Главная » Наука, Новые технологии, События Настоящего

Российские ученые победят климатическое оружие

13:00. 7 августа 2017 Просмотров - 133 Один комментарий Опубликовал:

Российские ученые победят климатическое оружие

Благодаря данной разработке, ученые поймут, от каких процессов зависят нестандартные среднегодовые температуры.

Пейзаж за окном и цифры на градуснике заставляют убеждаться в том, что что-то влияет на погоду во всем мире, а климатическое оружие – это совсем не шутки. Но у научных сотрудников из Томского государственного университета есть универсальное средство, которое поможет разобраться, почему погода так в последние годы так непостоянна.
 

 

Васюганское болото – самое большое в мире, с уникальным ландшафтом, редкими животными и растениями. Удивительно, но российские специалисты уверены, что его расположение позволило Сибири влиять на мировой климат.
Эксперты соорудили на этом болоте станцию, которая работает круглый год, а также она позволяет понять, от каких процессов зависят нестандартные среднегодовые температуры, к примеру, на Северо-Западе и Дальнем Востоке России.
 
Более того, заработанные данные помогут понять, действительно ли применяется климатическое оружие, или же это закономерные процессы, которые проистекают на материке. Если ученые получат эти знания, благодаря данным со станции, то это будет истинная победа над данным видом оружия.
 
Станция на Васюганском болоте будет открыта не только для специалистов: все желающие смогут принять участие в образовательных и туристических программах.

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Чубайс требует денег на борьбу с глобальным потеплением
... знаменует среди прочего победу идей климатических скептиков.Противники климатической аферы долгие годы проводили... потепления и газовых выбросов внес российский ученый академик Кирилл Кондратьев, заявивший в...
КАК МОНГОЛО-ТАТАРЫ РУСЬ ЗАВОЕВЫВАЛИ
... свидетельств о том, каковы были климатические условия в декабре 1239 года... чингизида Кулькана – сына Чингисхана. После победы под Коломной то ли в... километров. Интересно, что никто из российских ученых за последние 200 лет даже...
Развитие научного социализма: ответы на вызовы XXI века
..., члена общественной организации «Российские ученые социалистической ориентации» (РУСО)... и капитализмом – победой Глобальной Социалистической Цивилизационной Революции... биологическое, химическое, геномное, климатическое, геолого-акустическое, океаническое, ...
Открытию Антарктиды — 195 лет
...славу России составляла не только победа над Наполеоном, но и ...в Антарктиде. Там самые сложные климатические условия: нулевая влажность воздуха, ...озера. И, наконец, российские ученые достигли его поверхности. История российского присутствия в Антарктиде...
Бэкграунд, выпуск-262 за 23 июня 2012
...советский  народ  одержал Победу в  войне с Германией...агрессия польских скинхэдов против российских болельщиков, подогретая местными ...тех пор, как климатические проблемы начали использоваться для...на десятый план. Ученые утратили возможность объективно ...
Бэкграунд, выпуск-328 за 30 ноября 2013
... списку его блестящих внешнеполитических побед последнего времени пожалуй самую ...подоспел и сенсационный доклад группы ученых – климатологов, которые решили ...российские коллеги, которые опубликовали доклад, в котором объяснили, что все нынешние климатические...

Один комментарий»

  • 1413 881
    Сергей 7 августа 2017 в 14:02 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Экскурсии на совершенно секретную станцию на Васюганских болотах уже открыты. Потому что всё что нужно учёные уже поняли. Несомненно, что Россия это такое самое большое болото в мире, которое влияет на абсолютно все процессы в мире:) Эт уж кто как поймёт.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>