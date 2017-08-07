Благотворное воздействие православной молитвы
18:49. 7 августа 2017 Просмотров - 10 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Учёные Психоневрологического НИИ им. В.М.Бехтерева подтвердили благотворное воздействие православной молитвы
Православная молитва успокаивает и упорядочивает мозговые процессы. Такое же состояние учёные наблюдали только у младенцев до двух месяцев.
Заведующий лабораторией нейро- и психофизиологии профессор Валерий Слёзин, сняв десятки электроэнцефалограмм, показывающих процессы, происходящие в мозгу человека во время молитвы, зарегистрировал неизвестное науке состояние человеческого сознания.
До сих пор было принято выделять три основные фазы работающего мозга: быстрый сон, медленный сон и бодрствование. Каждой из этих фаз свойственен свой ритм биотоков. Как выяснилось в ходе эксперимента, во время молитвы ритм биотоков головного мозга замедляется настолько, что становится возможным говорить о существовании четвёртого состояния сознания – «молитвенного бодрствования».
На электроэнцефалографе исследователи видели, что в результате постепенного урежения в мозге молящихся испытуемых (причём наиболее ярко и мощно это проявилось у православных) остались только медленные дельта-ритмы (с частотой 2-3 Гц). Такое состояние сознания бывает во время бодрствования лишь у младенцев до двух месяцев.
У некоторых обследуемых энцефалограф показывал полное отсутствие альфа- и бета-ритмов. Были только дельта-ритмы. С точки зрения нейрофизиологии эти люди были в буквальном смысле слова как младенцы. И для многих это становилось толчком к выздоровлению.
Источник
Православная молитва успокаивает и упорядочивает мозговые процессы. Такое же состояние учёные наблюдали только у младенцев до двух месяцев.
Заведующий лабораторией нейро- и психофизиологии профессор Валерий Слёзин, сняв десятки электроэнцефалограмм, показывающих процессы, происходящие в мозгу человека во время молитвы, зарегистрировал неизвестное науке состояние человеческого сознания.
До сих пор было принято выделять три основные фазы работающего мозга: быстрый сон, медленный сон и бодрствование. Каждой из этих фаз свойственен свой ритм биотоков. Как выяснилось в ходе эксперимента, во время молитвы ритм биотоков головного мозга замедляется настолько, что становится возможным говорить о существовании четвёртого состояния сознания – «молитвенного бодрствования».
На электроэнцефалографе исследователи видели, что в результате постепенного урежения в мозге молящихся испытуемых (причём наиболее ярко и мощно это проявилось у православных) остались только медленные дельта-ритмы (с частотой 2-3 Гц). Такое состояние сознания бывает во время бодрствования лишь у младенцев до двух месяцев.
У некоторых обследуемых энцефалограф показывал полное отсутствие альфа- и бета-ритмов. Были только дельта-ритмы. С точки зрения нейрофизиологии эти люди были в буквальном смысле слова как младенцы. И для многих это становилось толчком к выздоровлению.
Источник
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com