Супер-архив онлайн для поиска предков, павших на фронтах Второй Мировой

Портал по поиску погибших и награждённых героев, приуроченного к очередной годовщине вступления России в войну.

Великое дело сделано – сайт < ![CDATA[ ]]> http://gwar.mil.ru< ![CDATA[]]> запущен к очередной годовщине вступления России в Первую Мировую войну.

Информация, с одной стороны, скудная – отслеживаются только факты прохождения лечения раненых участников боев, зато ее много. Обнаружил трех своих двоюродных дедов по отцу (родной родился в 1907, так что при всем желании воевать не мог), а также прадеда и его брата и еще нескольких других родственников. Имеются данные по тому, в каких частях на момент ранения находились военнослужащие и даты поступления в госпитали (в какие – тоже сказано).

В некоторых же случаях прямо указывается в каких сражениях принимал участие родственник. Например, отец моей бабушки по отцу воевал в 306 пехотном полку и участвовал в Брусиловском прорыве, когда и был ранен, а его родной брат, будучи призванным еще в июле 1914, прошел все бои начального периода войны в Австро-Венгрии, был ранен также во время Брусиловского прорыва в 1916 под Луцком и проходил лечение в Киеве.

А есть вообще интересный случай – троюродный дед воевал в Галиции, где в 1916 был ранен, а спустя 28 лет ровно там же был ранен и взят в плен бандеровцами его сын. Потом сбежал, снова воевал, снова был ранен. Правда, пока бегал, его семья дома получила похоронку, но все закончилось нормально.