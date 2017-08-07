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Путину доложили о создании Общественной Палаты Союзного государства

13:00. 7 августа 2017 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:

Видеозапись заседания Совета по межнациональным отношениям, которое провёл Президент России

Через день после создания Общественной Палаты Союзного государства России и Белоруссии об этом событии было публично доложено Владимиру Путину. Видный представитель Палаты, глава Национально-культурной автономии белорусов в России Сергей Кандыбович на заседании Государственного совета по межнациональным отношениям уведомил Президента о возникновении новой межгосударственной структуры.

Смотрите полную видеозапись заседания Совета, где на 2.13.21 выступает Сергей Кандыбович. Или можете пройти по этой ссылке, чтобы сразу увидеть его доклад Президенту.

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Россия 24

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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