Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 августа 2017
- 09:19 Освобожденная Сухна.
- 08:34 В Италии открыт памятник Герою России Прохоренко.
- 05:30 Крах обороны ИГИЛ: ВКС РФ и Армия Сирии освободили 3 города в провинциях Дейр эз-Зор и Хомс (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА).
- 04:30 «Аль-Каида» готова открыть «2-й фронт» в Хаме и облегчить положение ИГИЛ.
- 01:23 Я никогда не забуду тот ад: Беженка из Идлиба рассказала РВ о страшной жизни под властью «Аль-Каиды» (ВИДЕО).
- 00:30 Спящая угроза: как ИГИЛ готовит исполнителей терактов в Европе.
Освобожденная Сухна
Видео из освобожденной Сухны.
Пехота на улицах города, разрушения, трофеи.
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В Италии открыт памятник Герою России Прохоренко
Памятник российскому офицеру Александру Прохоренко, весной 2016 года погибшему при выполнении боевого задания в Сирии, открыли в итальянском городе Вальи-Сотто, передает РИА Новости.
Мраморная скульптура изображает Прохоренко, опершегося на каменную глыбу. По замыслу авторов, он запечатлен за несколько мгновений до авиаудара российских ВКС, который он вызвал на себя, оказавшись в окружении террористов недалеко от Пальмиры.
“Мы очень ценим политику, которую проводит президент России Владимир Путин в плане борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ). И было справедливо отдать почести солдату, который отдал свою жизнь ради всех нас, потому что ИГ – это настоящая мировая угроза. Этот герой, чтобы не попасть в руки головорезов, предпочел погибнуть от огня своих. Его поступком может гордиться весь мир”, сказал мэр итальянского города Марио Пулья.
По его словам, памятник изготовлен из того же белого мрамора который применялся при строительстве Зала аудиенций Павла VI в Ватикане.
“Мы пригласили французского скульптора, от которого требовалось изготовить памятник вручную, а не при помощи машин, и ему удался настоящий шедевр”, – сказал Пулья.
Двухметровая статуя изображает Прохоренко в каске и с автоматом, всматривающегося в небо в ожидании своих самолетов, которые должны нанести авиаудар по его позиции.
“Мы планируем также изготовить три миниатюрные копии памятника, которые передадим через сотрудников российской дипмиссии послу в Риме, президенту России и родственникам Прохоренко”, - добавил мэр.
Агентство уточняет, что памятник открыт в Парке чести и бесчестия, который ежегодно посещают 200 тыс. человек. В парке возле знаменитого подвесного моста через озеро уже стоят скульптуры итальянского гражданина Фабрицио Кватрокки, погибшего в заложниках в Ираке, и капитана Франческо Скеттино, действия которого привели к крушению круизного лайнера Costa Concordia.
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Крах обороны ИГИЛ: ВКС РФ и Армия Сирии освободили 3 города в провинциях Дейр эз-Зор и Хомс (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)
Вечером в воскресенье Сирийская Армия глубоко вошла в провинцию Дейр эз-Зор с северного направления после ускорения своего крупномасштабного наступления на оплоты ИГИЛ вдоль реки Евфрат.
После боев с террористами в течение дня штурмовая дивизия «Тигры», которую поддерживали ВКС РФ и проправительственные бойцы племени Аль-Бакир, взяла под полный контроль города Джабер и Аль-Хамисия, заставив боевиков ИГИЛ отступить в сторону их оплота — города Маадан.
Этот бастион джихадистов расположен примерно в 65 км к северо-западу от города Дейр эз-Зор, он остается одним из нескольких основных препятствий вдоль шоссе М5, прежде чем Армия Сирии под командованием генерала Сухейля Аль-Хасана приблизитсяся к провинциальной столице и прорвет многолетнюю осаду.
Только в воскресенье ВКС России совершили более 20 боевых вылетов, нанеся удары по позициям ИГИЛ в районе города Маадан, пытаясь проложить путь для элитных штурмовых подразделений САА и деморализовать террористов.
Также сообщается, что армейцы дополнительно освободили территории к югу от самого Маадана, вероятнее всего, что подразделения САА намерены в самое ближайшее время начать штурм этого города.
