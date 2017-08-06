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Шокирующие откровения одного из ведущих ядерщиков России

18:49. 6 августа 2017 Просмотров - 595 2 коммент. Опубликовал:
Один из ведущих атомщиков СССР и РФ Игорь Николаевич Острецов рассказывает о мировой расстановке сил в атомных технологиях. Об уже созданном высокоэффективном источнике энергии. О политических результатах как следствии тех или иных прорывных изобретений.

Освещены и другие темы, связанные с атомной тематикой: от нового оружия до новых средств контроля.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Америка, американцы, власть, восток, Европа, иран, Китай, наука, Острецов, Россия, ссср, статистика, США, технологии, Украина, физика, экология, яо
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2 коммент.»

  • 4019 2895
    марина 6 августа 2017 в 21:34 Ссылка Пометить
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    ну вот ,когда умный мужик говорит реальные вещи, а не строят концепции, как мозги человеку забаламутить,прямо стадами пошли вещатели,сразу понятно без словечек новопридуманных.Бытие определяет сознание и поступки.Всем не хватает,а жить хорошо хочется ,сьедают ожиревших и слабых.Я так поняла мы этому Предиктору подыгрываем и нам временно разрешено жить.Как просто- бедные и богатые и богатые наняли толпы Стариковых,Наваль ных,не буду трогать остальных саятых предсказателей,хотя тоже не доверяю и забивают нам мозги ерундой.

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  • 2031 1587
    Борис 6 августа 2017 в 21:50 Ссылка Пометить
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    Потрясающе.

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