В. АВАГЯН: “СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ”
Аксиома экономической науки заключается в том, что если платёж доброволен, то покупается нужное. Ненужное – не покупается. А нужное-покупается. Это, конечно, не касается налогов, ОСАГО, поборов соцстраха или пенсионного фонда, и прочих откупщиков, выкупающих у государства функции налоговых поборов. Но в том случае, если речь идёт о добровольном платеже – аксиома экономической науки стойка. Можно из жадности или неизвестно зачем БЕСПЛАТНО взять совсем ненужную тебе вещь. На халяву, говорит народ, и уксус сладкий… Но платить за ненужную вещь добровольно никто не будет. Согласны?
Что есть деньги? Деньги есть форма взаимоотношений между владельцем и обработчиком природного ресурса. Владелец ресурса даёт обработчику возможность сделать из сырья продукт. Обработчик за это отдаёт владельцу часть сделанного продукта (налоги – это переведённая в денежную форму часть продукции производителя, основанием для взимания которой является то, что производитель работает на территории взимателя).
Обратите внимание, что деньги совершенно не нужны, если ресурс и обработка в одних руках: если вы на своей земле вырастили помидоры, которые сами же и съели, то благо создано трудом и потреблено, но при чём тут деньги?
Мы много писали в ЭиМ, что деньги не являются (вопреки распространённому мнению) «эквивалентом товара»[1], что они – разрешительная система в области обработки ресурсов.
Товаропроизводители не могут начать меняться непроизведёнными товарами. Например, сапожник не может продать обувь, если ему не на что купить кожу, гвозди и молоток. А не на что ему купить – потому что он ничего не продал. Получается замкнутый круг: у меня нет денег, потому что я ничего ещё не продал, а ничего я не продал, потому что ничего не произвёл, а ничего не произвёл, потому что у меня нет денег.
Выходом из такого замкнутого круга может служить КРЕДИТОВАНИЕ – предоставление производителю денег (то есть доступа к ресурсам) для того, чтобы он смог начать работать.
Но речь идёт об особом виде кредитования, а не о любом. Большинство видов кредитования устроены как институализированный грабёж. Они не помогают производителю, а наоборот, добивают его.
Благодаря многолетним усилиям ельцинистов (сегодня их «достойно» представляет глава Банка России Эльвира Набиуллина – но я категорически против, чтобы всю вину сваливали на неё одну) в России аграрии, промышленность и даже многие банки – не имеют «дешёвых» денег. То есть такие кредиты, которые легко вернуть.
Чтобы вести работу, хозяйствующие субъекты берут их за рубежом. Вернее, брали. Сегодня расширяется санкционный режим в финансовой сфере и в нефтегазовой отрасли. Под запретом окажется кредитование включённых в чёрные списки банков на срок более чем две недели, а энергетических компаний — более чем на месяц.
Понятно, что для крупных проектов — это ничто. Под запрет также попали крупные инвестиции в российские трубопроводы, в частности «Северный поток-2». Что это означает? То, что деньги, которые не даёт Набиуллина, вернее даёт, но под несусветный процент, найти будет ещё труднее.
В так называемые «тучные годы» с дорогой нефтью Россия набивала бумажками валют наволочки всяких фондов имени Кудрина, ельцинисты, продолжая праздновать победу над русскими, накупили дворцов, островов и понастроили циклопических яхт.
Никто не хотел покупать новейшие технологии, заводы, станки, оборудование. В итоге мы с трудом вышли на 12 миллионов проданного за рубеж хай-тека… Мы придумали мобильный телефон с двумя экранами, но делают его китайцы, потому что у нас нет производственной базы.
Кое-как (с помощью тех же китайцев) мы сделали собственную расчётную систему «Мир» и теперь не зависим от возможных проделок «Визы» и «Мастеркард». Всё больше людей, включая уже и высшую бюрократию, осознаёт, что нужно обуздать Набиуллину и дать экономике СОБСТВЕННЫЕ деньги, без упования на забугорные кредиты. Чтобы не за рубежом кредиты брать, а у себя.
Но какой же главный вывод всей этой истории?
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Помните, с чего мы начинали статью? Покупается нужное, не нужное – не покупается. Обычно об этом говорят, когда хотят подчеркнуть преимущества рыночной экономики над плановой, которая может не производить дефицита, но делать при этом горы совершенно невостребованной продукции, переводя в никуда ресурсы и труд…
Рыночный производитель отвечает рублём. Его за ненужные труды рынок наказывает. Потому он и гибкий, приспосабливается к реальному спросу – а не к мертвечине плановых заданий, составленных неизвестно кем и неизвестно с какой мотивацией.
