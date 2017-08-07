Как менялось пчеловодство на Руси

90 % продуктов питания человека вырастает благодаря контакту пчёл и растений. Если этого контакта не будет, то не будет и человека. По расчётам математиков, человечество без пчёл сможет прожить не более 4 лет. Современное пчеловодство находится в глубоком кризисе. Ежегодно в России только за зимовку погибает 1 000 000 пчелосемей (всего в России осталось 3 млн. пчелосемей). Такой большой процент гибели является очень опасным, потому что 50%-ный рубеж является для популяции пчёл критическим, после него уже невозможно восстановление.

Для полноценного восстановления растительного мира на территории России должно быть не менее 12 миллионов пчелосемей. Которые бы — покрывали территорию равномерно.

Пчёлы, живущие на современных пасеках, являются пчёлами-инвалидами. ДНК пчёл-инвалидов изменён. Это доказано учёными, и, по сути, об этом догадываются многие думающие пчеловоды. Изменение ДНК современной пчелы вызвано современной ТЕХНОЛОГИЕЙ — ульево-рамочным пчелосодержанием. В которой главной целью пчеловода становится добыча максимального вала мёда любой ценой. Восстановить ДНК пчелы можно ТОЛЬКО при помощи лесного, природного, колодного пчеловодства. Другими формами пчеловодства восстановить пчелу невозможно !!!

Доказано, что мобильный телефон опасен для пчёл. Было проведено исследование на нескольких пчелиных семьях, которые в течение сезона подвергались каждый день 15-минутному облучению. К концу третьего месяца пчелы перестали давать мёд, а матка воспроизводить потомство. Таким образом, если число вышек сотовой связи и мобильных телефонов будет расти, то популяция пчёл будет уничтожена в течение 10 лет. Поэтому сохранить пчёл можно только вдали от сотовой связи, вдали от населённых пунктов, в отдалённых лесах. Что можно сделать ТОЛЬКО при помощи лесного колодного пчеловодства.

Во времена Петра I Россия энергично развивалась, из-за чего бортевое пчеловодство почувствовало значительные трудности. Активно изводились леса на строительство кораблей, древесина пережигалась на уголь для бурно развивающейся промышленности, требовалась почва под пашню. Пчеловоды стали спасать борти: срезать кусок дерева с пчелиной семьёй, и стаскивать в кучку на месте вырубки. Так после вырубки появились «пасеки».

Со временем развилось колодное пчеловодство: выдолбленные отрезки дерева накрывались соломенной крышей, группой размещались возле дома, заселялись роями. Работать стало легче, не надо ходить по всему лесу, лазить по деревьям.

Когда произошла Октябрьская революция – в 1917 году, власти большевиков срочным порядком организовали курсы по пчеловодству. И в трудные для страны времена власти нашли деньги, нашли средства, и обучили 150 000 новых пчеловодов иностранной системе пчеловождения. А старых пчеловодов – разогнали, сослали, убили. Потому что ими были попы, кулаки и другие «нетрудовые элементы». Так новая власть сменила одно поколение пчеловодов другим. Вместе со сменой поколений произошла и смена модели пчеловодства. С исконно русской – колодной, на иностранную – ульево-рамочную.

В результате смены модели пчеловодства уже к 1940 году, к войне, урожайность упала. Продуктовое изобилие в стране закончилось. Начались битвы за урожай. Что в свою очередь породило: освоение новых земель, химизацию сельского хозяйства, гибридизацию культур и в дальнейшем – генную инженерию. Поскольку нужно было чем-то кормить население, – наука искала хитрые способы. В результате этих поисков сегодня ни в одном магазине нет ни одного полезного для здоровья человека продукта.

Потому что внедрённая иностранная модель содержания пчёл имеет одну особенность. Чтобы её осуществить, необходимо сконцентрировать много пчелосемей в одном месте. Создать пасеку.

В результате чего происходит сильное ограничение контакта пчёл с окружающим пространством. И всем известный процесс опыления и развития растений затрудняется, – урожайность огромных территорий от этого падает в десятки и сотни раз !!!

Для того, чтобы состоялся природный цикл опыления огромных территорий страны: лесов, огородов, садов — нужно создать равномерное распределение пчелосемей по всей территории страны.

Это сделать может только самодостаточное пчеловодство. Когда пчёлы могут полноценно жить без «помощи» человека. Такое возможно только в колодном пчеловодстве.

При контакте пчелы и растения происходит многократно более сложный процесс. Урожайность при этом, за один сезон, возрастает у разных растений по-разному. У одних на несколько десятков процентов, у других в десятки разов. Даже у тех растений, которые считаются самоопыляемыми.

Если проследить процесс опыления в течение десяти лет, то эффект от контакта пчёл с растениями будет ещё более значимым. Даже самые отсталые культуры дадут прибавку урожая в 7 раз.

Однако помимо урожая опылённое растение также набирает зелёную массу. Что хорошо видно по фотографии. Это значит, что оно становится больше и сильнее, и соответственно, урожай такого растения в следующем году будет ещё большим. А качество такого урожая будет более высоким. Без химизации, без генной инженерии, без дополнительных вливаний средств и технологий. Умножьте в семь раз урожаи наших многочисленных садов, и вы поймёте, что продуктовое изобилие легко можно восстановить.

Мало кто задумывался над тем, что и леса нуждаются в контакте с пчелой, благодаря которому рост лесов также увеличится. Если создать полноценный контакт леса и пчелы, зелёная масса леса увеличится, дополнительно к естественному приросту, за 20 лет, – в 32 раза !!! Это очень много. Этого невозможно достигнуть сейчас никакими другими способами !!! Это кажется невероятным, однако с точки зрения живой природы это обычная закономерность. В результате которой урожайность лесов достигнет астрономических цифр. Фактически только за счёт этой урожайности население страны сможет полностью обеспечить себя качественными и полезными для здоровья продуктами питания: грибами, ягодами, орехами.

С восстановлением лесов уровень рек повысится, сами леса наполнятся живностью, а климат планеты придёт в состояние, близкое к первоначальному.