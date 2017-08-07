Новости Украины и Новороссии 07 августа 2017

Никакая революция не сделает холопа свободным, и никакое рабство не превратит свободного человека в холопа.

Свобода это, прежде всего, врождённое свойство души, а не благоприобретённое социальное положение. Не все рабы носят цепи, но и не каждый, кто в цепях — раб. Яркий пример этого — Украина, где две революции так и не смогли превратить холопов в свободных людей. Как писали ещё древние философы, «свобода это — осознанная необходимость», но украинцы эту необходимость так и не осознали. Именно поэтому они стремятся не к свободе, а к более могущественному и богатому хозяину. Все их майданы не более чем поиск холопами «лучшего» хозяина.

Именно поэтому у укрограждан вместо вора Януковича появился диктатор Порошенко, а вместо партнёрской России — боссы в лице Соединённых Штатов и Европейского Союза.

Майдан подарил украинцам хозяев, но не научил их быть свободными, не зародил в их душах потребность в свободе.

Отношения холопа и пана просты и незамысловаты. Пан просто использует холопа в своих интересах, а холоп стремится угодить пану всеми, доступными ему способами. Для пана холоп — расходный материал его интересов. Поэтому майданная Украина — расходный материал национальных интересов США и Европы.

Украинцы очень хотят стать членами ЕС и ради этого всеми силами ублажают европейцев, а Евросоюз, используя данное стремление, имеет украинцев, как в политическом, так и финансово-экономическом плане. Причём в самых извращённых формах. Отсюда и та руина, которая накрыла в последние годы Украину. Разруха — это цена, которую платят украинские холопы любимомым европейским хозяевам за свой холопский статус.

Аналогичная ситуация сложилась и в американо-украинских отношениях. Чтобы угодить своему главному заморскому пану, чтобы США назвали Украину своей «любимой женой», Киев делает самые невыгодные для украинских граждан и страны вещи.

Ведь для правящей майданной элиты главное не национальные интересы Украины, а благосклонность Вашингтона.

Чтобы не ходить далеко, возьмём в качестве примера не факт сдачи американскому бизнесу наиболее эффективных и прибыльных украинских активов, уцелевших после финансово-экономического погрома, а простую закупку угля для электростанций Украины.

Как делает правительство независимого государства, заботящееся об интересах своих граждан? Оно старается покупать энергоносители по максимально низкой цене. Ведь от этого зависит себестоимость производимой в этой стране продукции (а значит её конкурентоспособность), и цены на коммунальные тарифы. Эти два фактора, в конечном итоге, влияют на достаток народа.

А как поступает компрадорское правительство, заботящееся не об интересах своих граждан, а об интересах своих иностранных хозяев? Оно покупает энергоносители у этих хозяев по максимально высокой цене, при этом взяв у них для этого в долг деньги. Что для компрадоров главное? Чтобы хозяин был ими доволен. А на свой народ компрадорам плевать.

Обратимся к цифрам. В 2016 году цена одной тонны угля для Украины в среднем стоила:

в Австралии — 109 долларов;

в Канаде — 106 долларов;

в Польше — 99 долларов;

в России — 85 долларов;

в ДНР-ЛНР — 60 долларов.

Как вы думаете, какой уголь решило закупать руководство Украины? Донбасский? Нет. Российский? Нет. Даже не польский. Украинская компания «Центрэнерго» заключила договор на поставку до конца этого года 700 тыс. тонн угля антрацита с американским концерном XCoal Energy & Resources по 113 долларов за тонну (!). А в следующем году украинская компания намерена поставить из США 2 млн. тонн угля. Причём в этом договоре не определена постоянная цена на сырье, из-за чего «Центрэнерго» может заплатить за очередные партии американского антрацита даже более высокую цену чем платит сейчас. Эксперты говорят, что она может достигать 130 долларов за тонну.

От такого «выгодного» для Украины шага обалдели даже поляки. Газета Wyborcza разразилась по этому поводу статьёй, в которой автор выразил своё глубочайшее изумление действиями Киева, который покупает американский уголь за 113 долларов, когда на данный момент на бирже в Роттердаме тона угля стоит в пределах 81–83 долларов.

Но это не самый интересный факт использования Соединёнными Штатами своих украинских холопов в собственных интересах.

