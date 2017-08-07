В последнее десятилетие XX века с интенсивным развитием микроэлектроники, средств связи, появлением Интернета и так называемых компьютерных технологий, информация превратилась в один из основных ресурсов современного общества.

Считается, что XX век породил новый способ ведения войн – информационный и поэтому изучение информационного воздействия на человеческое сознание стало новой проблемой в психологии, и социальной философии.

А СМИ не только отражают состояние современного общества, но и создают новую реальность и активно воздействуют на массовое сознание.

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18 июля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Информационная война, манипуляция сознанием». Автор–сказитель Леонид Григорьевич Феденко.











