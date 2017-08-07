Главная » История, Политика, Экономика

Как СССР взимали с Германии репарации заводами

18:28. 7 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: http://stalist.livejournal.com/
Данные, зафиксированные Главным трофейным управлением СССР, гласят: в рамках репарации Советский Союз вывез из Германии 2885 заводов.
Послевоенная советская промышленность с помощью трофейного оборудования начала выпускать продукцию, которой до этого в производстве СССР просто не было.

Синтетическая новинка 

Репарация касалась не только восточной оккупационной зоны Германии, но и западной, подконтрольной союзникам. Оттуда Советскому Союзу и Польше полагалось передать порядка 300 заводов. Но наши западные партнеры разными способами ставили палки в колеса продвижению этого процесса. Из 39 предприятий, представлявших особую важность, к началу весны 1948 года демонтировали только 30 заводов. Было вывезено оборудование всех германских заводов по производству отравляющих веществ, находившихся в зоне оккупации СССР, а сами предприятия были уничтожены. Благодаря вывезенному из Германии промышленному оборудованию и немецким технологиям в СССР начали производство различных синтетических материалов: нейлона, перлона, искусственного шелка, более качественного, чем натуральный, оппанола и многого другого, чего отечественная промышленность до Второй мировой войны не изготавливала. Например, раньше в СССР не производили бумажный шпагат, это стало возможным только после введение в действие фабрик, работавших на импортном оборудовании.

Вывозили не только военные 

«Экспроприацию» германских заводов и оборудования осуществляли не только и не столько промышленники и военспецы – на них приходится немногим более 200 предприятий, вывезенных в СССР по репарации. Свыше 60 производственных объектов издательской деятельности забрало себе профильное советское министерство, более 50 предприятий отошло МВД СССР, десятки достались Минздраву, Министерству просвещения. К примеру, Комитет по делам искусств обзавелся уникальной фабрикой грампластинок, располагавшейся в Бабельсберге (пригород Берлина). Общий вес оборудования – свыше 400 тонн. Академией наук СССР была присмотрена для себя астрономическая обсерватория Университета имени Гумбольта, научные работники вывезли из Германии университетское оборудование вуза города Грейфсвальд, десятки тонн архивных документов, хранившихся в потсдамском рейхсархиве. Работники Госкомитета по физкультуре и спорту занимались демонтажом и переправкой в Союз плавательных бассейнов, а сотрудники Ленинской библиотеки – сбором рукописей и книг.

Когда начали вывозить 

На самом деле репарацией СССР начал заниматься ещё до окончания Великой Отечественной – первые партии демонтированного германского оборудования поступили в Советский Союз в начале весны 1945 года. В их числе были станки карбидного завода из Бейтена (Верхняя Силезия), отправленные на сталинградский химзавод, оборудование химического завода города Аммендорф, включая его котельную и электростанцию. Весной 1945 года в СССР поступило оборудование немецкого завода, производившего танковые бронекорпусы. В июне на Сталинградском тракторном заводе начался монтаж машин, вывезенных с двух лесозаводов из Белау и ряда австрийских предприятий. На СТЗ доставлялось оборудование для производства танков, самоходок – всего этого было так много, что потребовалась прокладка дополнительных транспортных коммуникаций. Не получалось даже своевременно и в полном объеме учитывать количество поступающих трофеев.

Что чаще всего подлежало репарации 

Для разрушенной войной страны большое значение имели машины, используемые в стройиндустрии, и собственно стройматериалы. Все это в значительных объемах вывозилось из Германии. Деревообрабатывающие станки и прочее оборудование с германских лесозаводов для восстановления корпусов того же СТЗ, технологические и энергетические механизмы кирпичных заводов, техника, необходимая в производстве цемента, кирпичей, кровельного железа и шифера. Старались вывезти всю производственную инфраструктуру, чтобы на месте потом можно было собрать предприятие, как конструктор. На немецком оборудовании в СССР после войны ткали ковры, до 80-х годов работала Центральная телефонная станция столицы. Разбирали и вывозили железнодорожные линии, в Советский Союз отправлялись паровозы и тепловозы, вагоностроительные и паровозовагоноремонтные заводы, Даже КГБ для своей секретной деятельности долгое время использовал германские «прослушки».

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Гибель летающего Ё-мобиля
...из комплектующих, сделанных ещё в СССР и хранящихся на складах, а...говорить про погибших, но они как раз и представляли всю «...авиапромышленность» и видимо, как обычно забыли, что летят не..., решили снижаться – и снизились как раз до уровня горной гряды...
Как умер Иосиф Сталин
В эфире программы «Прямой эфир» Бориса Корчевникова (канал «Россия 1»), прошла весьма острая дискуссия об обстоятельствах смерти Сталина. Был ли он отравлен или умер своей смертью? Каковы обстоятельства случившегося? Кто стоит за этим? Что касается меня —...
В России около 80 млн живут в нищете. Владислав Жуковский [Прогноз на 2016 г]
... 85% россиян! В сравнении с СССР, население сейчас в два раза... меньше, чем было в СССР, но, при этом, нищих – в... даже не в том как она называется или какие там налоги. Главное... том, что нужно сделать и как добиться рывка в ее экономическом...
Виктор Суворов: Сказ о Великой Победе и ставленнике мирового еврейства
...заниматься противодействием. Все шесть томов, как объявлено, – против фальсификаторов истории...О дружбе и границе между СССР и Германией. В договоре не указан...- Это обычное медведевско-нарышкинское разгильдяйство. Какому из этих объяснений отдать предпочтение...
О Курбан-Байраме и «нехватке мечетей»
.... Сидят около десятка таджикских цыган – как они себя назвали. Уверяют, что... плошках милостыни почти нет. Потому как и народу почти нет на.... Они реально никому не нужны, как никому не нужен – за исключением...
Настоящий «Заговор Ориона»
...внеземной расой никогда не ратифицировалось, как этого требует конституция». Многие ...базы пришельцев, созданные без ведома каких-либо правительств. Повышается активность ..., секретные службы США, такие как Агенство Национальной Безопасности и сверхсекретные...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>