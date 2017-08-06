Сводки от ополчения Новороссии 06 августа 2017
- 09:25 ВСУ обстреливают мирный Донбасс из всех видов вооружений.
- 06:30 Жители прогнали ВСУ из поселка на Донбассе и испортили их фортификационные сооружения.
- Вчера 20:15 ВСУ за неделю выпустили по территории ЛНР более 700 боеприпасов – Народная милиция.
- Вчера 20:04 ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 5 августа 2017.
ВСУ обстреливают мирный Донбасс из всех видов вооружений
За прошедшие сутки ВС Украины 52 раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом «Русской Весне» сообщили в оперативном командовании.
Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 20 населённых пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.
Дополнительная информация по ущербу, произведенному ВСУ мирным поселкам и городам Донбасса, уточняется.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Жители прогнали ВСУ из поселка на Донбассе и испортили их фортификационные сооружения
Местные жители прогнали ВСУ и не дали им построить военные инженерные сооружения в поселке на азовском побережье Донетчины.
Как ранее сообщала «РВ», жители населенного пункта в Донбассе вступили в конфликт с оккупантами и засыпали блиндаж ВСУ.
Свидетелями происшествия стали наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В пресс-службе СММ сообщили «Русской Весне», что причиной конфликта послужило сооружение блиндажа возле жилых домов в поселке Сопино (захваченная Киевом часть ДНР, – прим. РВ).
Члены патруля СММ «видели, как около 40–50 жителей (разного возраста, больше половины из которых были женщины) яростно спорили с 10-ю военнослужащими ВСУ». Члены миссии уточнили, что видели свежевырытый блиндаж (глубиной 2 метра), который находился на расстоянии примерно 20 м от ближайшего жилого дома. После того как военные покинули этот район, наблюдатели видели, как несколько местных жителей, используя лопаты, засыпали фортификационное сооружение.
Затем пресс-центр штаба «АТО» заявил, что военнослужащие украинских оккупационных войск вынуждены были прекратить оборудование военных укреплений в поселке Сопино из-за сопротивления местного населения.
В сообщении штаба утверждается, что работы в этом населенном пункте проводились для «усиления защиты» от сил ополчения. Несмотря на подобные заверения, местных жителей возмутило то, что «ВСУшники» решили построить здесь оборонительные сооружения, из-за чего сопинцы потребовали от оккупантов покинуть их поселок.
«Понимая нежелание селян находиться в непосредственной близости к линии обороны, руководство АТО приняло решение о приостановке работ», — сообщает пресс-служба штаба так называемой АТО.
Как сообщалось, 50 жителей Сопино, более половины из которых были женщины, утром в минувшую пятницу после спора с военнослужащими засыпали блиндаж ВСУ на территории своего поселка.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ за неделю выпустили по территории ЛНР более 700 боеприпасов – Народная милиция
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 5 августа 2017
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
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