Армия Сирии и ВКС РФ освободили город Сухнэ
Чуть ранее в минувшее воскресенье Сирийская Арабская армия объявила о полном освобождении другого оплота ИГИЛ — города Эс-Сухнэ, расположенного в восточной части провинции Хомс.
В субботу при поддержке ВКС РФ САА и ее союзники вошли в стратегический город с южного и юго-западного направлений. В ходе тяжелых столкновений с террористами ИГИЛ правительственные силы сокрушили оборонительные рубежи врага в городе и продвинулись вглубь северных районов, прежде чем полностью освободить его.
Саперы САА приступили к работе по очистке Эс-Сухнэ от мин и самодельных взрывных устройств (СВУ).
В результате этого успеха Вооруженные силы САР на этом участке фронта теперь находятся в 55 километрах от западной границы провинции Дейр эз-Ззор и примерно в 110 километрах от самого города Дейр эз-Зор.
Учитывая текущие темпы наступления, правительственные войска, как ожидается, достигнут города Дейр эз-Зор в течение двух ближайших месяцев. Прорыв через провинцию Ракка идет одновременно с двумя ударами на фронтах в Хомсе (г. Сухнэ) и фронтом Хамима на юге Сирии.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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«Аль-Каида» готова открыть «2-й фронт» в Хаме и облегчить положение ИГИЛ
Положение ИГИЛ в Сирии сейчас крайне тяжелое. Отряды террористов вынуждены постоянно отступать. Натиск правительственных войск Сирийской Арабской Республики не дает бандитам поднять головы и перевести дух.
Сейчас в Сирии отряды ИГИЛ удерживают небольшой участок земли вокруг города Акербат в Хаме и территории в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка, где они способны лишь обороняться в своих насиженных укрепленных позициях.
Помощи ждать террористам не от куда. На прошлой неделе устами Райана Диллона Пентагон провозгласил, что отныне главная цель США в Сирии — борьба с террористами ИГИЛ. С какими-либо странами региона они также якобы не поддерживают никаких связей. Создается впечатление, что ИГИЛ в Сирии находится в безвыходном положении и то, что группировка скоро будет разбита — это лишь вопрос времени.
Казалось, что и среди прочих бандформирований, террористических групп и оппозиционеров в САР у ИГИЛ также нет союзников, однако недавние изменения в соотношении сил заставляют в этом усомниться.
Дело в том, что «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*) концентрируют свои силы на юге провинции Идлиб. Скорее всего делается это в рамках подготовки масштабного наступления в направлении города Хама.
Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник.
«Вероятность проведения успешной операции террористами на этом направлении близится к нулю, но и не отреагировать на концентрацию НВФ в этом районе — нельзя», — сообщил офицер.
«Для отражения возможного удара Сирийской Арабской Армии потребуется перераспределить усилия и возможно перебросить часть войск, с других направлений, что, безусловно позволит боевикам на других фронтах перевести дух и перегруппироваться», — добавил военнослужащий.
Совпадение ли то, что именно в тот момент, когда до сокрушительного удара по оплоту ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре осталось не так много времени, другая группировка отвлекает на себя правительственные войска САР? На первый взгляд две эти террористические организации не состоят в союзе и никак не связаны между собой.
Однако такой альтруизм со стороны «Джебхат ан-Нусры», как бессмысленная попытка наступления, единственным результатом которого станет отвлечение сил на себя, кажется странным.
Вероятно и та, и другая организация являются не самостоятельными игроками, а лишь фигурами, а партия пошла вразрез с планами игрока, и тот вынужден действовать не столь изящно, как до этого. То есть, и ИГИЛ* и «Нусра» отыгрывали до поры свои роли, согласно сценарию, но в определенный момент в планы «игрока» вмешались обстоятельства, которым он оказался бессилен противостоять. И теперь, когда речь идет уже не о том, чтобы красиво провернуть задуманное, а о том, чтобы сохранить активы, в виде группировок, в которые вложены деньги, конспирация отходит на второй план и, внезапно, ничем не связанные банды начинают действовать согласованно.
