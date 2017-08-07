Как Киргизия восстала против Америки. Вашингтон, зайдя в Среднюю Азию, сильно промахнулся

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ пермской авиабазы «Сокол» в ходе учений прикрыли от атаки условного противника российские объекты в небе над Киргизией и Таджикистаном. Об этом рассказал помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

«В небе Киргизии МиГи, действующие совместно с разведывательной авиацией на высоте более 5 тысяч метров, прикрыли воздушное пространство над российскими объектами, расположенными не только в пределах республики, но и на территории сопредельного Таджикистана», — отметил полковник.

Также Рощупкин добавил, что ранее стратосферные самолеты были передислоцированы на авиабазу Кант в пригороде Бишкека для выполнения учебно-боевых задач по противовоздушной обороне.

— Авиабаза «Кант» создана для поддержки с воздуха 201-й дивизии, — говорит бывший заместитель главкома ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев, принимавший непосредственное участие в ее создании.

— Дивизия дислоцируется в Таджикистане — это наше южное «подбрюшье». Вы знаете, что там сейчас неспокойно. Талибан*, ИГИЛ** и прочее отребье могут двинуться в сторону среднеазиатских республик. Вы знаете, сколько в том же ИГИЛ** выходцев из этих стран. Поэтому, военно-политическое руководство России страхуется, чтобы быть уверенным, что наше «подбрюшье» находится под надежной защитой. А нынешние учения — они плановые. Отрабатывается перехват, нанесение бомбо-штурмовых ударов по караванам и базам террористов, защита наших объектов и т. д.

Но события вряд ли будут развиваться по сценарию Вашингтона

«СП»: — Недавно президент Киргизии заявил о том, что некоторые страны угрожали ему нанести удар по американской базе, когда она там размещалась, и это стало причиной ее вывода. Кто это мог быть?

— Президент Киргизии мог говорить все, что угодно, чтобы оправдать решение о выводе базы. Конечно, никаких угроз не было. Однако американская база вызывала недовольство соседей. Мы тоже были недовольны, особенно, помните, когда еще Бакиевбрал у американцев взятки, чтобы эту базу оставить. И нашим, и вашим. В общем, сидел на двух стульях…

«СП»: — А если гипотетически представить себе, что кто-то нанес бы удар по американцам, в каком положении оказались бы российские военные на авиабазе Кант? Пришлось бы или нет задействовать силы ОДКБ для отражения удара? И не грозило ли это большой войной в регионе?

— Конечно, это нас не могло бы не коснуться. Американская база находилась на территории международного аэропорта Бишкека, там до нас расстояние 50 километров.

Что касается, наших действий, то могу сказать лишь, что военные бы выполнили любой приказ, которое отдало политическое руководство страны. Оно бы принимало решение.

А так, с кем нам там воевать? У нас в регионе со всеми хорошие отношения. С Ираном у нас прекрасные отношения. С Пакистаном — нейтральные. С Китаем — прекрасные. Как бы мы наносили по ним удар? Конечно, нет. Но тут, повторю, исключительно политическое решение, я как военный человек, не могу комментировать, что бы там решило политическое руководство.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов также не считает заявления Атамбаева об угрозах адекватными

— Он, конечно, президент, но президент, который никогда ничего не решал, и от которого никогда ничего не зависело. Он неоднократно делал противоречивые заявления, в том числе, антироссийские. Ну, а сейчас он уходит с политической арены, и ему надо как-то о себе заявить, чтобы застолбить за собой некий статус. Ведь все предыдущие президенты этой страны — их свергали, и они уходили в политическое небытие.

«СП»: — Российская база для Бишкека оказалась приоритетной, даже после того, как она несколько лет соседствовала с американской. Почему?

— Это очевидно. Россия — это стабильный партнер на долгие времена, американцы же исходят из собственных сиюминутных интересов. В Киргизии, слава богу, это поняли. Поняли, что США не будут заниматься поднятием экономики страны, развитием ее вооруженных сил. Та же ситуация во всех странах Центральной Азии. Это все страны нашего «мягкого подбрюшья». И нам необходимо с этими странами сотрудничать. По той причине, что наша южная граница после распада Советского Союза вообще не прикрыта. И нам нужно поддерживать те режимы в регионе, которые дружественны по отношению к нам. Нам критически опасно завести у себя под боком исламистское государство. Любое государство региона может стать таким, если там придут к власти такие же люди, как пришли на Украине.

Для Киргизии же присутствие американцев означало лишь дополнительные деньги в бюджет абсолютно провалившегося государства. Киргизия, к сожалению, это failed state, и она может существовать только при внешней поддержке. Для Киргизии с появлением этой базы абсолютно ничего не поменялось. Два миллиона долларов, которые американцы платили — это не такие большие деньги. Киргизия особо ничего не потеряла с выводом этой базы.

Американцы совершили одну большую ошибку. Придя в Центральную Азию, они стали использовать регион как некий хаб для вторжения в Афганистан, вместо решения задач в самой Центральной Азии. Им этого не простили. Местные власти поняли, что им на все наплевать, что это безответственные люди, которые творят, что хотят, а они уйдут, а проблемы, созданные ими, останутся, что от них надо, в любом случае, избавляться. Что касается влияния на безопасности, то, повторю, база на это не влияла никак.

