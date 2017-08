Деньги Гезелля и переформатирование финансовой системы

Беспроцентные деньги на основе демереджа - теоретическая абстракция или реальный план по переформатированию мировой финансовой системы?

В последнее время всё чаще стали звучать пессимистические прогнозы экономистов и аналитиков о неизбежном крахе современной финансовой системы. Споры идут, пожалуй, лишь о том, какой её сегмент обрушится первым – доллар США, евро, рынок опционов и фьючерсов или пирамида государственного долга США.

Вместе с тем, известно, что основы современной финансовой системы были заложены более ста лет назад – система банков Федерального резерва США была создана в 1913 году. Идея о том, что группа частных банков берет в свои руки денежное обращение США, а затем практически и всего мира, поражает своей смелостью и широтой замысла.

В итоге кредитование правительства США и использование доллара в качестве мировой валюты на протяжении практически целого века привело к невиданному ранее перераспределению национального богатства и его концентрации в руках очень узкой группы лиц. По данным банка Credit Suisse к 2016 году 1% населения в ряде стран владел 40-75% национального богатства. Для США этот показатель составил 42%. Параллельно растет и пирамида долгов. Государственный долг, например, США в 2017 г. достиг 20 трлн. долл., это больше ВВП этой страны. Перспективы его погашения не выглядят реалистично. Вместе с тем, его дальнейшее экспоненциальное наращивание, очевидно, также не является хорошей идеей. Ненамного лучше складывается ситуация и в других странах.

Сегодня можно констатировать, что основные цели авторов плана долларизации мировой экономики на процентной основе были достигнуты и перед ними теперь стоит вопрос о сворачивании этой системы. И вряд ли эти люди не продумали заранее безопасные для своих капиталов варианты выхода из этой ситуации.

Некоторые события, происходящие в последнее десятилетие на мировых финансовых и денежных рынках дают основания полагать, что этим вариантом будет замена современных денег, основанных на проценте, на новую денежную единицу – т.н. «беспроцентные» деньги.

Экономисты уже давно изучают возможности создания денежной системы, основанной на неростовщических принципах. Все большее их число начинает придерживаться мнения, что ссудный процент и использование денег в качестве средства накопления капитала приводит к неустранимым противоречиям в экономике. К их числу следует отнести перераспределение национального богатства в пользу кредиторов, неэффективность распределения производственных ресурсов, регулярные экономические и финансовые кризисы, а также – хищническое и потребительское отношение к экологии планеты.

На смену старой экономической парадигме начинает приходить новая – концепция «беспроцентных» денег. Причем, она не является голой теоретической разработкой. В последние годы в развитых странах мира мы наблюдаем всё больше признаков того, что мировая финансовая система последовательно, хотя и без лишнего шума, двигается именно в этом направлении.

Основные видимые для нас маркеры на дорожной карте этого движения следующие:

- Ограничение оборота наличных денег, изъятие из оборота купюр крупного номинала, увеличение доли безналичных расчетов;

- Снижение величины процентных ставок практически до 0%;

- Появление на рынке финансовых инструментов с отрицательной доходностью.

Всё эти процессы мы уже сегодня наблюдаем во многих экономически развитых странах. С 2016 года Европейским центральным банком прекращен выпуск купюр номиналом 500 евро. В 2018 году они полностью будут изъяты из оборота. Отрицательные процентные ставки по депозитам уже предлагаются в банках Швейцарии, Швеции и Дании. С 2016 года ключевая ставка ЕЦБ составляет 0%. Учетная ставка ФРС США с 2010 года не превышает 1-1,5%. Еще десятилетие назад падение доходности гособлигаций ниже нуля было невозможным событием. Сегодня объем таких гособлигаций в мире превышает 10 трлн. долл., и среди них есть бумаги со сроком обращения в несколько лет.

Таким образом, переформатирование мировой финансовой системы в направлении отказа от принципов процентного дохода идет полным ходом. В этой связи исследование темы беспроцентных денег представляет огромный интерес. Для этого в первую очередь необходимо ознакомиться с концепцией демереджа.

Демередж – экономическая концепция, согласно которой деньги должны постепенно терять свою ценность. Демередж определяет деньги в качестве средства обращения и платежа, и не предполагает выполнение ими функций средства накопления.

Общее понятие демереджа

В мире вполне могут существовать денежные системы, построенные не на принципах процентного дохода. Первые версии таких систем уже существовали, по меньшей мере, сотню лет назад. Однако, в силу того, что они противоречат основам современной экономики, они обычно выставляются в невыгодном свете в качестве задумок маргиналов. Вместе с тем, ряд идей по развитию экономики нового типа, был изложен, например, в книге Пола Хокина «Экология торговли» (2010), а также в трудах таких новаторов как Е.Ф. Шумахер, Г. Дейли, М. Кеннеди и ряда других.

Согласно этим авторам, новые денежные системы позволят оживить экономическую активность местных сообществ, а также будут способствовать созданию условий, при которых экономический рост будет напрямую связан с повышением благосостояния людей и сохранением экологии планеты. Главным принципом этих альтернативных систем является отказ от выполнения денежными единицами функций средства накопления.

