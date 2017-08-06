В. АВАГЯН: “СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ”

Аксиома экономической науки заключается в том, что если платёж доброволен, то покупается нужное. Ненужное – не покупается. А нужное-покупается. Это, конечно, не касается налогов, ОСАГО, поборов соцстраха или пенсионного фонда, и прочих откупщиков, выкупающих у государства функции налоговых поборов. Но в том случае, если речь идёт о добровольном платеже – аксиома экономической науки стойка. Можно из жадности или неизвестно зачем БЕСПЛАТНО взять совсем ненужную тебе вещь. На халяву, говорит народ, и уксус сладкий… Но платить за ненужную вещь добровольно никто не будет. Согласны?

Что есть деньги? Деньги есть форма взаимоотношений между владельцем и обработчиком природного ресурса. Владелец ресурса даёт обработчику возможность сделать из сырья продукт. Обработчик за это отдаёт владельцу часть сделанного продукта (налоги – это переведённая в денежную форму часть продукции производителя, основанием для взимания которой является то, что производитель работает на территории взимателя).

Обратите внимание, что деньги совершенно не нужны, если ресурс и обработка в одних руках: если вы на своей земле вырастили помидоры, которые сами же и съели, то благо создано трудом и потреблено, но при чём тут деньги?

Мы много писали в ЭиМ, что деньги не являются (вопреки распространённому мнению) «эквивалентом товара»[1], что они – разрешительная система в области обработки ресурсов.



Товаропроизводители не могут начать меняться непроизведёнными товарами. Например, сапожник не может продать обувь, если ему не на что купить кожу, гвозди и молоток. А не на что ему купить – потому что он ничего не продал. Получается замкнутый круг: у меня нет денег, потому что я ничего ещё не продал, а ничего я не продал, потому что ничего не произвёл, а ничего не произвёл, потому что у меня нет денег.

Выходом из такого замкнутого круга может служить КРЕДИТОВАНИЕ – предоставление производителю денег (то есть доступа к ресурсам) для того, чтобы он смог начать работать.

Но речь идёт об особом виде кредитования, а не о любом. Большинство видов кредитования устроены как институализированный грабёж. Они не помогают производителю, а наоборот, добивают его.

Благодаря многолетним усилиям ельцинистов (сегодня их «достойно» представляет глава Банка России Эльвира Набиуллина – но я категорически против, чтобы всю вину сваливали на неё одну) в России аграрии, промышленность и даже многие банки – не имеют «дешёвых» денег. То есть такие кредиты, которые легко вернуть.

Чтобы вести работу, хозяйствующие субъекты берут их за рубежом. Вернее, брали. Сегодня расширяется санкционный режим в финансовой сфере и в нефтегазовой отрасли. Под запретом окажется кредитование включённых в чёрные списки банков на срок более чем две недели, а энергетических компаний — более чем на месяц.

Понятно, что для крупных проектов — это ничто. Под запрет также попали крупные инвестиции в российские трубопроводы, в частности «Северный поток-2». Что это означает? То, что деньги, которые не даёт Набиуллина, вернее даёт, но под несусветный процент, найти будет ещё труднее.

В так называемые «тучные годы» с дорогой нефтью Россия набивала бумажками валют наволочки всяких фондов имени Кудрина, ельцинисты, продолжая праздновать победу над русскими, накупили дворцов, островов и понастроили циклопических яхт.

Никто не хотел покупать новейшие технологии, заводы, станки, оборудование. В итоге мы с трудом вышли на 12 миллионов проданного за рубеж хай-тека… Мы придумали мобильный телефон с двумя экранами, но делают его китайцы, потому что у нас нет производственной базы.

Кое-как (с помощью тех же китайцев) мы сделали собственную расчётную систему «Мир» и теперь не зависим от возможных проделок «Визы» и «Мастеркард». Всё больше людей, включая уже и высшую бюрократию, осознаёт, что нужно обуздать Набиуллину и дать экономике СОБСТВЕННЫЕ деньги, без упования на забугорные кредиты. Чтобы не за рубежом кредиты брать, а у себя.

Но какой же главный вывод всей этой истории?