Если представить, что у «Хайят Тахрир аш-Шам» получится прорвать оборону и занять значительную часть провинции Хама, то она неизбежно столкнется с ИГИЛ. Исходя из этого движение в направлении Хамы очень похоже на прорыв окружения, будто бы один отряд идет на помощь другому, оказавшемуся в окружении.
Так или иначе доподлинно неизвестно, действуют ли террористы обеих группировок самостоятельно или по указке одного и того же куратора. Но точно известно, что военные операции «Нусры», позиционирующей себя крайне враждебно настроенной к ИГИЛ, уже в который раз помогают их конкурентам «игиловцам».
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Я никогда не забуду тот ад: Беженка из Идлиба рассказала РВ о страшной жизни под властью «Аль-Каиды» (ВИДЕО)
Сирийская беженка Фатима рассказала «Русской Весне» о страшной жизни в провинции Идлиб, которую захватила «Аль-Каида».
«Я никогда не забуду тот ад, который пришлось пережить мне и моим детям.
Я с детства жила в г. Хазано. После смерти мужа — одна воспитывала детей.
Много бед нам принесла война за эти годы, но такого, как за последний месяц, я не видела никогда. После того как город стали контролировать боевики из «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*, – прим. РВ), начался сущий кошмар.
Сначала они начали грабить магазины, искали всех, кто выступал против, и задерживали их, обвиняя в сотрудничестве с ИГИЛ*, некоторых убивали.
Их военная полиция еще хуже самих бандитов, на улицу было страшно выходить. Всё, что они говорят про «Исламское правительство», пустое вранье, они бросают своих людей.
Но после того как они забрали старшего сына, меня там больше ничего не держало. Чтобы спасти младших детей, я вынуждена была бежать оттуда к своим родственникам в Хаму.
Не верьте никому, среди них только бандиты, убийцы и воры. Там, где «Хайят Тахрир аш-Шам», никогда не будет мира».
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Спящая угроза: как ИГИЛ готовит исполнителей терактов в Европе
Взятый в плен курдскими ополченцами боевик ИГИЛ рассказал о существовании в Сирии специального лагеря для подготовки европейских членов террористической организации.
По его словам, после подготовки террористы возвращаются на родину, где ждут дальнейших указаний от руководителей ИГИЛ*, и именно члены таких «спящих» ячеек устроили теракты в Париже и Брюсселе.
В то же время власти европейских стран не спешат ужесточать меры по борьбе с экстремизмом. Вместо тюрьмы многие джихадисты отправляются в центры социального перевоспитания и реабилитации.
Центр-террор
Вытесняемое из Ирака и Сирии ИГИЛ может усилить террористическую активность за пределами Ближневосточного региона. Издание The Times приводит рассказ захваченного в плен курдскими ополченцами боевика ИГИЛ. По его словам, в САР действует специальный лагерь для подготовки террористов. Выпускников центра отличает высокий уровень подготовки: только пятеро из 20 «курсантов» способны выдержать тренировки.
В лагере, носящем название «Аль-Кхарса», обучаются преимущественно европейцы, после «выпуска» их забрасывают на родину, где они ждут дальнейших указаний руководства ИГИЛ. По словам пленного боевика, именно в этом лагере проходили подготовку джихадисты, устроившие теракты в Париже и Брюсселе.
Напомним, что 13 ноября 2015 года три группы террористов осуществили в Париже и его пригороде Сен-Дени серию терактов, в результате которых погибло 130 человек, а 350 получили ранения.
В марте 2016 года террористической атаке подвергся Брюссель — взрывы прогремели в международном аэропорту бельгийской столицы, а также в метро. Тогда жертвами терактов стали 32 человека. 14 июля 2016 года Европу потрясла ещё одна атака: во Франции, на Английской набережной Ниццы, террорист-одиночка направил грузовик в толпу людей, собравшихся посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Под колёсами машины погибло 84 человека.
Как утверждают эксперты, в Европе существует сеть «спящих» ячеек ИГИЛ, готовых активизироваться в любой момент.
Особую опасность представляют воевавшие ранее в рядах ИГИЛ радикалы — часть бывших боевиков проникают в Старый Свет под видом беженцев, а часть возвращаются домой на правах законных граждан.
