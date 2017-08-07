КНДР отвергла резолюцию СБ ООН
11:27. 7 августа 2017 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал: brahman
1. Северная Корея заявила, что не собиралась и не собирается выполнять какие-либо требования Совета Безопасности ООН, а свою ракетно-ядерную программу она будет развивать не взирая на любые санкции. Призыв МИД КНР заморозить ракетно-ядерную программу, в Пхеньяне демонстративно проигнорировали (хотя если это часть двусмысленной игры Китая, то тогда отсутствие ответа вполне понятно). Тут собственно нет ничего удивительного – в КНДР уже не раз заявляли, что продолжат развивать свою ракетно-ядерную программу вне зависимости от уровня давления на КНДР.
В этом плане пожелания МИД КНР и РФ о необходимости политических переговоров об урегулировании ситуации на корейском полуострове на данном этапе видимо пожеланиями и останутся. Сама схема, где КНДР откажется от новых испытаний, а США откажутся от бряцанья оружием в Южной Корее при отсутствии прямых переговоров между ними, выглядит скорее благопожеланием, нежели согласованной дорожной картой. Полагаться же просто на заверения Тиллерсона https://ria.ru/world/20170805/1499829488.h
2. Также Пхеньян отверг предложения Южной Кореи о переговорах назвав их "неискренними". Переговоры в Маниле между главами МИД КНДР и Южной Кореи существенных результатов не дали. Также КНДР отказывается от каких-либо переговоров с США, пока они не прекратят свою враждебную политику в отношении КНДР. В этом отношении КНДР придерживается прежней линии, которая обуславливает максимально жесткую позицию в ответ на любые попытки внешнеполитического и экономического давления. В современном мире, ни одна страна в здравом уме не расстанется с ядерным оружием, если она им обладает. Идеология чучхэ-сонгун вполне ясно обосновывает такое поведение, где развитие ракетно-ядерной программы полностью отвечает концепции развития с опорой на собственные силы. Военных угроз США там не особо бояться, обещая нанести неприемлемый ущерб Южной Корее и Японии в случае нападения США на КНДР (угрозы удара по самим США тут скорее потенциальные в долгосрочной перспективе).
3. Первоначальный вариант санкций, который обсуждался в СБ ООН при рассмотрении проекта американской резолюции не прошел, но в смягченном виде (из него при согласовании резолюции по требованию КНР и РФ убрали наиболее жесткие пункты) был проголосован 5 августа, что выглядело как определенная уступка США со стороны КНР и РФ, так как США несмотря на все попытки РФ вставить в резолюцию пункт о недопустимости военных мер в отношении КНДР так и не согласились на этот пункт, а Китай так и не добился от США согласия на вывод THAAD с территории Южной Кореи. КНР и РФ эти санкции ничего не дают, а США получают возможность и дальше манипулировать управляемым конфликтом в ЮВА, где они все еще рассчитывают отыграться за то публичное унижение, которому младший Ким подверг Трампа. При этом сохраняется и опция военного сценария, которую российский МИД безуспешно пытался снять. Отсюда и последовавшие уже после голосования призывы https://ria.ru/world/20170805/1499829642.h
4. С другой стороны, это выглядит как попытка подыграть Трампу, как со стороны КНР, которая желает уклониться от полномасштабной торговой войны с США и добиться вывода американской ПРО из Южной Кореи дипломатическим путем, а со стороны России, желанием оставить приоткрытой дверь для дальнейших переговоров, что обсуждалось вчера в Маниле и что будет обсуждаться в сентябре в Москве. Тогда же РФ и Китай проведут очередные консультации между собой, где вопрос согласованной позиции по кризису на Корейском полуострове наверняка будет обсуждаться. Есть мнение, что данная уступка США вряд ли остановит развитие эскалации в регионе, а скорее наоборот, приведет к строго обратным результатам, когда в ответ на размещение систем ПРО в Южной Корее и санкционное давление, Пхеньян уже в ближайшие недели проведет очередные пуски МБР, оставляя за собой опцию демонстративного проведения подземных испытаний ядерного оружия, дабы продемонстрировать бесполезность санкций и уязвимость американских сателлитов в регионе. Китай скорее всего будет пытаться сохранить идущий конфликт в разумных рамках, но тут не всего от него зависит и США всегда могут запустить процесс дальнейшей эскалации.
5. Как верно заметил Пол Крейг Робертс http://perevodika.ru/articles/1195891.ht
Источник: colonelcassad.livejournal.com