UNC320 «Орхидея»: оригинальный российский процессор
14:23. 7 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: jackomb
Российские процессоры «Эльбрус» и «Байкал» давно известны россиянам интересующимся новинками в IT индустрии. Но мало кто знает, что помимо упомянутых CPU в нашей стране производилось еще одно интересное решение — UNC320 «Орхидея».
Процессор с красивым названием «Орхидея» был разработан компанией «Юникор Микросистемс» и появился на свет в 2008 году.
Несмотря на то, что компания, создавшая UNC320 «Орхидея» давно перестала существовать, ее разработки в середине 00-х были весьма перспективными и любопытными, даже на фоне иностранных конкурентов из Intel и AMD.
UNC320 «Орхидея» представляет собой 32-разрядный процессор имеющий RISC-архитектуру с расширениями цифровой обработки сигналов (DSP). Большой регистровый файл, организованный в виде окон, позволяет повысить производительность «Орхидеи» за счет уменьшения времени вызова процедур и возврата из них, быстрого переключения контекста при прерываниях и переключении задач.
Само собой сравнивать «Орхидею» по производительности с решениями на базе уже упомянутых Intel и AMD не имеет смысла. Тем не менее, UNC320 является очередным доказательством того, что наши инженеры в состояние создавать интересные продукты.
Сергей Перелесов