Этим летом вы последний раз видите рекламу пива и пьете его так дешево

«Россия уже давно не водочная, а пивная держава». Как «нулевка» заполонила ТВ и билборды

Этим летом телеэкраны и билборды страны заполонила реклама пива. Такого не было с 2012 года, когда ее запретили. Сейчас же мы наблюдаем активную рекламную кампанию сразу нескольких брендов безалкогольного пива. РПЦ уже высказалось о недопустимости этого, журналисты спорят о неудавшейся рекламе «Балтики 0» на «Медузе». Что происходит на пивном рынке, правда ли, что «нулевка» становится все более популярной в народе и почему маркетинговый ажиотаж скрывает агонию производителей — в материале «URA.RU».

Глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что реклама безалкогольного пива «будет иметь хорошо предсказуемый результат в виде роста потребления обычного алкогольного пива соответствующих марок».

Ранее в центре скандала оказалось и интернет-издание «Медуза», опубликовавшее материал про восстановление после силовых тренировок с помощью изотонических напитков, в том числе безалкогольного пива. Издатель «Медузы» Илья Красильщик заявил, что часть исследований, использованных при подготовке текста в сотрудничестве с «Балтикой 0», была оплачена компаниями — производителями пива. Позднее материал был удален с сайта из-за спорности темы.