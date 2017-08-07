Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Психология

Информационная война, манипуляция

13:03. 7 августа 2017 Просмотров - 80 2 коммент. Опубликовал:

В последнее десятилетие XX века с интенсивным развитием микроэлектроники, средств связи, появлением Интернета и так называемых компьютерных технологий, информация превратилась в один из основных ресурсов современного общества.

Считается, что XX век породил новый способ ведения войн – информационный и поэтому изучение информационного воздействия на человеческое сознание стало новой проблемой в психологии, и социальной философии.

А СМИ не только отражают состояние современного общества, но и создают новую реальность и активно воздействуют на массовое сознание.

Ссылка на альбом с фотографиями к эфиру < ![CDATA[]]>https://fotki.yandex.ru/users/radio-s…< ![CDATA[]]>

18 июля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Информационная война, манипуляция сознанием». Автор–сказитель Леонид Григорьевич Феденко.





Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ В ИНТЕРНЕТЕ
... и смысл информационных войн. 1. Что такое информационная война. Информационные войны в интернете....переплачивать! Этот классический случай манипуляции, вошедший в учебники, показывает...обсуждаемые. Высший пилотаж - манипуляция дискурсом, когда публика вообще ...
Информационная война Белоруссия-Россия: время собрать камни
...дали вполне оправданное определение – информационная война. Противостояние достигло своего пика к...а у России – информационная война. Это и называется манипуляцией сознания масс или «...лет – тысячи. Как ведут информационную войну? Механизм не сложен. Здесь ...
Общий анализ информационной войны, как явления
... предложить следующую формулировку. Информационная война — комплекс действий и мероприятий по манипуляции информацией, направленных... взгляд тоже совсем несложно: целью информационной войны является геополитическое поражение противника, понимаемое...
Информационная война. Кавказский фронт
Информационная война. Кавказский фронт Я часто слышу ... против нашего государства исключительно на информационном фронте. Манипуляций, направленный на организацию внутреннего...
Информационная война — взгляд Антимайдана
...Аналитика Доклад Информационные войны Подготовлен  группой экспертов проекта «Антимайдан-Аналитика» Введение Информационная война – ... стереотипов поведения). Определению информационной войны очень близко понятие «манипуляция массовым сознанием», то есть...
Информационно-алгоритмические способности человека и информационная война
... части — ликбезу по информационной войне.Дадим современное определение войны, которой сегодня уже придумывают... не исследовался. []См «Стратагемы» стратегии войны, манипуляции и обмана А. И. Воеводин...

2 коммент.»

  • 1182 577
    Всеволод 7 августа 2017 в 13:39 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “…информация превратилась в один из основных ресурсов современного общества.”
    Во все века информация являлась связующим звеном общества, но никогда – его ресурсом. Количество воспринятой информации, скорость восприятия не зависят от технических средств ее передачи, а только от естественных возможностей человека. Подмена предмета мысли весьма дорого обходится и ведет к действиям по напрасному уничтожению реальных материальных ресурсов.

    Ответить
  • 28 22
    Алекс 7 августа 2017 в 14:25 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Манипуляторы о Манипуляции

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>