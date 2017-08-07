Подземный город в Австралии, где живут 2 000 человек





Приглашаем вас заглянуть под землю и побывать в необыкновенном подземном городе Кубер Педи, где в настоящее время проживают около 2 тысяч человек.Сначала, когда оказываешься на этих раскаленных солнцем красных равнинах Австралии и видишь не особо богатый постройками, абсолютно «чистый» ландшафт, кажется, что место полностью безжизненно. Но на самом деле здесь расположился потрясающий загадочный городок под названием Кубер Педи.И особенным его делает тот факт, что город этот находится под землей.Здесь нет деревьев, а солнце печет с нещадной силой, зато под землей проложены многокилометровые туннели и обставленные, словно в обычных жилых домах, комнаты.Впрочем, для приезжающих сюда туристов жилье тоже найдется. Из этого коридора двери как раз ведут в комнаты для гостей.Местные жители обосновались здесь вполне уютно. Некоторые дома находятся под землей только на половину, что лишь добавляет им уникальности. Стоит отметить, что по уровню комфорта они ни чем не уступают обычным современным домам.История появления оригинального города началась в 1915 году, когда отец и сын оказались здесь, путешествуя в поисках золота.Золота здесь они не нашли, зато обнаружили прекрасные опалы, которые довольно быстро обрели не меньшую популярность.Приехавшие сюда горнорабочие не выдерживали высоких температур местного климата и потому строили свои дома не над землей, а прямо между шахт.Они начали копать длинные тоннели, так что со временем в Кубер Педи появилось порядка 1 500 домов-землянок.В современном мире Кубер Педи уже давно стал главным поставщиком опалов. Впрочем, приезжают сюда больше не для того, чтобы взглянуть на драгоценные камни, а чтобы увидеть странные землянки, жилища живущих здесь людей.Название города означает «нора белого человека», это выражение появилось здесь еще в 1920-х гг.Помимо шахт, отелей и домов, под землей в Кубер Педи находится также красивая церковь.А также подземный книжный магазин.И подземный магазин ювелирных украшений, предлагающий приобрести очаровательный опал, добытый в шахтах по соседству.Несомненно, следует посетить и подземный бар, чтобы пропустить по стаканчику с друзьями.А после подняться наверх и поиграть в гольф на специально оборудованной для этого площадке.