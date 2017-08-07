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Виртуальный лохотрон. Как нас разводят

13:01. 7 августа 2017 Просмотров - 129 4 коммент. Опубликовал:

В передаче поднята тема, о том , как людьми искусно манипулируют на просторах интернета делая из вчерашних соратников, сегодняшних заклятых врагов.

Было разобрано в чём заключается это манипулирование , какие группы этим манипулированием занимаются, как грамотно распознавать, что тобой пытаются манипулировать. И как зная, что интернет бывает не только белый и пушистый, всё же извлекать от взаимодействия с “всемирной паутиной” пользу.

Так же в передаче был затронут вопрос: бережного отношения к Нашей Матушке Земле, и был дан совет о том, как правильно обращаться с бытовыми отходами.

Автор–сказитель: Алексей Орлов
Соавтор задающий вопросы: Михаил Ять



Источник: www.kramola.info

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4 коммент.»

  • 1182 577
    Всеволод 7 августа 2017 в 13:49 Ссылка Пометить
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    Инструментом манипулирования являются логические диверсии, наложенные на модальные типы мышления и закономерную смену возрастных эмоциональных состояний.
    И чем занимается автор-сказитель?

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  • 290 -16
    Антон 7 августа 2017 в 14:34 Ссылка Пометить
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    Лоха нужно разводить?Лох все знает сам и когда Америка рухнет и когда санкции подействуютна то он и лох

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  • 290 -16
    Антон 7 августа 2017 в 14:37 Ссылка Пометить
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    Для не сведующих санкции действуют не ранее 3месяцев после их принятия.только тогда они могут повлиять на экономику.В данном контексте могут дрюкнуть и США причём в извращённой форме,Европа против

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  • 290 -16
    Антон 7 августа 2017 в 14:48 Ссылка Пометить
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    Не могут они по другому просто никак и никогда,а вы лохов ищите

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