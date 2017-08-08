Сатана мусорщик у Бога. Правдозор
08:58. 8 августа 2017 Просмотров - 361 4 коммент. Опубликовал: Правдозор
Сатана не может убить Человека, он может лишь забрать его труп после смерти.
Сатана правая рука Бога, заместитель по делам очистки Вселенной от дерьма.
Бог создал весь мир и никто не может ему противостоять.
Вступай в группу Русская Цивилизация
Подпишись на канал ПРАВДОЗОР ТВ
loading...
Сатана – (сат-а-на) святой-не-на (земле) или противоположная ипостась Бога не земным, а подземным обитателям.
Сатанаил – Сатана+Ил на арамейском и древнееврейском Штанаил, что в Ислам перешло в виде “шайтан”. От Штанаил произошло и Шабат, сабат (покой, т.е суббота). “Ил” – на арамейском и древнееврейском – сын бога, т.е. Саната – сын бога. Родителем Сатанаила был один из Элохимов (Элохим – “Боги” с древнееврейского), которого называли “Бог семи небес” (позже его стали называть “Бог седьмого неба”). Владыка тёмных Земель Мира Нави (планет Мира Тьмы, т.е. 10000 планет, которые пошли по технократическому пути развития). Латиняне называли его Люцифером, что в переводе означает “утренняя звезда” или “носитель света”. Прообразом Люцифера был “свет Цифирот”. В Каббале есть понятие Цифирот – десять Миров, объединенных в одну систему, которой и управляет Люцифер (Сатанаил).
loading...
Диавол левая часть, бог правая часть господа, а сатана это самый низ основа праха. Бог ПРАвит, диавол ЛЕВит.
loading...
Воины в царской армии начинали шаг с правой ноги… Вот потому палач русского народа троцкий, став наркомом обороны, переделал ход строя с левой ноги…
loading...
сАтАнА три А ведущие вверх.