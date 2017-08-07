Главная » Мировоззрение, Политика, Экономика

Самолёты у России будут свои, иностранным авиапроизводителям льгот не будет, — Рогозин

06:45. 7 августа 2017 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:
Самолёты у России будут свои, иностранным авиапроизводителям льгот не будет, — Рогозин | Русская весна

Россия намерена активно развивать собственное авиастроение и с 2019 года приступить к отмене льгот иностранным авиапроизводителям, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Сегодня мы уже выпускаем 30 самолетов в год. Это в 25 раз меньше, чем каждый производитель Airbus и Boeing. Но уже в 2025 году, с учетом наших планов, мы будем выпускать уже 110 самолетов в год. Советский Союз выпускал 75 самолетов — мы будем выпускать 110. Это первое.

Второе. Мы будем отменять льготы, которые сейчас предоставлены иностранным авиационным производителям. Уже, считайте, с 2019 года. Первый наш самолет, мы надеемся, пойдет в серию. Это МС-21», — заявил Рогозин, уточнив, что самолет МС-21 будет дешевле своих зарубежных аналогов примерно на 20%.

Он добавил, что сейчас Россия тратит огромные деньги на покупку и лизинг иностранных самолетов. Помимо этого, теряет деньги, которые могла бы получать от налогов, уплаченных иностранными авиапроизводителями.

«С 2013 года по нынешнее время мы закупили за рубежом 367 иностранных самолетов. Это Boeing и Airbus. Более того, в связи с тем, что наша промышленность не выпускала гражданские самолеты, для того, чтобы поддерживать свои, национальные, компании, мы иностранных производителей освобождали от НДС и от таможенных сборов…

Это, получается, в год мы, находясь на игле иностранного авиапрома, тратим и платим за рубеж 470 миллиардов рублей», — отметил вице-премьер.

По его словам, дальше эта ситуация продолжаться не может.

«Это оскорбление просто для нации, оскорбление для авиационной державы. Мы это терпеть не могли. Именно поэтому были приняты решения. И президент из своего личного резерва выделил по нашему обращению средства на создание новых самолетов», — подчеркнул Рогозин.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Крушение самолёта Су-24 в Сирии. Ситуация в Турции
...Россия не собирается вести борьбу с Турцией В Министерстве иностранных ...безопасность своих соотечественников Президент РФ Владимир Путин Россия заверил свой народ...авиации будут осуществляться только под прикрытием самолётов-истребителей. Второе: Будут ...
Крушение самолёта Су-24 в Сирии. Ситуация в Турции. Последние новости
... что отношения между Турцией и Россией будут пересмотрены. Очевидно, это будет иметь...верительные грамоты послов 15 иностранных государств. В своей речи по итогам церемонии.... Итоги расследования пока следующие: самолёт воздушное пространство Турции не нарушал...
Как и зачем Россию толкают к революции
...боя, на котором должны будут разворачиваться первые сражения большой ...когда “элита” России лучше владела иностранными языками, чем своим собственным: сначала французским... кораблей), трамплином для взлёта самолётов (помеха формирования авиагруппы максимальной...
Чтобы в России установилась русская власть — русским надо стать умнее евреев
...нефтяных цен позволили снова строить самолёты, снова запускать новые ракеты,... никогда не успокоятся и будут добиваться исполнения своих замыслов. Путин — "...бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев: Западные санкции будут способствовать смене...
Новости Украины и Новороссии 24 декабря 2015
... за границей, обеспечивая безопасность судов иностранных судовладельцев. На этом их деятельность... и российскую технику, особенно новейшие самолёты. Этот факт вообще сам по... визжали от радости, что у России будут свои (родные!) частные военные компании.Среди...
Нефть, золото и доллар - победит ли Россия в глобальной смертельной игре?
...целями, отличается от других моих иностранных знакомых, замечательным чувством юмора, ... корпораций. Все ресурсы бывшей России будут использоваться в наших целях и...этих самолётов, базируется на госпрограмме, – уточнил он. – Госпрограмма – это по своей ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>