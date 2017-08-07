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Подземный город в Австралии, где живут 2 000 человек

16:38. 7 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:



Приглашаем вас заглянуть под землю и побывать в необыкновенном подземном городе Кубер Педи, где в настоящее время проживают около 2 тысяч человек.

Сначала, когда оказываешься на этих раскаленных солнцем красных равнинах Австралии и видишь не особо богатый постройками, абсолютно «чистый» ландшафт, кажется, что место полностью безжизненно. Но на самом деле здесь расположился потрясающий загадочный городок под названием Кубер Педи.

И особенным его делает тот факт, что город этот находится под землей.
Подземный город в Австралии, где живут 2 000 человек

Здесь нет деревьев, а солнце печет с нещадной силой, зато под землей проложены многокилометровые туннели и обставленные, словно в обычных жилых домах, комнаты.
Подземный город в Австралии, где живут 2 000 человек

Впрочем, для приезжающих сюда туристов жилье тоже найдется. Из этого коридора двери как раз ведут в комнаты для гостей.
Подземный город в Австралии, где живут 2 000 человек

Местные жители обосновались здесь вполне уютно. Некоторые дома находятся под землей только на половину, что лишь добавляет им уникальности. Стоит отметить, что по уровню комфорта они ни чем не уступают обычным современным домам.
Подземный город в Австралии, где живут 2 000 человек

История появления оригинального города началась в 1915 году, когда отец и сын оказались здесь, путешествуя в поисках золота.
Подземный город в Австралии, где живут 2 000 человек
Подземный город в Австралии, где живут 2 000 человек

Золота здесь они не нашли, зато обнаружили прекрасные опалы, которые довольно быстро обрели не меньшую популярность.
Подземный город в Австралии, где живут 2 000 человек

Приехавшие сюда горнорабочие не выдерживали высоких температур местного климата и потому строили свои дома не над землей, а прямо между шахт.
Подземный город в Австралии, где живут 2 000 человек

Они начали копать длинные тоннели, так что со временем в Кубер Педи появилось порядка 1 500 домов-землянок.
Подземный город в Австралии, где живут 2 000 человек

В современном мире Кубер Педи уже давно стал главным поставщиком опалов. Впрочем, приезжают сюда больше не для того, чтобы взглянуть на драгоценные камни, а чтобы увидеть странные землянки, жилища живущих здесь людей.
Подземный город в Австралии, где живут 2 000 человек

Название города означает «нора белого человека», это выражение появилось здесь еще в 1920-х гг.
Подземный город в Австралии, где живут 2 000 человек

Помимо шахт, отелей и домов, под землей в Кубер Педи находится также красивая церковь.
Подземный город в Австралии, где живут 2 000 человек

А также подземный книжный магазин.
Подземный город в Австралии, где живут 2 000 человек

И подземный магазин ювелирных украшений, предлагающий приобрести очаровательный опал, добытый в шахтах по соседству.
Подземный город в Австралии, где живут 2 000 человек

Несомненно, следует посетить и подземный бар, чтобы пропустить по стаканчику с друзьями.
Подземный город в Австралии, где живут 2 000 человек

А после подняться наверх и поиграть в гольф на специально оборудованной для этого площадке.
Подземный город в Австралии, где живут 2 000 человек



Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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