Россия научилась добывать нефть с помощью уникальной технологии

Нефть из баженовских отложений будет добываться по технологии Slickwater.

Как сообщает интернет-портал «Нефтегаз», 4 августа 2017 года комания «Русснефть» произвела успешные испытания по разработке скважен на территории Баженовой свиты. Специалисты прогнозируют возможность добычи в районе 100 т/сутки, что является очень неплохим показателем в данных условиях. Разработка бажена представляется крайне перспективной и обещает стабильное поступление черного золота на благо развития экономики всей страны.

Необходимых результатов удалось достичь благодаря современным технологиям разработки. В районе Средне-Шапшинского месторождения, исследования которого ведуться только с марта 2017 года, скважины испытывались с помощью «гибридного» гидроразрыва пласта (ГРП) и технологии slickwater. Новая технология позволяет получать устойчивый фонтанирующий приток нефти.

Разработка месторождения идет полным ходом. К концу текущего года компания планирует пробурить еще 16 скважин.

ГРП является хорошо моделируемой технологией, при которой после бурения в пласт закачивается жидкость под высоким давлением, разрушая горные породы сланца для выпуска газа. Базовые жидкости для ГРП могут быть различными, включая воду, пену, масло и кислоту. Уникальность технологии заключается в том, что в качестве жидкости для ГРП использовалась так называемая «скользкая вода» (slickwater), где почти 99,5% составляют вода и песок, а остальной минимальный процент составляют ряд химических добавок, понижающих трение.

Сергей Перелесов