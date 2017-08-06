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Падение мирового спроса на золото: что сулит РФ новый рыночный тренд

14:14. 6 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Объемы продаж золота в первом полугодии сильно сократились, что заставляет задуматься о будущей стабильности экономики РФ.

Падение мирового спроса на золото: что сулит РФ новый рыночный тренд

Согласно новым данным Всемирного золотого совета (ВЗС), график мирового спроса на золото в первой половине 2017 года демонстрирует новый провал, который сравним с ситуацией, которая наблюдалась восемь лет назад. В настоящий момент спрос на драгоценный металл упал до уровня в 2004 тонны.
 
Из сообщения ВЗС следует, что нынешний «золотой провал» стал причиной значительного снижения активности инвесторов специализированных международных фондов. Стоит отметить, что на этом фоне отдельные страны резко выделяются и продолжают заниматься скупкой желтого металла. Среди лидеров государств, которые на протяжении последних лет продолжают, вопреки всем изменениям рынка, скупать золото, оказались Китай и Россия.
Несмотря на снижение биржевой активности, на рынке золота наблюдается рост покупки «физического металла». Так, доля драгметалла в общем объеме закупок ЦБ РФ уже превысила 40%. Лишь за первые шесть месяцев Россия «озолотилась» на 100 тонн. Примечательно, что нынешняя ситуация отличается разнонаправленным трендом, когда при снижении объемов торгов цены продолжают демонстрировать положительную динамику и к настоящему моменту достигли уже 1270 долларов за тройскую унцию.
 
Складывается впечатление, что нынешний провал в динамике биржевых торгов, при росте цен на золото, а также уверенном спросе на реальные слитки и монеты, может свидетельствовать о том, что «золотой пузырь» начинает постепенно сдуваться. При этом страны, которые продолжают политику максимального аккумулирования золота в своих ЗВР получают серьезное преимущество по сравнению с теми государствами, стабильность экономики которых часто основана на субъективных рыночных оценках потенциала их бизнеса.
 
В итоге можно заключить, что ЦБ РФ своей политикой планомерного и постоянного наращивания запасов золота обеспечивает стабильность экономики России в будущем и дальнейший ее стремительный рост, который будет основан на объективных факторах «золотого стандарта», а не конъюнктурных оценках разного рода экономических специалистов.
Наталья Овсянникова

 

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