Психология.. или фсепропало. Ну вот и все, нас лишат западных технологий. Опять

Опять наши доморощенные либералы скулят о том, что всё пропало...

Каждый раз, когда кто-либо из представителей западных элит молвит нечто суровое про санкции в отношении России, определенной частью ловящей каждое господское слово аудитории поднимается на флагшток один и тот же тезис.

Примерно такой:

«Итак, нам перестанут давать технологии. Вот и все. Вот теперь — ну точно все. Безысходность и никаких шансов. Отстали на 58, а то и 175 лет. Куда нам, эх. Там ведь уже давно везде лазеры и все делают роботы, а люди просто получают огромные деньги, наблюдая за этим».

Данный рефрен является каноничным и с небольшими изменениями тиражируется годами — добавляются разве что актуальные в конкретном социуме и в данное время темы: «там уже ракета на Марс почти совсем полетела» или «там никто руками давно не работает, умом своим только зарабатывают огромные деньги».

Этой сказке уже более 30 лет. Ее рассказывали еще перед перестройкой: что, мол, достаточно дать хорошим и добрым белым сахибам некую «возможность помогать нам» — и они сразу, сияя от счастья, вызванного самой возможностью дарить эффективное добро, принесут Волшебные Станки, которые делают все то же самое, что и наши, Плохие Недостанки, только в 17 раз быстрее и тратят в 15 раз меньше электричества.

По стране ходили удалые сказки про «ненужный титан продали, 40 вагонов, а в обмен — немецкий станок, в котором все по уму, все как у людей, все идеально, вообще никогда не ломается».

Сказки подбадривались свидетельствами очумевших от необычных ощущений в загранкомандировке лиц, которые, увидев какую-нибудь сборочную линию, рассказывали об окончательном обезлюживании производства на Западе («у нас-то этим 400 пьяных рабочих занимаются, а у них сидит одна старушка, контролирующая работу завода с единого пульта»).

Главное — продать, любой ценой передать все умным людям. Они-то разовьют, в этомих интерес, они без этого никак не могут, ибо белые и несут добро.

Реальность, однако, была удивительна. Белые люди, приходя на купленные ими по дешевке советские заводы, почему-то, наоборот, тщательно документировали увиденное, чтобы потом пробовать сделать у себя подобное. Существующее же уничтожали или просто переименовывали.

Работали командно — поэтому, например, совместными усилиями экологов из американских(а значит, главных в мире) организаций объясняли, что все беды — от фреона. Потом за гроши покупали предприятие по производству холодильной техники. Ну а затем запускали там же производство таких же холодильников, только в восемь раз дороже, и вместо фреона — патентованная смесь из 99,99999% фреона и секретного компонента (совсем другое дело, да).

И почему-то при всем этом никакой передачи технологий не происходило. Более того — даже для минимальных пусконаладочных работ отчего-то привозили своих сотрудников, никак не занимаясь продвижением аборигенов выше того, что называется «операционные задачи».

Поэтому всегда удивляет этот заход про «перестанут передавать».

Много технологий-то дали в 90-е, пока с Борисом Николаевичем дружили сильно? Завалили нас технологиями, да. А успешные бизнесмены, поднявшие денег на приватизации, сразу внедрили эти технологии, и все чудесным образом изменилось. Точно, да-да.

…Все это унавоживание разума верой в то, что где-то существует волшебная сверхразвитая цивилизация, а вы можете лишь смотреть да грустно вздыхать, — обычная практика колонизаторов в части пропаганды среди населения колоний. Чтобы самая активная часть этого населения самостоятельно заражалась вирусом веры «там дороги с шампунем моют», самоподдерживала его распространение в социуме, высмеивала неверующих и стремилась любой ценой, перешагнув через что угодно, быть сопричастной. Украсть, убить, все продать — главное, чтобы забрали в волшебную страну, где Все Правильно и Технологично.

Никакой передачи технологий из метрополии в колонии быть не может, кроме разве что продажи конечной продукции, использующей какие-то наработки. Торговля же мифами о технологиях — это весьма прибыльно, но немного другая тема.

Результаты данной промывки мозгов заметны: это «аксиомы» вида "а какой смысл что-то делать, ведь все равно все жутко неэффективно и ни в какое сравнение не идет с тем, что Там уже давно норма; эх, можем только сидеть и грустно посмеиваться”. Этакая выученная пассивность пополам с лакейством… «Но меня туда когда-нибудь заберут за хорошее услужение, поэтому надо этого тут добиваться любой ценой, цель оправдывает средства».

Спросите у того, кто постулирует про «итак, мы отстали на 50 лет», чем он занимается. Услышите про какую-нибудь позицию вида «операционный сотрудник в фирме, помогающей белым господам выводить деньги в Лондон; они мне рассказывают, что там все иначе и если я буду хорошо себя вести и их не подведу, меня, может быть, туда заберут».

Это — менталитет, воспитанный именно теми самыми вроде как безвредными мечтательными сказками про «в Японии, знаешь, там давно роботы за людей работают» и следующимииз оных выводами про «да а что поделаешь, уже ничего не поделаешь — смысл что-то делать».

Избавление от этой выученной беспомощности — важнейший компонент самой возможности существования будущего в реальности, а не в обсуждениях.

Руслан Карманов