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Цитаты из книги «Два капитана» Вениамина Каверина

09:39. 8 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Бороться и искать, найти и не сдаваться
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После выхода «Двух капитанов» — приключенческого романа об исследователях севера, писатель Вениамин Каверин стал известен на всю страну. Его книга, написанная в лучших традициях советского романтизма, выдержала более сотни переизданий и послужила основой для двух экранизаций, а придуманные им герои оказались кумирами советских детей и подростков.

Для Каверина, не самого известного участника группы «Серапионовы братья», ранее писавшего и фантастические, и реалистические произведения, такой успех, возможно, был неожиданным, однако голову писатель не потерял и за свое «высокое» положение не боялся. Именно он был первым, кто в печати упомянул о запрещенном романе Михаил Булгакова «Мастер и Маргарита». В 1958 году Каверин оказался едва ли не единственным обласканным властью романистом, который не поддержал травлю Бориса Пастернака, в 1965-м подписал письмо в защиту Юлия Даниэля и Андрея Синявского, а еще три года спустя объявил о разрыве с Константином Фединым, поскольку тот не опубликовал «Раковый Корпус» Александра Солженицына.


Во многом Вениамин Каверин был похож на своего героя, Саню Григорьева — человека честного, принципиального, влюбленного в жизнь и людей. Именно на этой любви строится и роман «Два капитана».

Вашему вниманию 15 вдохновляющих цитат из знаменитой книги:

Бороться и искать, найти и не сдаваться.

Бывают такие минуты, когда жизнь вдруг переходит на другую скорость – все начинает лететь, лететь и меняется быстрее, чем успеешь заметить.

Юность кончается не в один день — этот день не отметишь в календаре: «Сегодня кончилась моя юность». Она уходит незаметно — так незаметно, что с нею не успеваешь проститься.

За горем приходит радость, за разлукой – свидание. Все будет прекрасно, потому что сказки, в которые мы верили, еще живут на земле.

Небо меня не подведет. Вот за землю я не ручаюсь.

Если быть – так быть лучшим!

Нужно выбирать ту профессию, в которой ты способен проявить все силы души.

Не так уж много на свете людей, без которых хотя и можно, но не очень хочется жить.

Страсть сама по себе счастье, и заглушать ее в себе, бороться с ней – что может быть глупее?

… Любовь — это, в сущности, простейший способ познания мира и что подлинную сущность человека видит только тот, кто действительно любит. Кто писал о «музыке души»? Её-то и слышит тот, кто любит. А все другие слышат в лучшем случае гаммы, а то и уличный шум.

Устала я не от труда, а от борьбы с собственной душой. Не умею я применяться к жизни, все хочется приложить к ней свое, а это «свое», воспитанное в мечтах, слишком хрупко и разлетается на куски при первом же столкновении.

Когда работаешь целый день, разные невеселые мысли приходят и уходят: ничего не поделаешь — помещение занято.

Я легко забываю языки, а с языком теряешь душу народа.

«Дом» – это ведь не хозяйство, не «совместное квартирование», как ты говорил, даже не дети. «Дом» – это когда друг от друга ничего не скрывают.

Жизнь поворачивает туда и сюда и падает, пробиваясь, как подземная река в темноте, в тишине вечной ночи, и вдруг выходит на простор, к солнцу и свету, выходит, и оказывается, что ничто не пропадает даром!

Отсюда

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Литература, цитаты
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