Именно такое радикальное решение еще в начале прошлого века было предложено экономистом Сильвио Гезеллем в своей книге «Естественный экономический порядок» (1916). «Свободные деньги» Гезелля, подразумевали отрицательную стоимость владения, известную как демередж. Каждую неделю на купюру должен быть приклеен купон, имеющий стоимость, например, 0,1% от её номинала. По сути, этот купон является платой за использование денег, другими словами – деньги начинают обесцениваться с течением времени. Хотя эта идея звучит странно, если не сказать радикально, её поддержал сам Джон Мейнард Кейнс – признанный авторитет в экономике. Более того, эта система была опробована и показала положительные результаты.

Широко известным является эксперимент по использованию таких денег в австрийском городе Вёргль, проведенный в 1932 г. В рамках эксперимента были выпущены местные деньги, на которые их собственники ежемесячно должны были наклеивать специальные марки, стоимостью 1% от номинала. Деньги перестали приносить проценты и выполнять функцию средства накопления. Аккумулирование денег стало своего рода бременем, таким же, как избыток скоропортящихся товаров. Поэтому люди быстрее тратили деньги, способствуя росту экономической активности в городе. В нем резко снизился уровень безработицы, в то время как остальная часть Австрии сползала в рецессию. Эта система позволила выполнить в городе целый ряд необходимых общественных работ. Через год уровень безработицы в Вёргле снизился на 25%. Объемы выполняемых в городском хозяйстве работ выросли на 220%, в то время как вся Австрия находилась в глубоком кризисе. Эксперимент был прекращен в 1933 году, когда местная валюта была запрещена по указанию Центрального банка страны, который увидел в ней угрозу своей денежной политике.

Демередж имеет ряд важных экономических и социальных эффектов. Первоначально он призван «уравнять в правах» материальные товары, теряющие ценность в результате естественной амортизации, и деньги, ценность которых увеличивается со временем. Валюта на основе демереджа основана на том, что к деньгам применяются те же законы, что и к любым другим товарам, для сохранения которых требуются специальные усилия.

Джордан МакЛеод, автор книги «Новая валюта: как деньги меняют наш мир» (2009), объясняет это следующим образом: «Мы рассматриваем существующую форму денег как дающую совершенно необоснованную власть их владельцам на рынке товаров и услуг. Эта власть в состоянии изымать деньги из обращения, чтобы получить преимущество над поставщиками товаров и над должниками».

Чтобы решить эту проблему, он предлагает применить научный подход, который позволит разработать денежную систему, отражающую естественные законы природы.

Автор предлагает рассмотреть корзину товаров, используемых в условной экономике, которая содержит х центнеров пшеницы, у литров нефти и т.д. Допустим, что стоимость хранения данной корзины товаров составляет 5% в год. Тогда будет целесообразно установить сбор в размере 5% в год за изъятие денег из обращения. Этим мы уравняем в правах собственников денег и поставщиков товаров, создавая стимулы для взаимной торговли. В результате увеличится скорость товарооборота и ликвидность рынка, а большая часть денежных средств будет всегда находиться в обращении. Из-за 5-и процентной платы за хранение деньги, полученные в будущем, будут иметь большую ценность, чем деньги, имеющиеся в настоящее время. Это позволит изменить современную ситуацию, в которой будущие платежи дисконтируются по отношению к настоящим.

Плата за хранение денег, названная Гезеллем демереджем, будет способствовать тому, что люди будут тратить столько, сколько необходимо, и искать другие способы для накопления и сохранения сбережений, такие, как инвестиции в реальный сектор, займы и т.д. У владельца избыточных денег теперь будут все мотивы для их выдачи в качестве беспроцентных ссуд. Плата за хранение денег приведет к исчезновению процентного дохода.

Гезелль писал: «Товары в целом, такие как корма, топливо, удобрения и т.д. могут поступать в рыночный оборот лишь при условии, что для участников торговли безразлично, чем они владеют – деньгами или товарами. И это возможно только при том условии, что деньги обладают такими же свойствами и недостатками, как и товары. Товары гниют, портятся и ржавеют. Поэтому деньги смогут быстро и эффективно выполнять функцию средства обращения и платежа, только тогда, когда они приобретут такие же свойства и потребуют расходов для сохранения своей стоимости. Такие деньги никогда не будут более предпочтительными по отношению к товарам». (Гезелль, Сильвио. Естественный экономический порядок, 1916).

Логика в этом, безусловно, есть. Возникает вопрос, будет ли эта идея работать на практике и нет ли в ней каких-либо скрытых «подводных камней»?

Чем демередж отличается от инфляции

Термин «демередж» произошел от латинского слова «задержка», «промедление». Это юридический термин, означающий установленную законом плату. Применительно к денежной политике, эта плата взимается в пользу эмитента денег. Если деньги эмитируются государством, то демередж становится своего рода налогом. Независимо от того, выпускаются ли деньги государством или местным сообществом, демередж может выступать в качестве средства перераспределения общественных благ и покупательной способности. Он приводит к сокращению количества денег в обороте, что обычно сопровождается дефляцией – снижением цен. Кроме того, в отсутствие необходимости выплачивать проценты по займам предприниматели и компании перестанут перекладывать это бремя на плечи потребителей (по оценкам М. Кеннеди, в европейских странах доля процентных расходов достигает 30% от стоимости любого товара или услуги).

