Встреча с общественностью Рязани, 30.07.2017

В рамках делегации Изборского клуба ваш покорный слуга в конце июля приехал в Рязань. Открывалось отделение клуба на рязанской земле, прошла встреча с врио губернатора Н.В. Любимова.

Предлагаю вашему вниманию запись общения с рязанцами.

Хронометраж:

00:00:00 — Планы Гитлера в 1941 году

00:09:58 – Что произошло в Дюнкерке? Почему Гитлер дал «англичанам уйти»?

00:19:34 – Почему Франция позволила Третьему рейху укрепиться

00:26:52 – Откуда Николай Стариков берёт материал для своих книг и помогает ли ему кто?

00:30:53 – Путин и Медведев; внешняя и внутренняя политика

00:33:11 — О новых санкциях: США понимают только силу

00:26:58 – Противостоять гибельному экономическому курсу может каждый

00:42:19 – Как бороться с Пятой колонной

00:48:32 – Как далеко готов пойти Николай Стариков в политической деятельности

00:53:34 – Про идеологический фундамент ПВО

00:55:43 – План «Барбаросса» говорит о неготовности Германии к войне

01:05:04 – ПВО за поддержку многодетных семей

Источник: nstarikov.ru