Информационная война, манипуляция
В последнее десятилетие XX века с интенсивным развитием микроэлектроники, средств связи, появлением Интернета и так называемых компьютерных технологий, информация превратилась в один из основных ресурсов современного общества.
Считается, что XX век породил новый способ ведения войн – информационный и поэтому изучение информационного воздействия на человеческое сознание стало новой проблемой в психологии, и социальной философии.
А СМИ не только отражают состояние современного общества, но и создают новую реальность и активно воздействуют на массовое сознание.
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18 июля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Информационная война, манипуляция сознанием». Автор–сказитель Леонид Григорьевич Феденко.
Источник: www.kramola.info
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“…информация превратилась в один из основных ресурсов современного общества.”
Во все века информация являлась связующим звеном общества, но никогда – его ресурсом. Количество воспринятой информации, скорость восприятия не зависят от технических средств ее передачи, а только от естественных возможностей человека. Подмена предмета мысли весьма дорого обходится и ведет к действиям по напрасному уничтожению реальных материальных ресурсов.
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