Повоевал — и домой
В интервью французской газете Le Journal du Dimanche глава Министерства внутренних дел Пятой республики Жерар Колон заявил, что более 270 французов, отправившихся в своё время на Ближний Восток воевать на стороне террористической группировки ИГИЛ, вернулись домой. Это почти половина уехавших в ИГИЛ граждан Пятой республики. Всего, по данным МВД страны, на сторону ИГИЛ перешло 700 французских граждан.
Более того, 54 вернувшихся домой бывших игиловцев ещё не достигли совершеннолетия. По словам Колона, всех боевиков сейчас проверяет прокуратура, но лишь некоторые из них заключены под стражу.
ИГИЛ активно рекрутировало сторонников в Европе, используя для этого набор пропагандистских инструментов. ИГИЛ не только снимало полнометражные фильмы, но и создало собственные интернет-СМИ (например, англоязычный журнал Dabiq), а также распространяло в сети пропагандистские видеоролики.
Как сообщает в своей книге «Новые джихадисты» эксперт по терроризму Петер Нойман, на конец 2015 года в рядах ИГИЛ сражалось около 30 тыс. иностранцев, съехавшихся на Ближний Восток со всего света. Свой «вклад» внесли и страны Западной Европы.
Например, из Германии в ИГИЛ уехало 500–600 человек, примерно столько же — из Великобритании. Нойман считает, что Франция «поставила» исламистскому квазигосударству около 1200 джихадистов. Всего, по подсчётам эксперта, из стран Европы в ИГИЛ отправились около 4000 человек.
Схожие оценки приводит Международный центр по борьбе с терроризмом (ICCT).
По подсчётам экспертов ICCT, к ИГИЛ примкнули около 4000–4500 европейцев.
Отметим, что уже в 2016 году джихадистское «государство» начало терять позиции в Ираке и Сирии, занятые в 2014–2015 годах. В результате многие боевики стали возвращаться домой. По данным ICCT на 1 апреля 2016 года, в Европу вернулось до 30% из тех, кто уехал воевать на стороне ИГИЛ, и этот поток впоследствии только нарастал.
В марте 2017 года Daily Mail со ссылкой на источники в итальянских спецслужбах сообщила о проникновении в Евросоюз крупного отряда боевиков ИГИЛ под руководством одного из главарей террористической группировки Лавдрима Мухаджери, известного также как Абу Абдулла аль-Косова. Всего, по информации СМИ, в Европу въехали под видом беженцев 400 джихадистов.
Курорты для террористов
При этом многие сторонники ИГИЛ, возвращающиеся домой из Ирака и Сирии, не сталкиваются с преследованиями со стороны правоохранительных органов. Европейские власти в ряде случаев рассматривают джихадистов не как преступников и идейных противников, а как жертв обстоятельств.
Для исправления сторонников ИГИЛ в ряде европейских стран действуют реабилитационные центры, где с радикалами работают психологи и социальные работники.
Например, осенью 2016 года власти шведского города Лунд приступили к разработке программы по социализации бывших боевиков ИГИЛ, вернувшихся домой. Чтобы джихадисты могли «влиться» в шведское общество, им предоставляется материальная помощь.
Один из первых реабилитационных центров для джихадистов был открыт в датском городе Орхус, впервые о программе реабилитации исламистов стало известно в 2014 году.
Согласившиеся на ресоциализацию бывшие боевики получают образование, помощь в поиске работы и жилья. Подопечные центра, хотя и находятся под наблюдением правоохранительных органов, остаются на свободе, если не совершают правонарушений.
«Мы просто не можем задерживать юношей за их путешествие в Сирию. Согласно датским законам, вы можете свободно посещать эту страну», — сообщил CNN окружной полицмейстер Йорген Илум.
Планы по созданию аналогичных центров есть и во Франции. Как заявил в мае 2016 года Манюэль Вальс, занимавший в то время пост премьер-министра Пятой республики, до конца 2017 года в стране должны открыться центры принудительной реабилитации радикальных исламистов.
«Мы проверим их искренность и желание вновь влиться в общество. Борьба с радикальным исламом, пожалуй, самый большой вызов для нашего поколения», — заявил политик.