Таким образом, демередж стимулирует потребление и сдерживает накопление денег. Инфляция, наоборот, вызывает повышение цен в силу обесценения валюты – снижения её покупательной способности. Инфляция приводит к перераспределению покупательной способности от населения к эмитенту денег. Два этих явления – демередж и инфляция, противоположны по своей сути. В то время как понятие процента связано с дисконтированием будущих платежей, демередж не разделяет настоящие и будущие денежные потоки.

Например, в настоящее время лесной массив, который может приносить по 1 млн. долл. прибыли каждый год в обозримом будущем, будет оценен как невыгодный актив, если его можно вырубить и получить немедленный доход в 50 млн. долл. (Приведенная стоимость ежегодного потока платежей в 1 млн. долл., дисконтированная по ставке 5%, составляет 20 млн. долл.)

Этот подход поощряет недальновидность бизнеса, готового пожертвовать даже своими собственными долгосрочными интересами в угоду одномоментной краткосрочной выгоде. Такое поведение считается вполне рациональным с позиций экономики, основанной на ссудном проценте. Дисконтирование будущих потоков платежей дает возможность «обналичить» все природные ресурсы планеты, устроив их оптовую распродажу.

В условиях демереджа интересы бизнеса, наоборот, потребуют сохранения леса как источника будущего дохода. Процентный доход способствует концентрации капитала, в то время как демередж стимулирует его перераспределение.

Процентный доход, как и демередж, представляют собой плату за использование денег. Однако ключевое различие между ними в том, что в первом случае, эта плата идет в пользу владельцев денег – собственников финансового капитала. Во втором случае, этот сбор оплачивают собственники денег, способствуя более справедливому распределению национального богатства.

Что происходит со сбережениями в условиях демереджа?

Гезелль писал: «Вопреки предсказаниям «свободные» деньги опровергли все негативные прогнозы критиков. Они утверждали, что не будет возможностей для сбережений, что сумма на депозите будет уменьшаться со временем под действием ставки демереджа. Но это не так. Теперь я могу получить гораздо больше, чем раньше. Да, я больше не получаю процентов по вкладу. Но это даже к лучшему, поскольку появляются значительно большие возможности увеличить мои сбережения». Сегодня мы откладываем деньги, которые у нас остаются после прямой и косвенной оплаты значительной доли процентных расходов. Ведь в современной экономике, основанной на проценте, расходы на обслуживание долгов включены в стоимость товаров и услуг всех государственных и муниципальных организаций, а также частных компаний.

По оценкам, только расходы на обслуживание государственного и корпоративного долга составляют не менее 10% от стоимости валового внутреннего продукта РФ. Средняя долговая нагрузка (индекс PTI, payments to income) заемщиков-физических лиц в России превышает 25%. При снижении процентных ставок или их обнулении, цены во всех секторах экономики должны будут снизиться, пропорционально увеличивая вашу норму сбережений. Потери по неполученным по депозиту процентам будут с избытком компенсированы ростом вашего потребления и сбережений.

Как писал Гезелль: «Рантье, скорее всего, не понравится снижение процентной ставки, но мы, трудящиеся, будем приветствовать это шаг. Мы никогда не сможем накопить достаточно капитала, чтобы жить на процентный доход с него. Но мы сможем комфортно существовать на свои сбережения. Мы не оставим потомкам денежный капитал как постоянно увеличивающийся источник дохода. Но разве передача им экономических условий, в которых труд людей будет оценен по справедливости, не является более чем справедливой заменой?»

Таким образом, контуры возможной новой финансовой системы начинают постепенно вырисовываться. Современная финансовая система, основанная на ссудном проценте, свои задачи, по-видимому, выполнила полностью. Значительная часть мировых производственных и финансовых активов, а также недвижимости уже находится под контролем относительно немногочисленной группы собственников. В этой связи для регуляторов этой системы крайне важным является недопущение её катастрофического обрушения и последовательный, постепенный переход на деньги нового типа, не связанные с необходимостью экспоненциального роста долгов.

Список литературы

Маргрит Кеннеди (2011). Деньги без процентов и инфляции. М.: Самотёка МИД «Осознание».

Credit Suisse Research Institute. The Global Wealth Report 2016.

Jordan Bruce MacLeod (2009). New Currency. Integral Publishers.

Paul Hawken (2010). The Ecology of Commerce Revised Edition: A Declaration of Sustainability. Collins Business Essentials.

Silvio Gesell (1916). The Natural Economic Order. Translated by Philip Pye M.A., TGS, издание 2007.

Материалы интернет сайта «P2P Foundation»

Источник: http://khazin.ru/articles/6-ekonomika/54221-dengi-gezellja-i-pereformatirovanie-finansovoi-sistemy