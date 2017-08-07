Учёные Психоневрологического НИИ им. В.М.Бехтерева подтвердили благотворное воздействие православной молитвы

Заведующий лабораторией нейро- и психофизиологии профессор Валерий Слёзин, сняв десятки электроэнцефалограмм, показывающих процессы, происходящие в мозгу человека во время молитвы, зарегистрировал неизвестное науке состояние человеческого сознания.До сих пор было принято выделять три основные фазы работающего мозга: быстрый сон, медленный сон и бодрствование. Каждой из этих фаз свойственен свой ритм биотоков. Как выяснилось в ходе эксперимента, во время молитвы ритм биотоков головного мозга замедляется настолько, что становится возможным говорить о существовании четвёртого состояния сознания – «молитвенного бодрствования».На электроэнцефалографе исследователи видели, что в результате постепенного урежения в мозге молящихся испытуемых (причём наиболее ярко и мощно это проявилось у православных) остались только медленные дельта-ритмы (с частотой 2-3 Гц). Такое состояние сознания бывает во время бодрствования лишь у младенцев до двух месяцев.У некоторых обследуемых энцефалограф показывал полное отсутствие альфа- и бета-ритмов. Были только дельта-ритмы. С точки зрения нейрофизиологии эти люди были в буквальном смысле слова как младенцы. И для многих это становилось толчком к выздоровлению.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com