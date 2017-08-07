Россия научилась добывать нефть с помощью уникальной технологии
Нефть из баженовских отложений будет добываться по технологии Slickwater.
Как сообщает интернет-портал «Нефтегаз», 4 августа 2017 года комания «Русснефть» произвела успешные испытания по разработке скважен на территории Баженовой свиты. Специалисты прогнозируют возможность добычи в районе 100 т/сутки, что является очень неплохим показателем в данных условиях. Разработка бажена представляется крайне перспективной и обещает стабильное поступление черного золота на благо развития экономики всей страны.
Необходимых результатов удалось достичь благодаря современным технологиям разработки. В районе Средне-Шапшинского месторождения, исследования которого ведуться только с марта 2017 года, скважины испытывались с помощью «гибридного» гидроразрыва пласта (ГРП) и технологии slickwater. Новая технология позволяет получать устойчивый фонтанирующий приток нефти.
Разработка месторождения идет полным ходом. К концу текущего года компания планирует пробурить еще 16 скважин.
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Читаю сослепу: “добывать нефть из банковских отложений”, интересно, думаю…