— Президент Кыргызстана уходит со своего поста (его президентский срок заканчивается в октябре этого года) — отсюда и смелость, с которой Алмазбек Шаршенович «наехал» на мирового гегемона, — отмечает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

— С другой стороны, действительно наболело. И я думаю, что очень многие главы государств, будь они защищены от США, как Кыргызстан (с одной стороны — Китай, с другой — Россия), солидарны с Атамбаевым. Сегодня почти сотня стран — там, где расположены военные базы США и НАТО, находятся у них в заложниках.

Президент Кыргызстана поднял очень важную тему, еще раз обратив внимание мыслящей части мировой общественности на то обстоятельство, что НАТО и США — это агрессоры, которые под предлогом защиты тех или иных стран (на самом деле — защиты антинародных режимов и присвоенных активов), фактически оккупировали их, одновременно не понизив, а повысив их риски в случае начала каких-либо региональных или глобальных военных действий.

В заложниках у США и НАТО находятся сегодня практически все восточноевропейские страны (за исключением Белоруссии) и Балканы, большая часть стран Ближнего Востока и ряд стран Юго-Восточной Азии. И зависимость тут такая: не американские военные базы находятся там, где горячо, а наоборот: горячо и опасно там, где находятся военные базы США и НАТО.

«СП»: — Именно поэтому Бишкек все же закрыл базу в Манасе?

— К счастью для стран Центральной Азии, политики этих стран поняли цену американской «демократии» и сегодня стремятся к позиции нейтралитета. От излишней опеки со стороны США избавились Азербайджан и Армения (с моей точки зрения, если бы в одной из этих стран появилась военная база США или НАТО, карабахский конфликт давно привел бы регион к катастрофе). От патронажа со стороны американских военных сегодня избавляется Турция. К нейтралитету, правда, без особого успеха, стремятся и Балканы.

НАТО проглотило уже четыре страны западно-балканской семерки и намерено оккупировать три оставшиеся, что гарантирует региону череду конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве на обозримую перспективу.

В такой ситуации внеблоковый статус, а еще лучше — дистанция той или иной страны от США и НАТО — не полная, но все же некоторая гарантия того, что в этой стране в какой-то момент не произойдет госпереворот, или же по ней не ударят ракетами те, против кого будет превентивно использовано американское оружие.

— Атамбаев — «хромая утка», — напоминает заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

— В октябре в Киргизии состоятся президентские выборы, и Атамбаев, согласно закону, не будет в них участвовать. Понятно, что ситуация заставляет его в публичной плоскости выступить с рядом заявлений, объясняющих важные решения своего президентского срока, а также обозначить послание потенциальному преемнику. Этим и была вызвана та пресс-конференция. То, как президент попытался объяснить свое решение о выводе американской военной базы, думаю, говорит о его личной неуверенности в завтрашнем дне при новом руководстве.

На самом деле угрозы, если они и были, могли исходить только со стороны исламистских террористических организаций. Хотя, похоже на то, что Атамбаев намекал на другое. В целом пресс-конференция оставила неоднозначное впечатление. Но я бы не стал делать далеко идущих выводов. У президента были серьезные проблемы со здоровьем. Это, несомненно, накладывает отпечаток и на его настроение. Кстати, лечился Атамбаев в Москве.

«СП»: — Насколько присутствие американской базы было критично для России, Ирана и Китая? Предпринимали ли они шаги для её вывода?

— Наличие еще одного американского военного объекта в непосредственной близости от границ несло угрозу геополитической стабильности. Во время «тюльпановой революции» опасения подтвердились. Расширение экономического сотрудничества с Киргизией и со стороны России, и со стороны Китая было одним из инструментов влияния на ситуацию. Однако жестких методов не применялось. Хотя в той же России большое число трудовых мигрантов из Киргизии. И это потенциально серьезный рычаг воздействия.

«СП»: — Для чего эта база нужна была Бишкеку? Означает ли её вывод смену внешнеполитического вектора?

— Размещение иностранной военной базы — это всегда внешнеполитическое решение и признак дружественных отношений между государствами. За исключением, пожалуй, американской базы Гунтанамо на Кубе, которая является наследием прежних времен, но в любом случае остается угрозой национальной безопасности Кубы. В начале нулевых Россия была другой, поэтому тогдашний президент Киргизии Акаев пытался проводить так называемую многовекторную внешнюю политику. Как результат, в 2001 году Киргизия согласилась на размещение американского военного объекта на своей территории. Решение Акаева послужило спусковым крючком для запуска в Киргизии сценария «тюльпановой революции». Логично, что с восстановлением позиций России на международной арене, вступлением Киргизии в ЕАЭС наличие американской военной базы в стране стало, как минимум, неуместным.

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«СП»: — Могут ли американцы вернуться в Киргизию? При каких обстоятельствах?

— Если политические элиты Киргизии сумели сделать вывод из событий нулевых, то военных объектов США на территории Киргизии не будет. «Тюльпановая революция», череда президентских отставок — хороший урок для тех, кто надеется суметь усидеть на двух стульях. Однако в Центральной Азии исторически сталкиваются интересы великих держав. Осенние выборы в Киргизии будут горячими, пройдут, скорее всего, в два тура, и их результат сегодня предсказывать я не стал бы. Дело в том, что Атамбаев, к сожалению, не сумел оставить внутри страны хорошее политическое наследство. Это дает основания предполагать, что коррективы во внешнеполитическом курсе страны возможны. Заигрывания с Америкой, однако вряд ли выльются в поворот спиной к России. Риск от возможной потери отношений с Россией гораздо больше выгод от перспектив отношений с США.