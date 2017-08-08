10 случаев, когда Земля была на грани апокалипсиса

Пока человечество выходило сухим из воды. Учитывая, насколько сильно нам пока везло, становится странным, почему мы еще не нашли жизнь где-либо еще во Вселенной. Тем не менее было много случаев, когда человеческая раса была почти на грани конца света.

Наблюдение Бонильи

1883 год

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12 августа 1883 года мексиканский астроном Хосе Бонилья наблюдал более 400 темных, нечетких, неизвестных объектов, пересекающих Солнце, когда изучал его корону. Неизвестные ему, эти объекты были фрагментами кометы массой более миллиарда тонн, которая распалась и чудом миновала Землю. Комета подобного размера однажды убила динозавров.

Каждый фрагмент был размером от 50 метров до 4 километров и намного мощнее атомной бомбы. По разным оценкам, фрагменты проходили на расстоянии от 600 до 8000 километров от Земли. Это очень мало в космическом смысле. Каждый такой фрагмент мог привести к взрыву, подобному тому, что вызвал Тунгусский метеорит. По мнению ученых, жизни на Земле тогда точно пришел бы конец.

Тунгусский метеорит

1908 год

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Тунгусское событие было вызвано ударом небольшого астероида или кометы, которая распалась вблизи поверхности Земли в 1908 году. Воздушный взрыв, который тогда случился, повалил более 2000 квадратных километров густого леса в России.

К счастью, никого не убило взрывом, поскольку он произошел в малонаселенной области. Взрыв был эквивалентен силе 1000 бомб, которая упала на Хиросиму и погубила 160 000 человек. Свидетель, который был в 65 километрах от события, так описал его: «Небо раскололось надвое, и над лесом был высокий и широкий огонь».

Выброс корональной массы

2012 год

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Как мы все знаем, в 2012 году миру не настал конец, вопреки предсказаниям майя. Но он был ближе, чем вы думаете. Невероятно мощный выброс плазмы Солнца случился в июле того года, скользнув к тому месте на орбите Земли, где планета была за девять дней до этого.

Если бы эта солнечная масса ударила по самой Земле, ущерб электронному оборудованию был бы катастрофическим. Он привел бы к ущербу на триллионы долларов, и восстановление заняло бы с десяток лет. В эпоху, когда мы так сильно зависим от технологий, подобное событие будет ужасным.

4581 Asclepius

1989 год

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4581 Asclepius — это название астероида, который прошел в 645 000 километрах от Земли в марте 1989 года. Довольно далеко, да? Что ж, конец света почти наступил, потому что 4581 Asclepius прошел через точную позицию Земли шестью часами раньше.

Если бы астероид попал, взрыв был бы эквивалентен 600-мегатонному термоядерному взрыву. Для сравнения: самая мощная ядерная бомба была 50-мегатонной. Облако гриба, который мог получиться в процессе такого взрыва, было бы в 7 раз выше горы Эверест.

Ложная тревога

1983 год

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В сентябре 1983 года советская ядерная система раннего обнаружения сообщила, что США запустили множество межконтинентальных баллистических ракет в направлении СССР.

Пока звенела тревога, компьютерные системы сообщали о пяти ракетах в пути. Станислав Петров, дежурный на базе, заявил, что предупреждения были ложной тревогой и не стал выполнять приказы. Он заявил, что если бы произошло нападение, было бы запущено не пять ракет, а сотни.

К счастью, он оказался прав. В тот вечер Петров не допустил ответного удара советских войск, возможно, спасая человечество этим. Ложная тревога объяснилась редким эффектом солнечного света на высотных облаках.

Подлодка B-59

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В разгар Кубинского ракетного кризиса одинокая советская подводная лодка тихо скользила по океану. Вскоре ее нашли военные корабли ВМФ США, которые приступили к сбросу небольших глубинных зарядов. Это было сигналом для подъема B-59 на поверхность для идентификации, но российский экипаж об этом не знал.

Неизвестная американцам B-59 была вооружена одной ядерной торпедой с разрушительной силой, равной мощности атомной бомбы в Хиросиме. Подлодку зацепили небольшие взрывы слева и справа, и температура внутри выросла до 38 градусов по Цельсию.

Не желая выходить на поверхность, но будучи уверенными, что их атакуют, командиры подводной лодки спорили о том, запускать ли торпеду. Нужно было три голоса, и только один отделял мир от ядерной войны. Подполковник Василий Архипов убедил капитана в том, что на них не нападают и что им нужно выходить на поверхность. Тогда ядерная война была гораздо ближе, чем думали многие люди.

Крушение B-52 в Голдсборо

1961 год

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В январе 1961 года бомбардировщик B-52, груженый двумя ядерными бомбами Mark 39, развалился в воздухе и сбросил свой 8-мегатонный груз на Голдсборо в Северной Каролине. На момент крушения американское правительство отрицало, что какая-либо из сброшенных бомб могла сдетонировать. Но рассекреченная информация, которая вышла наружу в 2013 году, показала, что одна из бомб была очень близка к взрыву.

Наблюдатель по ядерной безопасности Паркер Джонс сообщил, что «одна простая динамо-технология, переключатель низкого напряжения оказался между США и большой катастрофой». Каждая бомба была в 250 раз мощнее, чем сброшенная на Хиросиму. Если бы ветер подул в нужном направлении, смертельный радиоактивный пепел накрыл бы Нью-Йорк.

Луна почти нас убила

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В октябре 1960 года радиолокационные базы раннего обнаружения в Гренландии начали посылать безумные сигналы о том, что на США напали. По мере того, как военные начинали шевелиться, раскрывались подробности крупномасштабной атаки.

Североамериканское командование аэрокосмической обороны (НОРАД) вышло в полную боевую готовность. Затем кто-то спросил: «С чего бы Советскому Союзу нападать, когда его лидер находится в США на переговорах?». В итоге сообщения перепроверили и выяснилось, что восходящая Луна была принят за угрозу для национальной безопасности страны.

Испытания приняли за реальную угрозу

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В 1979 году программисты в НОРАД почти начали Третью мировую войну, когда запустили традиционное моделирование нападения СССР. К сожалению для них, компьютерные системы, на которых проводились испытания, были подключены к сети НОРАД и послали живые данные ложной атаки на оборонные системы по всей стране.

Реактивные истребители подняли в воздух, люди начали прощаться со своими близкими, а среди военных воцарился ужас. Представьте вздох облегчения, когда появилась новость, что все это было большим розыгрышем.

Кубинский ракетный кризис

1962 год

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Около полуночи в октябре 1962 года кубинский ракетный кризис был на пике своего развития. Ядерные бомбардировщики постоянно находились в воздухе, и весь мир затаил дыхание и молился о мирном завершении страшного испытания.

Охранник на авиабазе Дулута заметил таинственную фигуру, которая пыталась перелезть через забор. Охранник выстрелил несколько раз и активировал тревогу, которая вызвала идентичные сигналы тревоги на соседних базах. Но на авиабазе Волк-Филд раздался очень нехороший сигнал, который сигнализировал о начале Третьей мировой войны.

Пилоты были созваны и начали выстраиваться на взлетно-посадочную полосу со своими истребителями и бомбардировщиками с ядерным оружием. Они были в секундах от взлета и доставки атомного уничтожения на российскую землю. Затем к ним ворвался грузовик. Он отчаянно вспыхивал фарами, пытаясь сообщить пилотам о ложной тревоге.

Кем же была эта темная фигура, которая почти начала апокалиптическую цепную реакцию? Советский саботажник? Нет. Оказалось, что это был не более чем напуганный медведь.