Путину доложили о создании Общественной Палаты Союзного государства

Концептуал СМИ Видеозапись заседания Совета по межнациональным отношениям, которое провёл Президент России

Через день после создания Общественной Палаты Союзного государства России и Белоруссии об этом событии было публично доложено Владимиру Путину. Видный представитель Палаты, глава Национально-культурной автономии белорусов в России Сергей Кандыбович на заседании Государственного совета по межнациональным отношениям уведомил Президента о возникновении новой межгосударственной структуры.

Смотрите полную видеозапись заседания Совета, где на 2.13.21 выступает Сергей Кандыбович. Или можете пройти по этой ссылке, чтобы сразу увидеть его доклад Президенту.



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