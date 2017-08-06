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Санкции для России: инструмент возмездия или могилка для Европы

20:26. 6 августа 2017 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал:

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Украинские эксперты всех мастей, настроенные против России, выдают прогноз за прогнозом, предвещая не просто усмирение Москвы Западом, но ее падение под западными санкциями. Раньше, читая этот бред, становилось смешно, а сейчас даже немного грустно. Шизофрения прогрессирует, стирая все грани между реальностью и фантазией обывателей и «аналитегов».

Так называемый украинский военный аналитик Алексей Арестович заявил, что Путин «стремится вернуться в мир по результатам Ялтинских, Потсдамских, Хельсинских соглашений с четко очерченными зонами влияния, когда никто никуда не лезет, с соблюдением интересов и так далее, ко всем этим россказням про многополярный мир и прочее». Возникает резонный вопрос: а кому от этого станет плохо? Американцам и их пособникам в ЕС?

Украину уже ввели в «семью цивилизованных народов», а толку? Нищее и коррумпированное государство превратилось в европейское «Сомали». В экономическом плане Украина годна только на распил олигархами и раздел между покровителями на Западе. Сомнительно, что здравомыслящая часть украинского общества способна скинуть Порошенко и прочий сброд в Киеве.

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Но Арестович на этом не останавливается, заявляя, что экономические санкции - это «мощнейшее оружие, по мощности сопоставимое с ядерным, если не больше, просто оно финансово-экономическое». Мол, вот так Запад и расправится с путинским режимом, неспособным играть по его правилам.

Оказывается, Россию до этого хотели привести к «общему знаменателю», но безрезультатно. Москва, видите ли, не желает играть по навязанным ей правилам, поэтому и превратилась в мишень для Запада. Конечно, Арестович выражается иначе, вспоминая между делом о том, как американцы спровоцировали кризисы в Японии и Юго-Восточной Азии, а Сорос валил валюты. Теперь, по его мнению, настала очередь нанести удар по России.

Ну, что ж: ударили. Вот только санкции не первый год уже вводятся, а толку? Пока от безголовых бюрократов в Брюсселе, поддержавших антироссийские санкции, продолжают страдать лишь итальянцы. Почти 12 млрд. евро потеряла Италия после продления Россией контрэмбарго. Добавьте сюда и безработицу: 200 тысяч рабочих мест были потеряны. Наивная и жадная Европа не рассчитала свои силы, впрягаясь за Вашингтон.

Но, пожалуй, стоит вернуться к «аналитику» Арестовичу, грозящему России уж не в первый раз. Что это за фрукт?

Вот тут и выясняется, что личность эта весьма разносторонняя. То он себя называет шпионом-выпускником Одесского института сухопутных войск и психологом, то причисляет к военным переводчикам и актерской братии. На одном из форумов даже как-то «наградил» сам себя шестью боевыми наградами, решив покрасоваться на публике. В целом, фантазия у мужика развита отлично, а вот логика отсутствует, как и чувство меры.

Но и в его интервью встречаются интересные моменты. Однажды Арестович практически одним махом вырыл политическую могилу, одуревшему от безнаказанности, шахматисту:

 

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Да, он реально врет, как дышит. Вот только предпочитает сходить с ума не в одиночестве, а за компанию с майдаунами, призывая их вредить России, в том числе на ее территории. Поднимать Кавказ, Татарстан и Дальний Восток против Москвы, в том числе, через активизацию информационной войны.

Вредные советы от заигравшегося в эксперта недоучки-психолога. Это в Киеве болваны собрались, вынашивая наполеоновские планы, а в Москве реальные аналитики и стратеги сидят, в эйфорию не впадающие.

Если же вспомнить о просьбе российских аграриев и предпринимателей еще продлить срок действия российских контрсанкций, становится ясно, как сильно «убивают» нашу экономику западные «антироссийские» выхлопы. Скорей уж, санкции выроют экономическую могилку для Европы. Украине тоже придется несладко, когда развеется русофобский дурман.

Так что, передавай, Арестович, привет жителям параллельной реальности! Ты явно там надолго поселился…

Метки: активность сша, антироссийские санкции
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