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В МИД России заявили о намерении сократить зависимость от доллара

13:15. 8 августа 2017 Просмотров - 31 Один комментарий Опубликовал:

Москва активизирует работу по сокращению зависимости от американских платёжных систем и доллара как расчётной валюты

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«Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платёжных систем, от доллара как расчётной валюты и так далее», — заявил Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Ранее газета «Известия» сообщила, что в России доля хранящих сбережения в долларах граждан за последние три года снизилась на 6 п. п. (до 13%). Эту тенденцию подтверждает и статистика Банка России — с 1 июля 2016 года по 1 июля 2017 года доля валютных вкладов населения снизилась с 26% до 22%.

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Russia Today

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 2035 1591
    Борис 8 августа 2017 в 13:25 Ссылка Пометить
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    -Дмитрий Анатольевич , а чего это вы у обменника в задумчивости остановились?
    -Да вот, думаю доллар обрушить…

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