В МИД России заявили о намерении сократить зависимость от доллара

Концептуал СМИ Москва активизирует работу по сокращению зависимости от американских платёжных систем и доллара как расчётной валюты

«Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платёжных систем, от доллара как расчётной валюты и так далее», — заявил Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».



Ранее газета «Известия» сообщила, что в России доля хранящих сбережения в долларах граждан за последние три года снизилась на 6 п. п. (до 13%). Эту тенденцию подтверждает и статистика Банка России — с 1 июля 2016 года по 1 июля 2017 года доля валютных вкладов населения снизилась с 26% до 22%.

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