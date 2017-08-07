Российские ученые победят климатическое оружие
13:00. 7 августа 2017 Просмотров - 133 Один комментарий Опубликовал: jackomb
Благодаря данной разработке, ученые поймут, от каких процессов зависят нестандартные среднегодовые температуры.
Пейзаж за окном и цифры на градуснике заставляют убеждаться в том, что что-то влияет на погоду во всем мире, а климатическое оружие – это совсем не шутки. Но у научных сотрудников из Томского государственного университета есть универсальное средство, которое поможет разобраться, почему погода так в последние годы так непостоянна.
Васюганское болото – самое большое в мире, с уникальным ландшафтом, редкими животными и растениями. Удивительно, но российские специалисты уверены, что его расположение позволило Сибири влиять на мировой климат.
Эксперты соорудили на этом болоте станцию, которая работает круглый год, а также она позволяет понять, от каких процессов зависят нестандартные среднегодовые температуры, к примеру, на Северо-Западе и Дальнем Востоке России.
Более того, заработанные данные помогут понять, действительно ли применяется климатическое оружие, или же это закономерные процессы, которые проистекают на материке. Если ученые получат эти знания, благодаря данным со станции, то это будет истинная победа над данным видом оружия.
Станция на Васюганском болоте будет открыта не только для специалистов: все желающие смогут принять участие в образовательных и туристических программах.
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Экскурсии на совершенно секретную станцию на Васюганских болотах уже открыты. Потому что всё что нужно учёные уже поняли. Несомненно, что Россия это такое самое большое болото в мире, которое влияет на абсолютно все процессы в мире:) Эт уж кто как поймёт.