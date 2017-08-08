Цитаты из книги «Два капитана» Вениамина Каверина

Бороться и искать, найти и не сдаваться

После выхода «Двух капитанов» — приключенческого романа об исследователях севера, писатель Вениамин Каверин стал известен на всю страну. Его книга, написанная в лучших традициях советского романтизма, выдержала более сотни переизданий и послужила основой для двух экранизаций, а придуманные им герои оказались кумирами советских детей и подростков.Для Каверина, не самого известного участника группы «Серапионовы братья», ранее писавшего и фантастические, и реалистические произведения, такой успех, возможно, был неожиданным, однако голову писатель не потерял и за свое «высокое» положение не боялся. Именно он был первым, кто в печати упомянул о запрещенном романе Михаил Булгакова «Мастер и Маргарита». В 1958 году Каверин оказался едва ли не единственным обласканным властью романистом, который не поддержал травлю Бориса Пастернака, в 1965-м подписал письмо в защиту Юлия Даниэля и Андрея Синявского, а еще три года спустя объявил о разрыве с Константином Фединым, поскольку тот не опубликовал «Раковый Корпус» Александра Солженицына.Во многом Вениамин Каверин был похож на своего героя, Саню Григорьева — человека честного, принципиального, влюбленного в жизнь и людей. Именно на этой любви строится и роман «Два капитана».

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com