Сырьевая экономика делает Россию страной дураков

Россия одна из немногих стран, где высшее образование доступно большинству граждан. Вот только спрос на эти знания невелик. К такому выводу пришли авторы совместного исследования Boston Consulting Group (BCG), Сбербанка, Worldskills и Global Education Futures.

Свой самый качественный человеческий капитал РФ экспортирует, а тот, что остается, не востребован. Сырьевая экономика совершенно не ценит знания, отмечается в исследовании. Поэтому и материальных стимулов осваивать «сложные» профессии немного. Так, врач в России зарабатывает в среднем всего на 20% больше водителя. Для сравнения: в США разница составляет 261%, в Германии — 172%, в развивающейся Бразилии — 174%.

При этом общедоступное высшее образование качество кадров в России не улучшает, считают аналитики. Новая экономика требует не только теоретических знаний и навыков программирования, но и творческого, аналитического мышления, умения работать в условиях неопределенности. Между тем, нынешняя система образования ориентирует молодых людей на техническую и рутинную работу — учит действовать согласно инструкциям.

В результате, спрос на этих выпускников невелик. Многие получают дипломы, а работают там, где дипломы не нужны. Для этого вовсе не нужно было долго учиться, указывается в исследовании. По оценкам аналитиков, 26% выпускников могли бы с тем же успехом учиться меньше пяти лет. Однако российская система образования ориентируется на контрольные цифры приема, а не на реальные потребности бизнеса, делают вывод авторы исследования.

Налицо и другая проблема. За 20 лет разнообразных реформ — с 1995 по 2015 годы — структура рынка труда в России изменилась незначительно. Основной работодатель по-прежнему госсектор, пусть в виде госкомпаний, а в малом и среднем бизнесе, а также новых крупных компаниях работает менее трети всех занятых.

По мнению аналитиков BCG, дело усугубляется тем, что безработица в России — одна из самых низких — почти не реагирует на изменения ВВП. Во всем мире если ВВП падает, то безработица растет, у нас же она может даже уменьшаться. В такой среде, даже если у человека есть необходимые новой экономике знания и навыки, применить их ему может оказаться негде. Это означает, что в будущем в России может оказаться невостребованным любой современный профессионал, подытоживают эксперты.

Что нужно, чтобы знания в РФ снова стали востребованными, выведет ли это экономику страны из тупика?

— Я работаю в системе высшего образования с 1974 года, — говорит председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) Валентин Катасонов. — И на протяжении четырех десятилетий наблюдаю процесс ее деградации. Отчасти эта деградация связана с тем, что университеты получают не вполне адекватных абитуриентов. Но и сами вузы вносят в дело свою лепту, и немалую.

Так происходит, на мой взгляд, потому, что цель нынешней системы высшего образования заключается вовсе не в подготовке квалифицированных специалистов, а в формировании определенного типа сознания людей.

Наши вузы формируют человека, который должен быть максимально управляемым. Не только в смысле своей экономической деятельности, но и в самом широком смысле. С этой точки зрения, система высшего образования — это конвейер для выпуска, простите за резкость, дураков. Потому что самым ценным ресурсом в рыночной экономике, по моему убеждению, является именно дурак. Без дураков рыночная модель банально не будет работать.

Я не первый год наблюдаю картину: когда человек приходит на первый курс вуза, он вроде бы еще размышляет, задает какие-то вопросы. Но к окончанию университетского курса средний студент, как правило, дуреет. Он начинает мыслить стереотипно, и видеть мир словно через узкое окошко.

Поверьте, мне больно говорить на эту тему. Но я действительно считаю, что нынешняя система высшего образования не формирует, а уничтожает человека.

«СП»: — Эта система плохо готовит специалистов?

— В том-то и дело, что специалистов она готовит. Но ущерб от этой системы в несколько раз перевешивает позитивные результаты.

«СП»: — Это чисто российская проблема?

— Как ни странно, нет. Мы порой идеализируем системы высшего образования на Западе. На деле, проблемы там не менее острые. В той же Испании около 50% выпускников вузов вообще не могут найти работу по специальности. В России доля людей с высшим образованием, которые работают на недостаточно квалифицированных рабочих местах, примерно такая же, как в странах ОЭСР — 20%.

Словом, это проблема глобальная. И я считаю, ее корни — в растягивании процесса обучения. Когда-то на Западе — как и в СССР — была десятилетняя система среднего образования. Сейчас в американских школах учатся 12 лет. Когда-то у нас в стране была пятилетняя система подготовки кадров в высшей школе. Теперь это занимает 6 лет: четыре года бакалавриат, еще два магистратура.

Такая затянутость процесса обучения во времени только вносит в него хаос. А главное — из-за этого молодой человек гораздо позже попадает на рынок рабочей силы.

«СП»: — Если бы система образования в России была нормальной, это бы оказало стимулирующее влияние на экономику?

— Конечно, и не только на экономику. Система образования должна формировать личность человека. Имейте в виду, в советское время в вузах нас не только учили — нас воспитывали. И никто этого не стеснялся. Наоборот, в вузах подчеркивали, что ведут не просто процесс передачи каких-то знаний и навыков, но и процесс воспитания.

Без этого воспитания, я считаю, не может быть гражданского общества. Ведь человек первичен именно как гражданин, а не как узкий специалист.

Если в России не будет полноценного гражданского общества, не будет и нормальной экономики. Я считаю, уничтожение воспитательной составляющей — это главная проблема и нынешней системы образования, и страны в целом.

— Первична все-таки структура экономики страны, под которую и формируется рынок рабочей силы, — считает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. — Можно сказать, здесь наблюдается полное соответствие. Если экономика развита, ей требуются инициативные, энергичные, творческие кадры. Если же она сырьевая, вполне достаточно, чтобы две трети населения занимались малопроизводительной работой. Отсюда огромная армия охранников в нашей стране, отсюда ситуация, при которой значительная часть трудоспособного населения вообще не имеет квалификации, и перебивается случайными заработками.

Чтобы эта ситуация коренным образом изменилась, нужно менять экономику. Тогда перестроится и система образования, и знания в ней пригодятся.