Падение мирового спроса на золото: что сулит РФ новый рыночный тренд

Объемы продаж золота в первом полугодии сильно сократились, что заставляет задуматься о будущей стабильности экономики РФ.

Согласно новым данным Всемирного золотого совета (ВЗС), график мирового спроса на золото в первой половине 2017 года демонстрирует новый провал, который сравним с ситуацией, которая наблюдалась восемь лет назад. В настоящий момент спрос на драгоценный металл упал до уровня в 2004 тонны.

Из сообщения ВЗС следует, что нынешний «золотой провал» стал причиной значительного снижения активности инвесторов специализированных международных фондов. Стоит отметить, что на этом фоне отдельные страны резко выделяются и продолжают заниматься скупкой желтого металла. Среди лидеров государств, которые на протяжении последних лет продолжают, вопреки всем изменениям рынка, скупать золото, оказались Китай и Россия.