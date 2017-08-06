Страны ЕС существенно нарастили закупку российской сельхозтехники

Новая российская сельскохозяйственная техника медленно, но верно, насыщает не только внутренний рынок, но также всё активнее идёт на экспорт. Обращает на себя внимание, что импортируют российскую сельскохозяйственную технику не только страны так называемого ближнего зарубежья, но и страны ЕС. Одной из стран Евросоюза, активно импортирующих российскую сельхозтехнику, является Болгария.

По данным «Росспецмаша», за первое полугодие 2017 года объёмы экспорта с/х-техники из России в Болгарию выросли в 4,5 раза! Связана такая тенденция с тем, что для европейского рынка российская техника становится всё более привлекательной в связи с «дешёвым» рублём.

Болгария является отнюдь не единственной страной ЕС, нарастившей закупку сельхозтехники у России. Так, Венгрия за первое полугодие текущего года нарастила закупки на 72%, Нидерланды – на 37%, а Словакия, как и Болгария, более чем в четыре раза.

Президент «Росспецмаша» Константин Бабкин в интервью газете «Известия» сообщил, что импорт российской сельхозтехники нарастила и Украина. Рост в течение первых шести месяцев этого года составил 64%. Молдавия нарастила закупки на 66%.