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Помните, с чего мы начинали статью? Покупается нужное, не нужное – не покупается. Обычно об этом говорят, когда хотят подчеркнуть преимущества рыночной экономики над плановой, которая может не производить дефицита, но делать при этом горы совершенно невостребованной продукции, переводя в никуда ресурсы и труд…

Рыночный производитель отвечает рублём. Его за ненужные труды рынок наказывает. Потому он и гибкий, приспосабливается к реальному спросу – а не к мертвечине плановых заданий, составленных неизвестно кем и неизвестно с какой мотивацией.

Но при всей убедительности таких разговоров они коварно оставляют в стороне вопрос КЕМ? Кем покупается нужное ему? Кем не покупается ему не нужное?

А между тем в обезличенности спроса кроется дьявол. Одно дело – нужное человечеству. Другое – нужное конкретному обществу. И совершенно третье – нужное конкретному частному лицу. Тут несовпадения могут приобретать катастрофический характер – при котором потребности платежеспособного агента не только иные, но даже и противоположны потребностям общества, народа, человечества…

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Ельцинизм – власть хищных, узколобых, эгоистичных, криминальных временщиков – доселе до конца не изжит и нанёс великой стране страшные раны. Я даже не знаю, совместимы ли с жизнью такие раны?

При всей пылкости дружбы с Китаем мы ПОЛНОСТЬЮ ПОМЕНЯЛИСЬ с ним ролями. Вопреки естеству, старший брат стал младшим, а младший – старшим. По итогам 2016 года ровно 2/3 российских поставок в КНР составляют нефть, газ и минеральное сырьё. Ещё 12,2 процента – древесина и целлюлозно-бумажные изделия. 79%, 4/5 экспорта в Китай составляют сырьё и простейшие полуфабрикаты низких степеней передела.

Мы были мировым городом, а Китай – мировой деревней. Теперь – «спасибо» реформаторам – мы стали мировой деревней, Китай мировым городом.

Оборудование, станки, механизмы, обувь, текстиль составляют 58,7% китайских поставок в Россию. Это очень похоже на симметрично-перевёрнутую структуру наших отношений с Китаем при Сталине. То, что товарищ Сталин поставлял в Китай – мы теперь везём из Китая. То, что при товарище Сталине Китай поставлял нам – теперь мы поставляем Китаю…

Понимаем ли мы все масштабы катастрофы ельцинизма? Думаю, нет. Многим кажется, что «легко исправить» – была бы политическая воля к деельцинизации. Увы, друзья, есть на свете поезда, которые ходят в одну сторону… И я очень боюсь, чтобы мы не попали на такой поезд…

По данным 2016 года Россия входит в группу стран, которые более чем на 70% зависят от импорта станков и оборудования. Если CCCР в 80-е годы (по данным ООН) входил в число пяти держав, как формулировани эксперты «способных самостоятельно производить все виды промышленной продукции, известные человечеству» – то вот главный итог криминального дерибана…

По обеспеченности тракторной техникой российские фермеры в 5(!) раз уступают канадским (при всём сходстве климата). Технопарк села страшно изношен – 70% сельхозмашин буквально собраны одна из нескольких путём подбора запчастей…

В товарообороте с США Китай занимает первое место, Россия – 30-е, после Чили, перед Филиппинами. Экспорт Китая в США в 30 раз больше, чем из РФ. Почти 80% в структуре экспорта ельциноидов – ЕСТЕСТВЕННО – лишь сырьё и энергоресурсы. Например, такой дар природы, как редкоземельные металлы.

Что США продают в РФ? Продукцию переработки: 44% – различное оборудование для производств, 26% – самолёты, их комплектующие…

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Историческая, культурологическая, технологическая и духовная травма неизжитого ельцинизма – очень глубока. Это не просто удар копьём под ребро, но и удар копьём с ядовитым наконечником. Пусть механически копьё увязло и дальше не проходит – но яд с него попал в кровь и отравляет весь организм России.

