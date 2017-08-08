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Развод Абрамовича – предвестник финансового кризиса

19:32. 8 августа 2017 Просмотров - 333 2 коммент. Опубликовал:

Р. Абрамович и Дарья Жукова своевременно объявили о разводе. Почему — своевременно?

Я бы хотела вернуться к главной теме Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, ознаменовавшегося в 2017 году небывало высокой явкой. Главной темой в кулуарах был один вопрос, и касался он совсем не увеличения потока инвестиций в экономику Российской Федерации.

Участников и гостей форума гораздо больше волновала собственная судьба: действительно ли у всех российских олигархов отберут всё бабло, вывезенное из России на Запад? На этот вопрос есть всего один ответ — «да». Раз Лондон принял решение отбирать, уж будьте уверены, — отберут всё до копейки.

Имущество, полученное супругой и детьми после развода будет находиться в относительной безопасности, в сравнении с состоянием самого Романа Аркадьевича.

Д. Жукова получит после расторжения брака, с одной стороны — «жалкие копейки», если сравнивать их с состоянием Р. Абрамовича, точнее, с громко объявленной для прессы суммой, думаю, что реальная — гораздо меньше, но, с другой стороны, эти «копейки» будут исчисляться сотнями миллионов долларов…

Предыдущий развод Р. Абрамовича с женой Ириной совпал с финансовым кризисом 2007-2008 годов, согласно сообщениям в прессе, Ирина получила 300 млн. долларов, квартиры в Великобритании, замок во Франции и кое-что еще, по мелочи…

http://classic.newsru.com/russia/07aug2017/10years.html

Миллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова решили разойтись после десяти лет совместной жизни. Родители двух детей останутся друзьями и партнерами в совместных проектах. Общих сына и дочь они собираются воспитывать совместно.

…50-летний Роман Абрамович – российский предприниматель, миллиардер. В 2001-2008 году занимал пост губернатора Чукотки, в 2008-2013-м – председателя думы Чукотского автономного округа. Эксперты Forbes оценивают состояние Абрамовича в 9,2 миллиарда долларов. Предприниматель занимает 139-е место в рейтинге богатейших людей мира и 12-е место в списке богатейших людей России.

От бывшей жены Ирины у Абрамовича пятеро детей – двое сыновей и три дочери. С ней миллиардер развелся в марте 2007 года. По даннымForbes, при разводе Ирина Маландина получила 300 млн долларов, роскошное поместье в графстве Уэст-Сассекс, две лондонские квартиры, замок во Франции Сhateau de la Croe, а также возможность проводить время на яхте Pelorus и пользоваться частным “Боингом” экс-супруга.

По сообщениям прессы, Д. Жукова и Р. Абрамович «продолжат работу над совместными проектами», так что «спасти», как осетрину из огня, они рассчитывают, по самым скромным прикидкам  миллиарда полтора-два…

В последнее время на свет вытащили подробности общения Д. Жуковой с близкими родственниками президента США Д. Трампа, но эта дружба от неприятных вопросов компетентных органов Великобритании о происхождении денег не спасла бы Р. Абрамовича, а президенту Д. Трампу могла еще и навредить…

http://www.newsru.com/russia/07aug2017/jukova.html

Галеристка Дарья Жукова, которая, по сообщениям СМИ, разводится с супругом – миллиардером Романом Абрамовичем, может быть причастна к организации встреч между представителями из окружения президента США Дональда Трампа и российскими чиновниками, сообщает The Bell со ссылкой на высокопоставленного российского чиновника.

По информации издания, у Жуковой отличные связи в американском истеблишменте. Несколько лет назад, в частности, она устраивала высокопоставленным россиянам встречу с Майклом Блумбергом, который на тот момент занимал пост мэра Нью-Йорка.

Как стало известно журналистам, Жукова хорошо знакома с семьей действующего президента США и давно дружит с его дочерью и советником Иванкой Трамп. При этом собеседник издания подчеркнул, что Абрамович никогда не помогал Жуковой налаживать контакты между высокопоставленными чиновниками РФ и США.

Кроме того, брат зятя президента США Джареда Кушнера Джошуа является ключевым бизнес-партнером Жуковой. Так в 2010 году его фонд Thrive Capital, перечислив 1,5 млн долларов, спас от банкротства онлайн-платформу для коллекционеров искусства Artsy – проект Жуковой.

Одно дело, дружить с разведенкой, — моделью и галеристом Д. Жуковой, и совсем другое дело — дружить с супругой российского олигарха…

Источник: pravosudija.net

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2 коммент.»

  • 2124 1515
    любопытный 8 августа 2017 в 19:40 Ссылка Пометить
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    Ну и что?

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  • 4029 2901
    марина 8 августа 2017 в 19:52 Ссылка Пометить
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    Абрамович наплодил уже 10шт миллионеров,растащил российское добро по многим карманам-они же дети-,тоже творят и остальнве песковы.Чуют ,что будут скоро просить поделится.Только кому от этого легче,украденное ими не достанется ни родине ,ни бездомным .которых больше, чем после войны!деньги перетекут в следующие карманы геволюционеров.так что ,так себе новость.

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