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Новый «Ночной охотник» Ми-28УБ планируют отправить на испытания в Сирию

09:26. 8 августа 2017 Просмотров - 248 Нет комментариев Опубликовал:

Новый российский вертолет Ми-28УБ с двойным управлением отправят на испытания в Сирию, сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Новый «Ночной охотник» Ми-28УБ планируют отправить на испытания в Сирию

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Новый российский вертолет Ми-28УБ (с двойным управлением) планируется отправить на испытания в Сирию. Об этом сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Новый «Ночной охотник» Ми-28УБ планируют отправить на испытания в Сирию

"Сегодня в вертолете Ми-28Н есть пилот и оператор, и основная цель и задача модернизации — сделать его учебно-боевым, чтобы управление вертолетом могло осуществляться из каждой из кабин. Мы бы хотели, чтобы эти вертолеты (Ми-28УБ — прим. ТАСС) прошли здесь (в Сирии — прим. ТАСС) своего рода тестирование", — сказал он в интервью программе "Военная приемка" телеканала "Звезда", записанном на авиабазе Хмеймим.

Новый «Ночной охотник» Ми-28УБ планируют отправить на испытания в Сирию

Как сообщил ранее генеральный конструктор "Вертолетов России" Николай Павленко, восемь новых вертолетов Ми-28УБ поступят в Воздушно-космические силы РФ в этом году.

Новый «Ночной охотник» Ми-28УБ планируют отправить на испытания в Сирию

В свою очередь, начальник боевой подготовки армейской авиации ВКС России Олег Чесноков сообщал, что Ми-28УБ первыми поступят в 344-й Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке. По его словам, летчики и преподаватели Торжокского центра уже прошли переучивание на эту модификацию вертолета.

Новый «Ночной охотник» Ми-28УБ планируют отправить на испытания в Сирию

Ми-28УБ — учебно-боевая модификация ударного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", ее создание началось в 2010 году. Он оснащен двойной системой управления. Хотя новая машина предназначена для обучения летчиков, она сохраняет все ударные возможности и может применяться для нанесения ударов по объектам и технике противника.

Источник: nnm.me

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