Саакашвили. Никто не хочет акцентировать на этом внимание и говорить на эту тему»



https://russian.rt.com/ussr/news/416812-nino-burdzhanadze-sobytiya-yuzhnaya-osetiya – цинк

PS. Почему Грузия этого не хочет признавать, вполне понятно. Признав вину Саакашвили за развязывание войны, Грузия тем самым распишется в том, что Южная Осетия и Абхазия ушли из Грузии закономерно, а значит надо публично распрощаться с надеждой когда-либо их вернуть. Поэтому возникает причудливая ситуация, когда грузинские власти целенаправленно и системно разоблачают преступления Саакашвили, но вот данное конкретное преступление они подчернуто игнорируют, так как это может навредить текущей политике грузинского руководства, что отдает лицемерием, когда одни преступления Саакашвили приходится разоблачать, а другие покрывать.

В общем, не стоит забывать, что хоть ныне Саакашвили и превратился в смешного клоуна-гастролера, на нем до сих пор висит кровь погибших в Олимпийской войне.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 2008, 888, бурджанадзе, грузия, Россия, Саакашвили
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