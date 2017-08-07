Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 августа 2017

Взятый в плен курдскими ополченцами боевик ИГИЛ рассказал о существовании в Сирии специального лагеря для подготовки европейских членов террористической организации.

По его словам, после подготовки террористы возвращаются на родину, где ждут дальнейших указаний от руководителей ИГИЛ*, и именно члены таких «спящих» ячеек устроили теракты в Париже и Брюсселе.

В то же время власти европейских стран не спешат ужесточать меры по борьбе с экстремизмом. Вместо тюрьмы многие джихадисты отправляются в центры социального перевоспитания и реабилитации.

Центр-террор

Вытесняемое из Ирака и Сирии ИГИЛ может усилить террористическую активность за пределами Ближневосточного региона. Издание The Times приводит рассказ захваченного в плен курдскими ополченцами боевика ИГИЛ. По его словам, в САР действует специальный лагерь для подготовки террористов. Выпускников центра отличает высокий уровень подготовки: только пятеро из 20 «курсантов» способны выдержать тренировки.

В лагере, носящем название «Аль-Кхарса», обучаются преимущественно европейцы, после «выпуска» их забрасывают на родину, где они ждут дальнейших указаний руководства ИГИЛ. По словам пленного боевика, именно в этом лагере проходили подготовку джихадисты, устроившие теракты в Париже и Брюсселе.

Напомним, что 13 ноября 2015 года три группы террористов осуществили в Париже и его пригороде Сен-Дени серию терактов, в результате которых погибло 130 человек, а 350 получили ранения.

В марте 2016 года террористической атаке подвергся Брюссель — взрывы прогремели в международном аэропорту бельгийской столицы, а также в метро. Тогда жертвами терактов стали 32 человека. 14 июля 2016 года Европу потрясла ещё одна атака: во Франции, на Английской набережной Ниццы, террорист-одиночка направил грузовик в толпу людей, собравшихся посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Под колёсами машины погибло 84 человека.

Как утверждают эксперты, в Европе существует сеть «спящих» ячеек ИГИЛ, готовых активизироваться в любой момент.

Особую опасность представляют воевавшие ранее в рядах ИГИЛ радикалы — часть бывших боевиков проникают в Старый Свет под видом беженцев, а часть возвращаются домой на правах законных граждан.

Повоевал — и домой

В интервью французской газете Le Journal du Dimanche глава Министерства внутренних дел Пятой республики Жерар Колон заявил, что более 270 французов, отправившихся в своё время на Ближний Восток воевать на стороне террористической группировки ИГИЛ, вернулись домой. Это почти половина уехавших в ИГИЛ граждан Пятой республики. Всего, по данным МВД страны, на сторону ИГИЛ перешло 700 французских граждан.

Более того, 54 вернувшихся домой бывших игиловцев ещё не достигли совершеннолетия. По словам Колона, всех боевиков сейчас проверяет прокуратура, но лишь некоторые из них заключены под стражу.

ИГИЛ активно рекрутировало сторонников в Европе, используя для этого набор пропагандистских инструментов. ИГИЛ не только снимало полнометражные фильмы, но и создало собственные интернет-СМИ (например, англоязычный журнал Dabiq), а также распространяло в сети пропагандистские видеоролики.

Как сообщает в своей книге «Новые джихадисты» эксперт по терроризму Петер Нойман, на конец 2015 года в рядах ИГИЛ сражалось около 30 тыс. иностранцев, съехавшихся на Ближний Восток со всего света. Свой «вклад» внесли и страны Западной Европы.

Например, из Германии в ИГИЛ уехало 500–600 человек, примерно столько же — из Великобритании. Нойман считает, что Франция «поставила» исламистскому квазигосударству около 1200 джихадистов. Всего, по подсчётам эксперта, из стран Европы в ИГИЛ отправились около 4000 человек.

Схожие оценки приводит Международный центр по борьбе с терроризмом (ICCT).

По подсчётам экспертов ICCT, к ИГИЛ примкнули около 4000–4500 европейцев.

Отметим, что уже в 2016 году джихадистское «государство» начало терять позиции в Ираке и Сирии, занятые в 2014–2015 годах. В результате многие боевики стали возвращаться домой. По данным ICCT на 1 апреля 2016 года, в Европу вернулось до 30% из тех, кто уехал воевать на стороне ИГИЛ, и этот поток впоследствии только нарастал.

В марте 2017 года Daily Mail со ссылкой на источники в итальянских спецслужбах сообщила о проникновении в Евросоюз крупного отряда боевиков ИГИЛ под руководством одного из главарей террористической группировки Лавдрима Мухаджери, известного также как Абу Абдулла аль-Косова. Всего, по информации СМИ, в Европу въехали под видом беженцев 400 джихадистов.

Курорты для террористов

При этом многие сторонники ИГИЛ, возвращающиеся домой из Ирака и Сирии, не сталкиваются с преследованиями со стороны правоохранительных органов. Европейские власти в ряде случаев рассматривают джихадистов не как преступников и идейных противников, а как жертв обстоятельств.

Для исправления сторонников ИГИЛ в ряде европейских стран действуют реабилитационные центры, где с радикалами работают психологи и социальные работники.

Например, осенью 2016 года власти шведского города Лунд приступили к разработке программы по социализации бывших боевиков ИГИЛ, вернувшихся домой. Чтобы джихадисты могли «влиться» в шведское общество, им предоставляется материальная помощь.