Не исключено, что европейские власти пытаются таким образом адаптировать опыт Саудовской Аравии, где «центры советов и ухода» для джихадистов действуют с 2006 года. Бывших джихадистов поселяют в роскошных номерах, сравнимых по уровню комфорта с апартаментами в лучших отелях.
При этом перед ними регулярно выступают местные имамы, убеждая членов террористических ячеек оставить насильственные методы и перейти в умеренный ислам. Первыми «клиентами» таких учреждений стали члены «Аль-Каиды»*. Следует отметить, что усилия по перевоспитанию радикалов, прилагаемые властями Саудовской Аравии, дают свои плоды — по некоторым данным, только 10% «выпускников» реабилитационных центров возвращаются к экстремистской идеологии.
Перековка боевиков
Однако, по мнению экспертов, опыт Эр-Рияда не вполне применим в Европе. Статус и авторитет религиозных проповедников, перековывающих джихадистов в саудистских центрах, не сопоставим с авторитетом европейских соцработников и психологов.
Европейцы явно недооценивают глубину идейной вовлечённости сторонников ИГИЛ, считая, что эти люди лишь случайно сбились с пути и быстро откажутся от своих представлений о религии и политике.
Например, согласно расхожему представлению, европейские женщины едут в ИГИЛ лишь под влиянием мужчин, слепо и бездумно. В действительности женщины нередко сами толкают своих мужей на путь радикального ислама. К таким выводам пришёл французский журналист Давид Томсон, пообщавшись с десятками вернувшихся из Сирии джихадистов. В своей книге «Возвращенцы: они отправились на джихад и вернулись во Францию» Томсон пишет, что многие из его собеседников признавались в верности своим радикальным воззрениям.
«Людей встречают подобно анонимным алкоголикам, как будто у них психическая патология, в то время как мы имеем дело с теми, у кого есть чёткие политические и религиозные убеждения», — отмечает автор.
По словам специалиста в области психологии терроризма Игоря Карпова, примеры перевоспитания боевиков есть.
«Но стопроцентных гарантий того, что исламист действительно перевоспитался и не совершит теракт, конечно, нет. В каждом случае это индивидуально», — отметил эксперт в беседе с RT.
По мнению ведущего научного сотрудника ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Натальи Рогожиной, без привлечения к работе с членами радикальных ячеек представителей религиозных общин, авторитетных мулл, которые могут опровергнуть идеи ИГИЛ с точки зрения Корана, процесс реабилитации будет затруднён. При этом любой сторонник ИГИЛ в той или иной степени выступает в качестве пропагандиста и вербовщика.
«Исследования показали, что огромное количество радикальных сайтов и страниц в социальных сетях ведут именно женщины, связанные с террористами. Они не ведут проповеди, а общаются со своей аудиторией более свободно и заражают радикальными идеями своих читателей», — отметила в интервью RT Рогожина.
С широко закрытыми глазами
Рост террористической угрозы всё-таки влияет на отношение европейцев к исламистам, считают эксперты. Всё чаще в Европе звучат призывы ужесточить меры борьбы с терроризмом. Например, в июне 2017 года глава МВД Баварии Иоахим Херрманн заявил, что полномочия спецслужб необходимо расширить. С его точки зрения, силовые ведомства должны получить право следить даже за несовершеннолетними жителями страны, заподозренными в экстремизме.
После теракта, прогремевшего в британском Манчестере, Лондон выступил с инициативой по введению смертной казни за терроризм. С таким предложением в Европарламенте выступил представитель Соединённого Королевства Дженис Эткинсон.
По словам Натальи Рогожиной, хотя создание программ реабилитации, призванных вернуть радикалов к нормальной жизни, считается приоритетным направлением, при этом власти европейских государств постепенно склоняются к тому, чтобы ужесточить меры по борьбе с терроризмом.
«Отношение европейцев к терроризму постепенно меняется, серии терактов привели к ужесточению позиций европейских властей. Если раньше доминировал либеральный подход, боязнь обидеть мусульман, то сейчас дело идёт к сворачиванию поблажек. Например, в Великобритании уже всех подозреваемых в причастности к терроризму задерживают, тактика властей меняется. Приходит понимание, что борьба с таким врагом должна вестись более жёстко», — подвела итог Рогожина.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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