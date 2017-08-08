“Русские незаслуженно владеют природными ресурсами!” (с) Э. Лукас

Но как же быть теперь с дипломатией и в сфере международного права? Неужели ВСЕ процессы на Западе теперь управляются так же, как на городском рынке, захваченном мафией, гангстерами? Просто террор, убийства, шантаж – и никаких оснований, кроме воли главаря мафии?

Скажут: нет. Так быть не может. Может. Так и есть.

Стало очевидно, что для Запада хороший русский (славянин) – это лишь мёртвый русский (славянин). На днях редактор влиятельного британского журнала The Economist Эдвард Лукас в не менее влиятельной британской газете Times высказал подлинные мотивы вражды:

«… экономика России базируется на незаслуженных (да, именно так и написано!) доходах от добычи и продажи природных ресурсов».





Why do conservatives fall for Putin’s lies?

Conservative hawkishness on Russia used to be as dependable as magnetic north. But a political earthquake originating in the United States has sent the compass spinning. Republicans used to revere…

thetimes.co.uk Edward Lucas



Это не оговорка, а давняя стратегическая линия: лишить народы, «незаслуженно» владеющие землями, этих земель по примеру индейцев или австралийских аборигенов. Покойный Збигнев Бжезинский задолго до 2017 года писал:

«…Россия, и в сегодняшнее время, – эта та же сердцевина земли – Хартланд – каковой ее концептуально определил в прошлом МакКиндер. Завоевать или расчленить Хартланд на части – это залог мировой гегемонии США»

И говорил в интервью:





«Россию необходимо расчленить на три отдельные государства – одно с центром в Петербурге, другое с центром в Москве, а Сибирь отделить в отдельное государство».

чтобы ресурсами этих территорий ведала бы не Россия, а «цивилизованный мир».

Естественно, продолжает он,

«Цивилизованный мир» — это литературный псевдоним американкой гегемонии, самих США и их «наших сукиных сынов».

Такая очевидная нацеленность на захват земель со всеми дарами природы и ликвидацию туземцев лишает смысла любой дипломатический и правовой диалог. Ведь диалог в посольстве или в суде можно вести только в том случае, если оппонент признаёт за тобой какие-то права. Если, например, адвоката в суде лишат слова на всё время заседаний, то зачем он там вообще нужен?! Ведь очевидно же, что адвокат, которому не дают говорить = отсутствие адвоката.

Совершенно очевидно, чего хотели американцы на Украине: сперва истребить русских, потом украинцев. Очевидно и то, что получилось: пункты в задаче поменялись местами. То есть украинцев, проявивших слабину и податливость, начали уничтожать раньше русских, живущих благодаря активному сопротивлению. Решили – раз ЭТИ индейцы не поддаются, давайте пока истребим другое племя! Нам всё равно ИХ ВСЕХ истреблять, какая разница, в том или ином порядке?

Стало совершенно ясно, Трамп там или не Трамп – нам совершенно не на что надеяться в разговоре с НАТО. Их споры об использовании нашей земли касаются только земли, а по нам у них консенсус: небытие. Сперва американские советники навязали Ельцину экономику первобытного племени «всё в обмен на сырьё», лишили наш народ всякой формы участия в мировом производстве. Теперь The Economist и Times в едином порыве аналитического усердия доказывают читателям (а это не таблоиды, это мозговые тресты элиты, что The Economist, что Times) – сырьё, которое продают русские (ничего больше не продавая) – незаслуженно принадлежит русским. Вначале нам смели с лица земли всю экономику, а теперь и саму землю выдёргивают из-под ног! Опыт богатый – начали с Ирландии, континенты от туземцев уже третий век очищают…

Ну если закрыть глаза на вторжения в Сербию, Ирак, Ливию, Сирию. Госперевороты в Киргизии, Украине, Грузии, выход из договора по ПРО, содание ПРО в Восточной Европе. Вмешательство во внутренние дела России, заявления американских политиков, что они будут противодействовать экономической интеграции с нашими соседями, то да Путин все испортил и не оценил американского дружеского санкционного жеста, на благо интересов России.

Источник: nnm.me