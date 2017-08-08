Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 августа 2017
- 05:30 Армия Сирии обрушила на боевиков град ракет и отбила важные кварталы в ходе мощного наступления под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО).
- 04:30 Удар в спину: «Армия Ислама» атаковала «Аль-Каиду» под Дамаском и объявила ей войну на уничтожение (ФОТО).
- 03:17 ВКС РФ и Армия Сирии освободили от ИГИЛ новые районы к северу от шоссе Пальмира — Хомс.
- 01:56 Набег у Ат-Танфа.
Армия Сирии обрушила на боевиков град ракет и отбила важные кварталы в ходе мощного наступления под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО)
42-я бригада и 4-я механизированная дивизия Сирийской армии атаковали позиции террористов «Файлак Ар-Рахман» в восточных пригородах Дамаска Джобар и Айн-Тарма.
Используя ракеты класса «земля-земля», правительственные войска в течение нескольких часов ударяли по позициям «Файлак Ар-Рахман» в Айн-Тарме и Джобаре, нанеся значительный урон силам бандформирований.
Взрывы тяжелых ракет «Слон» были слышны даже в западных районах Дамаска.
После ракетных ударов армейцы начали наземную операцию в районе Аль-Манашер в Джобаре, где успешно отбили ряд зданий под покровом ночи.
САА удалось сделать важный шаг вперед в Джобаре, т.к. солдаты зачистили более 15 зданий вокруг мечети Аль-Мустафа, заставляя исламистов «Файлак Ар-Рахмана» отступить, чтобы больших потерь.
Между тем, к юго-востоку от Джобара, 105-я бригада Республиканской гвардии САА возобновил операцию у станции Сонбол в районе Айн-Тарма, захватывая новые здания вблизи стратегической дороги на Замальку. Также гвардейцы продвинулись в районе Шам, взяв под контроль новые здания возле мясокомбината.
Сирийские военные усиливают давление на джихадистов, вынуждая их сдавать свои последние позиции на востоке Дамаска.
За последние сутки были уничтожены десятки боевиков и еще более 40 получили ранения в районе Джобар, где тяжелая артиллерия и ракеты САА громят позиции боевиков.
В тоже время боевики «Джейш аль-Ислам» в этом же районе начали новое наступление на своих бывших союзников из «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской «Аль-Каиды»*).
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Удар в спину: «Армия Ислама» атаковала «Аль-Каиду» под Дамаском и объявила ей войну на уничтожение (ФОТО)
Боевики «Джейш аль-Ислам» возобновили наступление против своих бывших союзников в Восточной Гуте
Группировка «Армия Ислама» этим утром начала мощное наступление в районе Восточной Гуты в Дамаске, нацелившись на позиции террористов из «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*) на фермах Аль-Ашари.
По словам СМИ сирийской и согласно заявлениям банд, сегодня утром «Джейш аль-Ислам» штурмовала фермы Аль-Ашари, захватив несколько объектов в этом районе, включая школу Ашари и мечеть.
На данный момент интенсивные боестолкновения между группировками продолжаются, и группировка «Армия Ислама» продолжает наступление на своих бывших союзников из «Хайят Тахрир Аш-Шама».
НВФ «Джейш аль-Ислам» опубликовало кадры и официально объявило, что ее боевики будут продолжать эту операцию против ХТШ, пока Восточная Гута не будет полностью очищена от террористов «Аль-Каиды».
В тоже время Сирийская армия также начала операцию против боевиков в этом пригороде Дамаска.
Кроме того, издание «Дамаск сейчас» сообщило, что в Восточной Гуте происходили бои между «Нусрой» и «Ахрар аш-Шам» с одной стороны и «Файлак ар-Рахман» с другой.
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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВКС РФ и Армия Сирии освободили от ИГИЛ новые районы к северу от шоссе Пальмира — Хомс
За последние 48 часов, в провинции Хомс, ВКС РФ, Сирийская Арабская Армия и ее союзники освободили от террористов ИГИЛ* несколько новых районов.
При поддержке ВКС России 18-я танковая дивизия САА атаковала позиции боевиков к северо-западу от военного аэропорта Т-4, нацелившись на последние позиции террористов в этой местности.
Сообщается, что правительственным войскам удалось взять под свой контроль несколько районов еще в воскресенье, в том числе 5 точек к востоку от н. п. Манноух.
Также армейцы поймали в засаду группу боевиков, которые двигались в районе Аль-Шандахиях, в результате чего 9 террористов были уничтожены.
Читайте также: Крах обороны ИГИЛ: ВКС РФ и Армия Сирии освободили 3 города в провинциях Дейр эз-Зор и Хомс (+ВИДЕО, ФОТО, КАРТА)
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Набег у Ат-Танфа
Вчера на границе Ирака и Сирии в районе Ат-Танфа (с иракской стороны, на территории провинции Анбар) боевики Халифата предприняли мощную атаку на иранских прокси (упоминается 14-я иракская бригада).
По одним данным, погибло 68 солдат, по другим – 40 убитых и 30 раненых (на фото один из пленных). Также сообщается, что уничтожено 6 единиц бронетехники (судя по видео, сюда и бульдозеры посчитали) и некоторое кол-во тачанок.
Боевики достигли полной тактической внезапности, атаковав полевые бараки иракцев с трех направлений, скрытно выдвинув к лагерю мобильные отряды на тачанках и гантраках, предварительно подорвав на территории лагеря шахид-мобиль. Возникшая паника и дезорганизация помешали иракцам оказать достойное сопротивление, что привело к большому кол-ву погибших и существенным трофеям (тачанки, джип с РСЗО, стрелковое оружие, боеприпасы). Это лишний раз напоминает о том, что недооценка халифатчиков по-прежнему смертельна опасна.
Иранские источники утверждают, что после атаки боевиков, по шиитским отрядам был нанесен по одним данным американский авиаудар, по другим – удар артиллерии HIMARS. развернутой в районе Ат-Танфа.
Пока никаких официальных обвинений Ираном или Ираком по этому поводу не выдвигалось.
Произошедшее вряд ли как-то помешает соприкосновению иранских прокси через границу к северу от Ат-Танфа, но оно наверняка будет подпитывать подозрения, что США продолжают использовать ИГИЛ в темную, на этот раз против иранского влияния в Ираке.
Вместе с тем, 4 и 6 августа наносила авиаудары по халифатчикам в провинции Анбар, так что нельзя исключать варианта аля Фаллуджа и Мосул, когда США наносили ошибочные авиаудары по иракским войскам, что приводило к большим потерям.
Удивляет такая безалаберность иракцев, так как примерно таким же образом "черные" уже громили лагеря в районе Рутбы и приграничных районах провинции Анбар. Но видимо из прошлых эпизодов должных выводов сделано не было, поэтому как обычно будут сполна оплачивать кровавые векселя.
https://www.reddit.com/r/CombatFootage/c
Иранский джип с РСЗО. Поставляется в Сирию и Ирак по линии КСИР.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com