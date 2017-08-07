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Полезное творчество в декретном отпуске

08:40. 7 августа 2017 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал:

У большинства женщин в декретном отпуске меняется не только кругозор, но и общее состояние, окружение. В целом, декрет – это прекрасное время, в котором можно переосмыслить не только свои желания и стремления, но и отличное время для самосознания себя, как личности. Это пауза, которая помогает понять, чем ты хочешь заниматься в будущем.

О том, как можно разнообразить свой досуг, найдя новое занятие, которое может стать хорошим подспорьем семейному доходу, и будет предстоящая передача. Мы поделимся со слушателями своим опытом, дадим напутствующие советы, недавно окунувшимся в мир творчества, женщинам.

12 июля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Полезное творчество в декретном отпуске». Авторы–сказительницы Наталия и Анастасия.



Источник: www.kramola.info

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