Но при всей убедительности таких разговоров они коварно оставляют в стороне вопрос КЕМ? Кем покупается нужное ему? Кем не покупается ему не нужное?
А между тем в обезличенности спроса кроется дьявол. Одно дело – нужное человечеству. Другое – нужное конкретному обществу. И совершенно третье – нужное конкретному частному лицу. Тут несовпадения могут приобретать катастрофический характер – при котором потребности платежеспособного агента не только иные, но даже и противоположны потребностям общества, народа, человечества…
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Ельцинизм – власть хищных, узколобых, эгоистичных, криминальных временщиков – доселе до конца не изжит и нанёс великой стране страшные раны. Я даже не знаю, совместимы ли с жизнью такие раны?
При всей пылкости дружбы с Китаем мы ПОЛНОСТЬЮ ПОМЕНЯЛИСЬ с ним ролями. Вопреки естеству, старший брат стал младшим, а младший – старшим. По итогам 2016 года ровно 2/3 российских поставок в КНР составляют нефть, газ и минеральное сырьё. Ещё 12,2 процента – древесина и целлюлозно-бумажные изделия. 79%, 4/5 экспорта в Китай составляют сырьё и простейшие полуфабрикаты низких степеней передела.
Мы были мировым городом, а Китай – мировой деревней. Теперь – «спасибо» реформаторам – мы стали мировой деревней, Китай мировым городом.
Оборудование, станки, механизмы, обувь, текстиль составляют 58,7% китайских поставок в Россию. Это очень похоже на симметрично-перевёрнутую структуру наших отношений с Китаем при Сталине. То, что товарищ Сталин поставлял в Китай – мы теперь везём из Китая. То, что при товарище Сталине Китай поставлял нам – теперь мы поставляем Китаю…
Понимаем ли мы все масштабы катастрофы ельцинизма? Думаю, нет. Многим кажется, что «легко исправить» – была бы политическая воля к деельцинизации. Увы, друзья, есть на свете поезда, которые ходят в одну сторону… И я очень боюсь, чтобы мы не попали на такой поезд…
По данным 2016 года Россия входит в группу стран, которые более чем на 70% зависят от импорта станков и оборудования. Если CCCР в 80-е годы (по данным ООН) входил в число пяти держав, как формулировани эксперты «способных самостоятельно производить все виды промышленной продукции, известные человечеству» – то вот главный итог криминального дерибана…
По обеспеченности тракторной техникой российские фермеры в 5(!) раз уступают канадским (при всём сходстве климата). Технопарк села страшно изношен – 70% сельхозмашин буквально собраны одна из нескольких путём подбора запчастей…
В товарообороте с США Китай занимает первое место, Россия – 30-е, после Чили, перед Филиппинами. Экспорт Китая в США в 30 раз больше, чем из РФ. Почти 80% в структуре экспорта ельциноидов – ЕСТЕСТВЕННО – лишь сырьё и энергоресурсы. Например, такой дар природы, как редкоземельные металлы.
Что США продают в РФ? Продукцию переработки: 44% – различное оборудование для производств, 26% – самолёты, их комплектующие…
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Историческая, культурологическая, технологическая и духовная травма неизжитого ельцинизма – очень глубока. Это не просто удар копьём под ребро, но и удар копьём с ядовитым наконечником. Пусть механически копьё увязло и дальше не проходит – но яд с него попал в кровь и отравляет весь организм России.
Ещё раз возвращаемся в начало статьи: нужное покупают, не нужное – не покупают. Кто? Мы установили: тот, у кого деньги. Поскольку наша финансовая система под контролем Запада – то (через Набиулину или без оной) Запад заказывает народам России то, что ЕМУ (а вовсе не народам) нужно. И оставляет неоплаченным то, что ЕМУ (а не жителям страны) не нужно.
Так и складывается модель, в которой никакой переработки на нашей территории доллар США оплачивать не хочет. Ему нужны только сырьевые запасы. Только источники сырья – и немного (в случае перепроизводства ширпотреба у него) – рынок сбыта.
