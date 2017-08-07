КНДР отвергла резолюцию СБ ООН

... режимами" Сирии, Ирана и КНДР."Единственные страны, которые не поддерживают... позицию США, это Сирия, КНДР, Иран и Россия. Все ..., не мешать разбираться с КНДР, а в обмен обещают ..., которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на...