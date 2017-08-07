Запретные помидоры
16:49. 7 августа 2017 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Россия не готова закупать турецкие помидоры и не будет этого делать
Об этом в понедельник, 7 августа, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев в интервью телеканалу «Россия 24». Видео доступно на сайте «Вести.Ru».
«Мы в свое время дали серьезный сигнал отечественному бизнесу по вопросу насыщения нашего российского рынка томатами и, в целом, овощами — это и огурцы, и многое другое. Конечно, потрачены государственные средства», — пояснил чиновник.
Он отметил, что было бы неправильно по отношению к собственным производителям возвращать турецкие помидоры в Россию. «Мы, конечно, к этому не только не готовы, но и не будем этого делать», — сказал министр.
25 июля вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что Москва и Анкара продолжат обсуждение поставок турецких помидоров на российский рынок в ходе Измирской выставки 18 августа. «По итогам посмотрим. Пока рано говорить, это будет первый полноценный формат консультаций на эту тему, пока были только рабочие телефонные», — отметил Дворкович. В начале июня он говорил, что импорт помидоров из Турции может быть разрешен в некоторые сезоны для переработки, однако о больших объемах поставок речи не идет.
https://lenta.ru/news/2017/08/07/turktom
PS. Что занятно, с момента провокации Эрдогана с сбитым российским бомбардировщиком Су-24 и последующей нормализацией отношений, большую часть экономического партнерства смогли восстановить, а политическое партнерство даже углубилось. С тех пор:
1. Сняли санкции с турецких строительных компаний.
2. Восстановили туристические потоки в Турцию.
3. Поделили сферы влияния в Сирии и сообразили на троих с Ираном в Астане.
4. Договорились о поставках современных комплексов ПВО в Турцию, включая кое-какие технологии производства.
5. Договорились запустить "Турецкий поток"
Но вот с помидорами почему-то не сложилось, хотя если так посудить, то вопрос с турецкими помидорами на фоне вышеупомянутых вопросов выглядит малозначительным. И тем не менее, почему то именно с турецкими помидорами такая проблема, ибо скажем в вопросе поставок С-400 или сдачи Алеппо, стороны шли на более серьезные компромиссы, нежели вопрос передела рынка помидоров. Все таки вопросы изменения хода сирийской войны выглядят более значимыми, нежели поставка турецких томатов. Но вот в этом вопросе за 1,5 года так ничего существенного Турция добиться не смогла, даже в рамках пакетных соглашений по Сирии, "Турецкому Потоку" и С-400.
В этом плане, более прочих выиграли отечественные производители томатов, у которых просто под ноль вырубили основного конкурента и возможно сельскохозяйственное лобби вполне себе заинтересовано в сохранении текущего положения дел, когда из всех спорных вопросов, которые существовали к началу 2016 года, именно вопрос о помидорах оказался неразрешим для турецкой дипломатии, которая пыталась восстановить разрушенный экспорт помидоров в Россию, так как отрасль понесла существенные убытки. Получилось такое себе отложенное и весьма неприятное последствие для турецкой экономики, но тут турки могут винить только себя.
Источник: colonelcassad.livejournal.com