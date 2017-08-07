«Освобождение» SSJ-100 и МС-21: новое ГЧП России оставит Запад «в пролете»

Созданное в России новое ГЧП обеспечит в стране станкостроительный прорыв, который позволит избавиться от импортных деталей.

Недавно стало известно о намерении руководства ГК «Ростех» и российской компании «СТАН» организовать новое эффективное государственно-частное партнерство (ГЧП). Сообщается, что Сергей Чемезов и Сергей Недорослев на данный момент уже обсудили возможность создания на базе «Савеловского машиностроительного завода» совместного производства высокоточных деталей, которые будут удовлетворять потребности российских госкорпораций.

Глава «Ростеха», в свою очередь, уже успел заявить, что новое соглашение «направлено на обеспечение технологической независимости России и повышение конкурентоспособности на глобальных рынках высокотехнологичной промышленности». Стоит отметить, что после создания современного инновационного станкостроительного комплекса будет достигнута независимость госкорпораций и отечественных производителей высокотехнологичной техники от поставок иностранных деталей и оборудования.