Позволю себе привести ещё один пример того, как американцы имеют украинцев во имя американских интересов. Если о закупках Украиной угля не говорил и писал только ленивый, то о моей истории никто не расскажет в слух. О ней лишь тихо шепчутся на кухнях знающие люди. Потому что за сказанное громко и открыто на эту тему можно не просто очутиться в подвале СБУ, а получить пулю в голову возле своего подъезда.

Мне достаточно много пишут из Украины. Истории разные. Как правило, личного характера. С одной стороны люди боятся, а с другой, переполненные возмущением и какой-то дикой тоской, хотят выговориться. Понятное дело, что содержание этих эпистолярных бесед я, как правило, за очень редким исключением, не делаю достоянием общественности.

Но в данном случае, человек мне написавший, сам попросил меня, при удобном случае сделать достоянием гласности то, что ему приходится созерцать в силу его служебных обязанностей. От всего наблюдаемого им, его переполняет возмущение, отвращение и ненависть. Но на происходящее влиять он не способен. Этот человек — заложник ситуации и, судя по всему, готов идти на дно вместе с украинской государственностью…

Если кто-то помнит, 23 апреля, на неподконтрольной Киеву территории ЛНР, в районе поселка Пришиб, подорвался на фугасе автомобиль с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В результате этого инцидента один из представителей СММ ОБСЕ погиб (гражданин США Джозеф Стоун), ещё один получил ранения (гражданка Германии Ива Гнелин).

В тот же день, «говорящая каска» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook написал следующее: «Отметим: подрыв произошел возле н. п., расположенного напротив н. п. Трехизбенка, находящегося под контролем ВСУ. Это традиционно „жаркий” участок, характеризующийся тем, что вот уже третий год в период с весны по конец осени здесь, вдоль р. Северский Донец, активно действуют ДРГ российско-террористических войск. В частности, как группы спецназа ГРУ ГШ ВС РФ, „работающие” на ротационной основе, так и ДРГ из местных боевиков и российских наемников».

Т. е. автомобиль миссии ОБСЕ, по его мнению, подорвал спецназ ГРУ ГШ ВС РФ. Причём Тымчука даже не смутил тот факт, что при подрыве могли погибнуть российские граждане. С его точки зрения их присутствие в автомобилях как раз и доказывает то, что работал спецназ ГРУ ГШ ВС РФ. 5 мая он заявил, что у диверсантов вышла промашка, т. к. настоящей целью должны были быть россияне ехавшие во второй, не пострадавшей, машине. Какой смысл подрывать российскому спецназу российских же граждан, рассматривая их в качестве более приоритетной цели, «говорящая каска» пояснить не смогла. Но эту его мысль мы запомним, так как она приобретёт свой смысл чуть позже.

В день подрыва автомобиля, с пояснениям на своей странице в Facebook также поспешил выступить и советник МВД Украины Антон Геращенко. В частности он написал следующее: «сотрудники миссии ОБСЕ стали жертвами тотального минировании со стороны террористов дорог на оккупированной части Украины. Которые, конечно, не установили таблички с надписью „Осторожно мины” в тех местах, где бывает миротворческая миссия ОБСЕ».

На следующий день заявлением разразился и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинов. На сайте СНБО им было опубликовано следующее: «Этот подрыв является спланированным террористическим актом, направленным против миссии ОБСЕ на Донбассе. Полную ответственность за этот террористический акт несёт военно-политическое руководство РФ, которое полностью контролирует оккупированную территорию Донбасса. Никакие действия гибридных войск не происходят без согласования с российским Генштабом». При этом Турчинов подчеркнул, что мина, на которой подорвался автомобиль ОБСЕ, «была заложена боевиками российско-террористических группировок».

На фоне украинских высказываний очень интересно прозвучало заявление первого заместителя председателя миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга, которое он сделал через пять дней после подрыва автомобиля.

«Хочу высказаться очень четко. То, что случилось в воскресенье, не было несчастным случаем. Это было следствием применения оружия неизбирательного действия. Это именно то оружие, которого там никогда не должно было быть. Оружие, которое умышленно заложили туда, чтобы ранить, искалечить или кого-нибудь убить», — сказал Хуг.

Обратите внимание, он заявил о том, что автомобиль был взорван не случайно, что его взрывали целенаправленно, но он, в отличие от украинских высокопоставленных лиц, не уточнил, кто именно по его мнению осуществил эту диверсию.



И вот тут-то начинается самое интересное…

Андрей Ваджра

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