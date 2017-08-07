Виртуальный лохотрон. Как нас разводят

В передаче поднята тема, о том , как людьми искусно манипулируют на просторах интернета делая из вчерашних соратников, сегодняшних заклятых врагов.

Было разобрано в чём заключается это манипулирование , какие группы этим манипулированием занимаются, как грамотно распознавать, что тобой пытаются манипулировать. И как зная, что интернет бывает не только белый и пушистый, всё же извлекать от взаимодействия с “всемирной паутиной” пользу.

Так же в передаче был затронут вопрос: бережного отношения к Нашей Матушке Земле, и был дан совет о том, как правильно обращаться с бытовыми отходами.

Автор–сказитель: Алексей Орлов

Соавтор задающий вопросы: Михаил Ять







