Российские ученые победят климатическое оружие

Благодаря данной разработке, ученые поймут, от каких процессов зависят нестандартные среднегодовые температуры.

Пейзаж за окном и цифры на градуснике заставляют убеждаться в том, что что-то влияет на погоду во всем мире, а климатическое оружие – это совсем не шутки. Но у научных сотрудников из Томского государственного университета есть универсальное средство, которое поможет разобраться, почему погода так в последние годы так непостоянна.

Васюганское болото – самое большое в мире, с уникальным ландшафтом, редкими животными и растениями. Удивительно, но российские специалисты уверены, что его расположение позволило Сибири влиять на мировой климат.