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Благотворное воздействие православной молитвы

18:49. 7 августа 2017 Просмотров - 10 Нет комментариев Опубликовал:
Учёные Психоневрологического НИИ им. В.М.Бехтерева подтвердили благотворное воздействие православной молитвы
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Православная молитва успокаивает и упорядочивает мозговые процессы. Такое же состояние учёные наблюдали только у младенцев до двух месяцев.

Заведующий лабораторией нейро- и психофизиологии профессор Валерий Слёзин, сняв десятки электроэнцефалограмм, показывающих процессы, происходящие в мозгу человека во время молитвы, зарегистрировал неизвестное науке состояние человеческого сознания.


До сих пор было принято выделять три основные фазы работающего мозга: быстрый сон, медленный сон и бодрствование. Каждой из этих фаз свойственен свой ритм биотоков. Как выяснилось в ходе эксперимента, во время молитвы ритм биотоков головного мозга замедляется настолько, что становится возможным говорить о существовании четвёртого состояния сознания – «молитвенного бодрствования».

На электроэнцефалографе исследователи видели, что в результате постепенного урежения в мозге молящихся испытуемых (причём наиболее ярко и мощно это проявилось у православных) остались только медленные дельта-ритмы (с частотой 2-3 Гц). Такое состояние сознания бывает во время бодрствования лишь у младенцев до двух месяцев.

У некоторых обследуемых энцефалограф показывал полное отсутствие альфа- и бета-ритмов. Были только дельта-ритмы. С точки зрения нейрофизиологии эти люди были в буквальном смысле слова как младенцы. И для многих это становилось толчком к выздоровлению.

Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: молитва, православие, учёные
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