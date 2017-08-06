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Страны ЕС существенно нарастили закупку российской сельхозтехники

09:12. 6 августа 2017 Просмотров - 171 2 коммент. Опубликовал:

Страны ЕС существенно нарастили закупку российской сельхозтехники

Новая российская сельскохозяйственная техника медленно, но верно, насыщает не только внутренний рынок, но также всё активнее идёт на экспорт. Обращает на себя внимание, что импортируют российскую сельскохозяйственную технику не только страны так называемого ближнего зарубежья, но и страны ЕС. Одной из стран Евросоюза, активно импортирующих российскую сельхозтехнику, является Болгария.
По данным «Росспецмаша», за первое полугодие 2017 года объёмы экспорта с/х-техники из России в Болгарию выросли в 4,5 раза! Связана такая тенденция с тем, что для европейского рынка российская техника становится всё более привлекательной в связи с «дешёвым» рублём.
Болгария является отнюдь не единственной страной ЕС, нарастившей закупку сельхозтехники у России. Так, Венгрия за первое полугодие текущего года нарастила закупки на 72%, Нидерланды – на 37%, а Словакия, как и Болгария, более чем в четыре раза.
Президент «Росспецмаша» Константин Бабкин в интервью газете «Известия» сообщил, что импорт российской сельхозтехники нарастила и Украина. Рост в течение первых шести месяцев этого года составил 64%. Молдавия нарастила закупки на 66%.
Настоящим лидером по росту закупок упомянутой российской техники сегодня является Узбекистан. Экспорт отечественных сельхозмашин в эту страну вырос более чем в 5 раз.
Производители российской с/х-техники говорят о том, что дело не только в курсе рубля, но и в существенном повышении качества техники, включая использование современных технологий при производстве.

 

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2 коммент.»

  • 112 50
    Валерий 6 августа 2017 в 10:37 Ссылка Пометить
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    Ну да, либерализмом и демократией ведь не накушаешся )))

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  • 3690 2280
    Михан 6 августа 2017 в 11:22 Ссылка Пометить
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    Мой взгляд часто падает на ж/д дорогу:
    Иногда везут сельхоз технику, но редко.
    Несколько лет назад шли потоком эшелоны с углём на Запад страны-сейчас тишина.
    Наверное Европа закупала у России уголь в огромных количествах.
    Сейчас на ж/д везут много вагонов с арбузами которые охраняют азиаты!

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