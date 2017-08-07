«Освобождение» SSJ-100 и МС-21: новое ГЧП России оставит Запад «в пролете»
07:22. 7 августа 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал: jackomb
Созданное в России новое ГЧП обеспечит в стране станкостроительный прорыв, который позволит избавиться от импортных деталей.
Недавно стало известно о намерении руководства ГК «Ростех» и российской компании «СТАН» организовать новое эффективное государственно-частное партнерство (ГЧП). Сообщается, что Сергей Чемезов и Сергей Недорослев на данный момент уже обсудили возможность создания на базе «Савеловского машиностроительного завода» совместного производства высокоточных деталей, которые будут удовлетворять потребности российских госкорпораций.
Глава «Ростеха», в свою очередь, уже успел заявить, что новое соглашение «направлено на обеспечение технологической независимости России и повышение конкурентоспособности на глобальных рынках высокотехнологичной промышленности». Стоит отметить, что после создания современного инновационного станкостроительного комплекса будет достигнута независимость госкорпораций и отечественных производителей высокотехнологичной техники от поставок иностранных деталей и оборудования.
Наибольшие выгоды в данном направлении может получить авиастроительная отрасль РФ. После отладки работы ГЧП западные поставщики широкого ассортимента компонентов для SSJ-100 и МС-21 окажутся «в пролете», а отечественные производители российских компаний «освободят» свою продукцию от иностранного влияния.
В итоге после реализации нового российского проекта производители отечественной высокотехнологичной продукции получат уникальную возможность использования российского оборудования, которое будет значительно дешевле аналогов, производимых на предприятиях Запада. Кроме этого, новое российское производство позволит отечественным авиапроизводителям более успешно конструировать новые самолеты и модернизировать уже существующие МС-21 и SSJ-100, что приведет к снижению их стоимости при увеличению технических характеристик, а, следовательно, и росту конкурентоспособности российских авиалайнеров на мировых рынках.
Наталья Овсянникова