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Что нам мешает объединиться

08:42. 7 августа 2017 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:

В передаче была рассмотрена тема Державного мировоззрения, как и что нужно делать, чтобы объединиться на благо и пользу своему Роду, семье и Державе. Были даны ответы на многие важные вопросы, поступившие от слушателей из чата и канала радио на Ютуб.

13 июля 2017 года на Народном Славянском радио был запланирован эфир с Андреем Тюняевым, но по техническим причинам он не состоялся. Нами было принято решение продолжить вещание и поговорить на тему “Что нам мешает объединиться”. Участники – Светлана Большакова и Алексей Орлов.



Источник: www.kramola.info

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