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“Русские незаслуженно владеют природными ресурсами!” (с) Э. Лукас

19:44. 8 августа 2017 Просмотров - 197 Один комментарий Опубликовал:

"Русские незаслуженно владеют природными ресурсами!" (с) Э. Лукас

Но как же быть теперь с дипломатией и в сфере международного права? Неужели ВСЕ процессы на Западе теперь управляются так же, как на городском рынке, захваченном мафией, гангстерами? Просто террор, убийства, шантаж – и никаких оснований, кроме воли главаря мафии?

Скажут: нет. Так быть не может. Может. Так и есть.

Стало очевидно, что для Запада хороший русский (славянин) – это лишь мёртвый русский (славянин). На днях редактор влиятельного британского журнала The Economist Эдвард Лукас в не менее влиятельной британской газете Times высказал подлинные мотивы вражды:

«… экономика России базируется на незаслуженных (да, именно так и написано!) доходах от добычи и продажи природных ресурсов».

"Русские незаслуженно владеют природными ресурсами!" (с) Э. Лукас

Э. Лукас


Why do conservatives fall for Putin’s lies?
Conservative hawkishness on Russia used to be as dependable as magnetic north. But a political earthquake originating in the United States has sent the compass spinning. Republicans used to revere…
thetimes.co.uk Edward Lucas

Это не оговорка, а давняя стратегическая линия: лишить народы, «незаслуженно» владеющие землями, этих земель по примеру индейцев или австралийских аборигенов. Покойный Збигнев Бжезинский задолго до 2017 года писал:

«…Россия, и в сегодняшнее время, – эта та же сердцевина земли – Хартланд – каковой ее концептуально определил в прошлом МакКиндер. Завоевать или расчленить Хартланд на части – это залог мировой гегемонии США»

И говорил в интервью:


«Россию необходимо расчленить на три отдельные государства – одно с центром в Петербурге, другое с центром в Москве, а Сибирь отделить в отдельное государство».

Естественно, продолжает он,
чтобы ресурсами этих территорий ведала бы не Россия, а «цивилизованный мир».

«Цивилизованный мир» — это литературный псевдоним американкой гегемонии, самих США и их «наших сукиных сынов».

Такая очевидная нацеленность на захват земель со всеми дарами природы и ликвидацию туземцев лишает смысла любой дипломатический и правовой диалог. Ведь диалог в посольстве или в суде можно вести только в том случае, если оппонент признаёт за тобой какие-то права. Если, например, адвоката в суде лишат слова на всё время заседаний, то зачем он там вообще нужен?! Ведь очевидно же, что адвокат, которому не дают говорить = отсутствие адвоката.

Совершенно очевидно, чего хотели американцы на Украине: сперва истребить русских, потом украинцев. Очевидно и то, что получилось: пункты в задаче поменялись местами. То есть украинцев, проявивших слабину и податливость, начали уничтожать раньше русских, живущих благодаря активному сопротивлению. Решили – раз ЭТИ индейцы не поддаются, давайте пока истребим другое племя! Нам всё равно ИХ ВСЕХ истреблять, какая разница, в том или ином порядке?

Стало совершенно ясно, Трамп там или не Трамп – нам совершенно не на что надеяться в разговоре с НАТО. Их споры об использовании нашей земли касаются только земли, а по нам у них консенсус: небытие. Сперва американские советники навязали Ельцину экономику первобытного племени «всё в обмен на сырьё», лишили наш народ всякой формы участия в мировом производстве. Теперь The Economist и Times в едином порыве аналитического усердия доказывают читателям (а это не таблоиды, это мозговые тресты элиты, что The Economist, что Times) – сырьё, которое продают русские (ничего больше не продавая) – незаслуженно принадлежит русским. Вначале нам смели с лица земли всю экономику, а теперь и саму землю выдёргивают из-под ног! Опыт богатый – начали с Ирландии, континенты от туземцев уже третий век очищают…

Ну если закрыть глаза на вторжения в Сербию, Ирак, Ливию, Сирию. Госперевороты в Киргизии, Украине, Грузии, выход из договора по ПРО, содание ПРО в Восточной Европе. Вмешательство во внутренние дела России, заявления американских политиков, что они будут противодействовать экономической интеграции с нашими соседями, то да Путин все испортил и не оценил американского дружеского санкционного жеста, на благо интересов России.

Источник: nnm.me

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Один комментарий»

  • 1455 1273
    Руса 8 августа 2017 в 21:28 Ссылка Пометить
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    В принципе- какая разница для русских,
    кто положил глаз на природные ресурсы
    России: Запад или Китай.
    Сегодня китайцы хищнически гробят
    Сибирь, пилят и вывозят лес в КНР,
    уничтожая сибирскую тайгу при помощи
    наших властей. Русским оставляют пни,
    горбыль, обапол, макаронник и опилки.
    В г. Канске, например, скопились
    горы древесных отходов от китайских
    лесопилок.
    В результате пожаров от этих отходов там сгорело несколько улиц, сотни людей остались без крыши над головой. Есть и жертвы.
    ” Комсомольская правда ” опубликовала
    статью о творящемся беспределе в этом
    сибирском городке.

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