Один из первых реабилитационных центров для джихадистов был открыт в датском городе Орхус, впервые о программе реабилитации исламистов стало известно в 2014 году.

Согласившиеся на ресоциализацию бывшие боевики получают образование, помощь в поиске работы и жилья. Подопечные центра, хотя и находятся под наблюдением правоохранительных органов, остаются на свободе, если не совершают правонарушений.

«Мы просто не можем задерживать юношей за их путешествие в Сирию. Согласно датским законам, вы можете свободно посещать эту страну», — сообщил CNN окружной полицмейстер Йорген Илум.

Планы по созданию аналогичных центров есть и во Франции. Как заявил в мае 2016 года Манюэль Вальс, занимавший в то время пост премьер-министра Пятой республики, до конца 2017 года в стране должны открыться центры принудительной реабилитации радикальных исламистов.

«Мы проверим их искренность и желание вновь влиться в общество. Борьба с радикальным исламом, пожалуй, самый большой вызов для нашего поколения», — заявил политик.

Не исключено, что европейские власти пытаются таким образом адаптировать опыт Саудовской Аравии, где «центры советов и ухода» для джихадистов действуют с 2006 года. Бывших джихадистов поселяют в роскошных номерах, сравнимых по уровню комфорта с апартаментами в лучших отелях.

При этом перед ними регулярно выступают местные имамы, убеждая членов террористических ячеек оставить насильственные методы и перейти в умеренный ислам. Первыми «клиентами» таких учреждений стали члены «Аль-Каиды»*. Следует отметить, что усилия по перевоспитанию радикалов, прилагаемые властями Саудовской Аравии, дают свои плоды — по некоторым данным, только 10% «выпускников» реабилитационных центров возвращаются к экстремистской идеологии.

Перековка боевиков

Однако, по мнению экспертов, опыт Эр-Рияда не вполне применим в Европе. Статус и авторитет религиозных проповедников, перековывающих джихадистов в саудистских центрах, не сопоставим с авторитетом европейских соцработников и психологов.

Европейцы явно недооценивают глубину идейной вовлечённости сторонников ИГИЛ, считая, что эти люди лишь случайно сбились с пути и быстро откажутся от своих представлений о религии и политике.

Например, согласно расхожему представлению, европейские женщины едут в ИГИЛ лишь под влиянием мужчин, слепо и бездумно. В действительности женщины нередко сами толкают своих мужей на путь радикального ислама. К таким выводам пришёл французский журналист Давид Томсон, пообщавшись с десятками вернувшихся из Сирии джихадистов. В своей книге «Возвращенцы: они отправились на джихад и вернулись во Францию» Томсон пишет, что многие из его собеседников признавались в верности своим радикальным воззрениям.

«Людей встречают подобно анонимным алкоголикам, как будто у них психическая патология, в то время как мы имеем дело с теми, у кого есть чёткие политические и религиозные убеждения», — отмечает автор.

По словам специалиста в области психологии терроризма Игоря Карпова, примеры перевоспитания боевиков есть.

«Но стопроцентных гарантий того, что исламист действительно перевоспитался и не совершит теракт, конечно, нет. В каждом случае это индивидуально», — отметил эксперт в беседе с RT.

По мнению ведущего научного сотрудника ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Натальи Рогожиной, без привлечения к работе с членами радикальных ячеек представителей религиозных общин, авторитетных мулл, которые могут опровергнуть идеи ИГИЛ с точки зрения Корана, процесс реабилитации будет затруднён. При этом любой сторонник ИГИЛ в той или иной степени выступает в качестве пропагандиста и вербовщика.

«Исследования показали, что огромное количество радикальных сайтов и страниц в социальных сетях ведут именно женщины, связанные с террористами. Они не ведут проповеди, а общаются со своей аудиторией более свободно и заражают радикальными идеями своих читателей», — отметила в интервью RT Рогожина.

С широко закрытыми глазами

Рост террористической угрозы всё-таки влияет на отношение европейцев к исламистам, считают эксперты. Всё чаще в Европе звучат призывы ужесточить меры борьбы с терроризмом. Например, в июне 2017 года глава МВД Баварии Иоахим Херрманн заявил, что полномочия спецслужб необходимо расширить. С его точки зрения, силовые ведомства должны получить право следить даже за несовершеннолетними жителями страны, заподозренными в экстремизме.

После теракта, прогремевшего в британском Манчестере, Лондон выступил с инициативой по введению смертной казни за терроризм. С таким предложением в Европарламенте выступил представитель Соединённого Королевства Дженис Эткинсон.

По словам Натальи Рогожиной, хотя создание программ реабилитации, призванных вернуть радикалов к нормальной жизни, считается приоритетным направлением, при этом власти европейских государств постепенно склоняются к тому, чтобы ужесточить меры по борьбе с терроризмом.

«Отношение европейцев к терроризму постепенно меняется, серии терактов привели к ужесточению позиций европейских властей. Если раньше доминировал либеральный подход, боязнь обидеть мусульман, то сейчас дело идёт к сворачиванию поблажек. Например, в Великобритании уже всех подозреваемых в причастности к терроризму задерживают, тактика властей меняется. Приходит понимание, что борьба с таким врагом должна вестись более жёстко», — подвела итог Рогожина.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.