Ещё раз возвращаемся в начало статьи: нужное покупают, не нужное – не покупают. Кто? Мы установили: тот, у кого деньги. Поскольку наша финансовая система под контролем Запада – то (через Набиулину или без оной) Запад заказывает народам России то, что ЕМУ (а вовсе не народам) нужно. И оставляет неоплаченным то, что ЕМУ (а не жителям страны) не нужно.

Так и складывается модель, в которой никакой переработки на нашей территории доллар США оплачивать не хочет. Ему нужны только сырьевые запасы. Только источники сырья – и немного (в случае перепроизводства ширпотреба у него) – рынок сбыта.

Если мы знаем, что наши предприятия кредитуются преимущественно на Западе, то мы догадываемся, конечно, какие именно предприятия (и какого рода предпринимательство) преимущественно кредитует Запад.

Вы просите разрешения поработать – и вам его дают. Но не на те работы, которые были бы выгодны для вас. А только на те работы, которые выгодны разрешительной инстанции.

Вы хотели бы плясать и сочинять стихи – а вам говорят: есть только вакансия дворника, или мети двор, или сиди без зарплаты. Именно такие отношения существуют и между государствами – если одно государство работодатель, а другое – ищет вакансий в мировом разделении труда.

Мы не хозяева даже своему сырью: мы умоляем в Лондоне взять нашу нефть – «за сколько им не жалко» – и они как бы снисходят, кидают то ту, то другую цену, которую, вопреки всем законам экономики, устанавливают они, покупатели! А не продавец!

Потому что если я чем-то владею, то только мне решать, за сколько его могу продать. Если же продаю за бесценок, за любую сумму – значит, я в беде, у меня несчастье.

Каково же несчастье России, вынуждающей её отдавать нефть по ценам, произвольно назначенным покупателем? Ельцинизм – имя этой беды.

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Люди с жизненным опытом, как правило, понимают, что ждать – пока чужой человек купит тебе то, о чём ты мечтаешь – наивно.

Конечно, не всегда мудрость приходит вместе со старостью, иногда старость приходит одна. Но большинство людей с биографией понимают: ждать от чужого (не то что от врага, а просто чужого), что он на свои деньги (оторвав их от своей семьи) – купит тебе предмет твоей мечты глупо.

Если в РФ всеми ресурсами (доступом к обработке) заведует доллар США – он всегда будет создавать конфигурацию, выгодную за океаном и не выгодную нам.

Иногда, как сейчас, он хочет нам насолить. Но не это главное: если твоими ресурсами распоряжается чужой, то будь готов, что чужой заберёт все сладкие вершки, а тебе оставить только горькие корешки «сотрудничества в рамках мирового разделения труда».

И не обязательно он тебе хочет насолить. Может быть, ему на тебя трижды плевать, ну и что? Всё равно он хотел бы создавать рабочие места У СЕБЯ, а не У ТЕБЯ. Он хотел бы белую работу дать СВОИМ детям, а не ТВОИМ. Не потому что тебя ненавидит – а просто по естеству. А кто будет делать чёрную работу? Её же кому-то нужно делать!

Любой отец скажет: пусть кто угодно, только не мои дети! Ну, а раз не его – выходит, твои. Ребус-то по другому не складывается…

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Катастрофа ельцинизма заключается в том, что работаем и живём на этой земле МЫ, а оценивает эту работу, степень её полезности – КТО-ТО ИЗВНЕ.

Он платит. Но не за то, что было бы полезно для нас. А за то, что полезно для него.

А для него могут быть полезны вещи, категорически вредные для нас.

А мы, как зомби, всё равно их делаем – потому что нужно же зарплату, источник существования, заполучить!

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Изжить ельцинизм, изжить власть хищных, узколобых, эгоистичных, криминальных временщиков – наша главная задача. Для Путина это вопрос политического, да и физического выживания.

Если Путин не завершит дело деельцинизации – он тем самым подпишет себе смертный приговор.

Но безотносительно всякого Путина (пусть сам о себе заботится, почему мы должны о нём заботиться?!) – нам без деельцинизации, без возвращения стране суверенитета денежных знаков (то есть без ресурсного суверенитета) не жить.

Альтернатива самой широкой деельцинизации – быстрое и мучительное угасание Евразии, погружение во мглу средневековья.



