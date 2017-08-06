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Встреча с общественностью Рязани, 30.07.2017

19:00. 6 августа 2017 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал:

В рамках делегации Изборского клуба ваш покорный слуга в конце июля приехал в Рязань. Открывалось отделение клуба на рязанской земле, прошла встреча с врио губернатора Н.В. Любимова. 

Предлагаю вашему вниманию запись общения с рязанцами.

Хронометраж:

00:00:00 — Планы Гитлера в 1941 году

00:09:58 – Что произошло в Дюнкерке? Почему Гитлер дал «англичанам уйти»?

00:19:34 – Почему Франция позволила  Третьему рейху укрепиться

00:26:52 – Откуда Николай Стариков берёт материал для своих книг и  помогает ли ему кто?

00:30:53 – Путин и Медведев; внешняя и внутренняя политика

00:33:11 — О новых санкциях: США понимают только силу

00:26:58 – Противостоять гибельному экономическому курсу может каждый

00:42:19 – Как бороться с Пятой колонной

00:48:32 – Как далеко готов пойти Николай Стариков в политической деятельности

00:53:34 – Про идеологический фундамент ПВО

00:55:43 – План «Барбаросса» говорит о неготовности Германии к войне

01:05:04 – ПВО за поддержку многодетных семей

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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