Состояние климата на сегодняшний день
09:27. 8 августа 2017 Просмотров - 273 Один комментарий Опубликовал: brahman
02 августа 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Состояние климата на сегодняшний день»
Автор–сказитель Владимир Алексеевич Шемшук.
В передаче мы поговорили о причинах масштабной активизации вулканов.
Разъяснили, почему происходят изменения и катастрофы на земле.
Что является причиной изменения параметров водорода.
И какая тут связь с возникновением огромной прецессии.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com
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http://zarubezhom.com/bogom.htm