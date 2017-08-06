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Россия строит самый крупный в мире завод (Время-вперёд! #255)

21:53. 6 августа 2017 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

Россия строит самый крупный в мире завод и множество других полезных предприятий. Российские школьники продолжают побеждать на международных олимпиадах, а наши простые соотечественники спасать жизни людей и совершать другие достойные поступки. В этом выпуске представляем новую рубрику «Время союза». Приятного просмотра!

Полный текст выпуска и ссылки на источники здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/ITLKyIcUUBs

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…
Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp
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Источник: www.youtube.com

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