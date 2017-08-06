Шокирующие откровения одного из ведущих ядерщиков России
18:49. 6 августа 2017 Просмотров - 595 2 коммент. Опубликовал: brahman
Один из ведущих атомщиков СССР и РФ Игорь Николаевич Острецов рассказывает о мировой расстановке сил в атомных технологиях. Об уже созданном высокоэффективном источнике энергии. О политических результатах как следствии тех или иных прорывных изобретений.
Освещены и другие темы, связанные с атомной тематикой: от нового оружия до новых средств контроля.
Освещены и другие темы, связанные с атомной тематикой: от нового оружия до новых средств контроля.
Источник: ss69100.livejournal.com
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ну вот ,когда умный мужик говорит реальные вещи, а не строят концепции, как мозги человеку забаламутить,прямо стадами пошли вещатели,сразу понятно без словечек новопридуманных.Бытие определяет сознание и поступки.Всем не хватает,а жить хорошо хочется ,сьедают ожиревших и слабых.Я так поняла мы этому Предиктору подыгрываем и нам временно разрешено жить.Как просто- бедные и богатые и богатые наняли толпы Стариковых,Наваль ных,не буду трогать остальных саятых предсказателей,хотя тоже не доверяю и забивают нам мозги ерундой.
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Потрясающе.