Если мы знаем, что наши предприятия кредитуются преимущественно на Западе, то мы догадываемся, конечно, какие именно предприятия (и какого рода предпринимательство) преимущественно кредитует Запад.
Вы просите разрешения поработать – и вам его дают. Но не на те работы, которые были бы выгодны для вас. А только на те работы, которые выгодны разрешительной инстанции.
Вы хотели бы плясать и сочинять стихи – а вам говорят: есть только вакансия дворника, или мети двор, или сиди без зарплаты. Именно такие отношения существуют и между государствами – если одно государство работодатель, а другое – ищет вакансий в мировом разделении труда.
Мы не хозяева даже своему сырью: мы умоляем в Лондоне взять нашу нефть – «за сколько им не жалко» – и они как бы снисходят, кидают то ту, то другую цену, которую, вопреки всем законам экономики, устанавливают они, покупатели! А не продавец!
Потому что если я чем-то владею, то только мне решать, за сколько его могу продать. Если же продаю за бесценок, за любую сумму – значит, я в беде, у меня несчастье.
Каково же несчастье России, вынуждающей её отдавать нефть по ценам, произвольно назначенным покупателем? Ельцинизм – имя этой беды.
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Люди с жизненным опытом, как правило, понимают, что ждать – пока чужой человек купит тебе то, о чём ты мечтаешь – наивно.
Конечно, не всегда мудрость приходит вместе со старостью, иногда старость приходит одна. Но большинство людей с биографией понимают: ждать от чужого (не то что от врага, а просто чужого), что он на свои деньги (оторвав их от своей семьи) – купит тебе предмет твоей мечты глупо.
Если в РФ всеми ресурсами (доступом к обработке) заведует доллар США – он всегда будет создавать конфигурацию, выгодную за океаном и не выгодную нам.
Иногда, как сейчас, он хочет нам насолить. Но не это главное: если твоими ресурсами распоряжается чужой, то будь готов, что чужой заберёт все сладкие вершки, а тебе оставить только горькие корешки «сотрудничества в рамках мирового разделения труда».
И не обязательно он тебе хочет насолить. Может быть, ему на тебя трижды плевать, ну и что? Всё равно он хотел бы создавать рабочие места У СЕБЯ, а не У ТЕБЯ. Он хотел бы белую работу дать СВОИМ детям, а не ТВОИМ. Не потому что тебя ненавидит – а просто по естеству. А кто будет делать чёрную работу? Её же кому-то нужно делать!
Любой отец скажет: пусть кто угодно, только не мои дети! Ну, а раз не его – выходит, твои. Ребус-то по другому не складывается…
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Катастрофа ельцинизма заключается в том, что работаем и живём на этой земле МЫ, а оценивает эту работу, степень её полезности – КТО-ТО ИЗВНЕ.
Он платит. Но не за то, что было бы полезно для нас. А за то, что полезно для него.
А для него могут быть полезны вещи, категорически вредные для нас.
А мы, как зомби, всё равно их делаем – потому что нужно же зарплату, источник существования, заполучить!
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Изжить ельцинизм, изжить власть хищных, узколобых, эгоистичных, криминальных временщиков – наша главная задача. Для Путина это вопрос политического, да и физического выживания.
Если Путин не завершит дело деельцинизации – он тем самым подпишет себе смертный приговор.
Но безотносительно всякого Путина (пусть сам о себе заботится, почему мы должны о нём заботиться?!) – нам без деельцинизации, без возвращения стране суверенитета денежных знаков (то есть без ресурсного суверенитета) не жить.
Альтернатива самой широкой деельцинизации – быстрое и мучительное угасание Евразии, погружение во мглу средневековья.
[1] Эквивалент – эквивалентен. Если бы деньги были бы эквивалентом товара, то они были бы равны товару, как метровая линейка всегда равна метру. Но товар стоит то так, то эдак. Как же может быть эквивалент настолько неэквивалентен? При падении политического режима, царского или советского, рояль или яйцо Фаберже, сделанные при свергнутом режиме, остаются в своей стоимости. А деньги, выпущенные прежним режимом, ничего не стоят. Какой же они эквивалент роялю или ювелирному изделию, колбасе или сыру? Они условные знаки власти: нет власти, нет никакой ценности и у её знаков. Новая власть вводит свои условные знаки, меняя систему распределения благ.
Вазген АВАГЯН, специально для ЭиМ.; 4 августа 2017
Источник: nashaplaneta.su