Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 августа 2017

42-я бригада и 4-я механизированная дивизия Сирийской армии атаковали позиции террористов «Файлак Ар-Рахман» в восточных пригородах Дамаска Джобар и Айн-Тарма.

Используя ракеты класса «земля-земля», правительственные войска в течение нескольких часов ударяли по позициям «Файлак Ар-Рахман» в Айн-Тарме и Джобаре, нанеся значительный урон силам бандформирований.

Взрывы тяжелых ракет «Слон» были слышны даже в западных районах Дамаска.

После ракетных ударов армейцы начали наземную операцию в районе Аль-Манашер в Джобаре, где успешно отбили ряд зданий под покровом ночи.

САА удалось сделать важный шаг вперед в Джобаре, т.к. солдаты зачистили более 15 зданий вокруг мечети Аль-Мустафа, заставляя исламистов «Файлак Ар-Рахмана» отступить, чтобы больших потерь.

Между тем, к юго-востоку от Джобара, 105-я бригада Республиканской гвардии САА возобновил операцию у станции Сонбол в районе Айн-Тарма, захватывая новые здания вблизи стратегической дороги на Замальку. Также гвардейцы продвинулись в районе Шам, взяв под контроль новые здания возле мясокомбината.

Сирийские военные усиливают давление на джихадистов, вынуждая их сдавать свои последние позиции на востоке Дамаска.

За последние сутки были уничтожены десятки боевиков и еще более 40 получили ранения в районе Джобар, где тяжелая артиллерия и ракеты САА громят позиции боевиков.

В тоже время боевики «Джейш аль-Ислам» в этом же районе начали новое наступление на своих бывших союзников из «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской «Аль-Каиды»*).

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*Запрещенная в РФ террористическая организация