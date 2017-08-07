В передаче была рассмотрена тема Державного мировоззрения, как и что нужно делать, чтобы объединиться на благо и пользу своему Роду, семье и Державе. Были даны ответы на многие важные вопросы, поступившие от слушателей из чата и канала радио на Ютуб.

13 июля 2017 года на Народном Славянском радио был запланирован эфир с Андреем Тюняевым, но по техническим причинам он не состоялся. Нами было принято решение продолжить вещание и поговорить на тему “Что нам мешает объединиться”. Участники – Светлана Большакова и Алексей Орлов.







