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Супер-архив онлайн для поиска предков, павших на фронтах Второй Мировой

16:25. 7 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Портал по поиску погибших и награждённых героев, приуроченного к очередной годовщине вступления России в войну.

 Великое дело сделано – сайт < ![CDATA[]]>http://gwar.mil.ru< ![CDATA[]]> запущен к очередной годовщине вступления России в Первую Мировую войну. 

Информация, с одной стороны, скудная – отслеживаются только факты прохождения лечения раненых участников боев, зато ее много. Обнаружил трех своих двоюродных дедов по отцу (родной родился в 1907, так что при всем желании воевать не мог), а также прадеда и его брата и еще нескольких других родственников. Имеются данные по тому, в каких частях на момент ранения находились военнослужащие и даты поступления в госпитали (в какие – тоже сказано). 

В некоторых же случаях прямо указывается в каких сражениях принимал участие родственник. Например, отец моей бабушки по отцу воевал в 306 пехотном полку и участвовал в Брусиловском прорыве, когда и был ранен, а его родной брат, будучи призванным еще в июле 1914, прошел все бои начального периода войны в Австро-Венгрии, был ранен также во время Брусиловского прорыва в 1916 под Луцком и проходил лечение в Киеве. 

А есть вообще интересный случай – троюродный дед воевал в Галиции, где в 1916 был ранен, а спустя 28 лет ровно там же был ранен и взят в плен бандеровцами его сын. Потом сбежал, снова воевал, снова был ранен. Правда, пока бегал, его семья дома получила похоронку, но все закончилось нормально.

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Источник: www.kramola.info

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