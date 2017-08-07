UNC320 «Орхидея»: оригинальный российский процессор

Российские процессоры «Эльбрус» и «Байкал» давно известны россиянам интересующимся новинками в IT индустрии. Но мало кто знает, что помимо упомянутых CPU в нашей стране производилось еще одно интересное решение — UNC320 «Орхидея».

Процессор с красивым названием «Орхидея» был разработан компанией «Юникор Микросистемс» и появился на свет в 2008 году.

Несмотря на то, что компания, создавшая UNC320 «Орхидея» давно перестала существовать, ее разработки в середине 00-х были весьма перспективными и любопытными, даже на фоне иностранных конкурентов из Intel и AMD.

UNC320 «Орхидея» представляет собой 32-разрядный процессор имеющий RISC-архитектуру с расширениями цифровой обработки сигналов (DSP). Большой регистровый файл, организованный в виде окон, позволяет повысить производительность «Орхидеи» за счет уменьшения времени вызова процедур и возврата из них, быстрого переключения контекста при прерываниях и переключении задач.