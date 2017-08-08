02 августа 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Состояние климата на сегодняшний день»



Автор–сказитель Владимир Алексеевич Шемшук.



В передаче мы поговорили о причинах масштабной активизации вулканов.

Разъяснили, почему происходят изменения и катастрофы на земле.

Что является причиной изменения параметров водорода.

И какая тут связь с возникновением огромной прецессии.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



==========================



Источник: www.youtube.com