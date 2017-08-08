Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Состояние климата на сегодняшний день

09:27. 8 августа 2017 Просмотров - 273 Один комментарий Опубликовал:

02 августа 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Состояние климата на сегодняшний день»

Автор–сказитель Владимир Алексеевич Шемшук.

В передаче мы поговорили о причинах масштабной активизации вулканов.
Разъяснили, почему происходят изменения и катастрофы на земле.
Что является причиной изменения параметров водорода.
И какая тут связь с возникновением огромной прецессии.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

==========================

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Пятикратная ложь сегодняшней власти Украины
...о нахождении Украины в состоянии войны с Россией? ...Украине (а их на сегодняшний день разоружать, и разгонять, просто... их собственных предприятий). И сегодняшняя киевская власть — создав ...какой-либо инвестиционный климат. Так что сегодняшняя киевская власть ...
Глобальное изменение климата на Земле уже происходит. Почему мы молчим?
... серьезных происшествий .Первое - это ощущение состояния страха и безысходности и острую..., заставляет нас убегать от реалий сегодняшнего дня в банальную мирскую суету... пострадали, от стихийных бедствий. На сегодняшний день, это мы с вами. Давайте...
Роберт С. Мендельсон. "Исповедь Еретика От Медицины".
...обведенный черной рамкой: "На сегодняшний день не установлено, как лекарственное ...изучите психологический и моральный климат Современной Медицины, вы .... abstinentia воздерживающийся] - болезненное состояние, появляющееся у наркоманов при прекращении...
ГЛАВА 8. ИНФОРМАЦИЯ И ПРОСТО ИНФОРМАЦИЯ. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...уже практически выработали его. На сегодняшний день самой лучшей книгой, посвящённой ... успеют ЗАМЕТИТЬ. Со временем климат выровнялся, и поэтому Англия без... информацию текущего изменённого состояния для обретения состояния гармоничной управляемости НЕ ...
Бэкграунд, выпуск-328 за 30 ноября 2013
... размере арендной платы. На сегодняшний день действует указ президента Украины, ... существующие математические модели климата не в состоянии точно прогнозировать его ... защиты природы сколачиваются гигантские состояния и затеваются всевозможные коммерческие...
Глава 4. Что и каким образом
...октавой Мозга 224 сохранено по сегодняшний день. Через элементы фантазии и ... разбирать компьютер, обретя умопомрачённое состояние и настойчиво пытаться разобраться, ...серьёзно ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ на процессы УПРАВЛЕНИЯ климатом. Дальше очагового эффекта печки...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>