Шокирующие откровения одного из ведущих ядерщиков России

Один из ведущих атомщиков СССР и РФ Игорь Николаевич Острецов рассказывает о мировой расстановке сил в атомных технологиях. Об уже созданном высокоэффективном источнике энергии. О политических результатах как следствии тех или иных прорывных изобретений.Освещены и другие темы, связанные с атомной тематикой: от нового оружия до новых средств контроля.

Источник: ss69100.livejournal.com