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Разведопрос: Клим Жуков про школу, образование и воспитание

15:05. 6 августа 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

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Хронометраж:
2:23 – Проблемы в школе начались не в 1991 году
3:39 – Эти специалисты в области образования произошли из советской системы образования
7:26 – Устный счет – одно из основных интеллектуальных умений
10:36 – Зачем рядовому пользователю программирование
12:01 – Про школы с хорошими результатами
14:00 – Три момента, касающихся образования
17:34 – Об игровых методах обучения
25:15 – По поводу обучения иностранным языкам
36:00 – Про сырьевой придаток
41:32 – Чем все это закончится?
47:01 – Можно ли поставить импортный станок на оборонный завод?
53:20 – Мы будем расхлебывать то, что с нами сделали в 1986–1994 году, лет 150–200
57:39 – Что делать несчастному гражданину?

Фундаментальные недостатки современного образования: https://youtu.be/VkF8iL3y8nk

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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