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Сводки от ополчения Новороссии 06 августа 2017

10:41. 6 августа 2017 Просмотров - 90 Один комментарий Опубликовал:

ВСУ обстреливают мирный Донбасс из всех видов вооружений

ВСУ обстреливают мирный Донбасс из всех видов вооружений | Русская весна

За прошедшие сутки ВС Украины 52 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом «Русской Весне» сообщили в оперативном командовании.

Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 20 населённых пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Дополнительная информация по ущербу, произведенному ВСУ мирным поселкам и городам Донбасса, уточняется.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Жители прогнали ВСУ из поселка на Донбассе и испортили их фортификационные сооружения

Жители прогнали ВСУ из поселка на Донбассе и испортили их фортификационные сооружения | Русская весна

Местные жители прогнали ВСУ и не дали им построить военные инженерные сооружения в поселке на азовском побережье Донетчины.

Как ранее сообщала «РВ», жители населенного пункта в Донбассе вступили в конфликт с оккупантами и засыпали блиндаж ВСУ.

Свидетелями происшествия стали наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В пресс-службе СММ сообщили «Русской Весне», что причиной конфликта послужило сооружение блиндажа возле жилых домов в поселке Сопино (захваченная Киевом часть ДНР, – прим. РВ).

Члены патруля СММ «видели, как около 40–50 жителей (разного возраста, больше половины из которых были женщины) яростно спорили с 10-ю военнослужащими ВСУ». Члены миссии уточнили, что видели свежевырытый блиндаж (глубиной 2 метра), который находился на расстоянии примерно 20 м от ближайшего жилого дома. После того как военные покинули этот район, наблюдатели видели, как несколько местных жителей, используя лопаты, засыпали фортификационное сооружение.

Затем пресс-центр штаба «АТО» заявил, что военнослужащие украинских оккупационных войск вынуждены были прекратить оборудование военных укреплений в поселке Сопино из-за сопротивления местного населения.

В сообщении штаба утверждается, что работы в этом населенном пункте проводились для «усиления защиты» от сил ополчения. Несмотря на подобные заверения, местных жителей возмутило то, что «ВСУшники» решили построить здесь оборонительные сооружения, из-за чего сопинцы потребовали от оккупантов покинуть их поселок.

«Понимая нежелание селян находиться в непосредственной близости к линии обороны, руководство АТО приняло решение о приостановке работ», — сообщает пресс-служба штаба так называемой АТО.

Как сообщалось, 50 жителей Сопино, более половины из которых были женщины, утром в минувшую пятницу после спора с военнослужащими засыпали блиндаж ВСУ на территории своего поселка.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВСУ за неделю выпустили по территории ЛНР более 700 боеприпасов – Народная милиция

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ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 5 августа 2017

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