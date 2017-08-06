Главная » Видео, Мировоззрение, Образование

Образовательный проект СФЕРА. Гость в студии: Михаил Юрьевич Качалков.

10:07. 6 августа 2017 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
МШПИ. «План Немировской» или «кузница кадров глобальной номенклатуры»
...Миняйло, руководитель образовательного проекта «Гражданин лидер» и образовательной игры «Ярославское ...«признанным специалистом в сфере законодательства о природных...клиента в список гостей на обед к... (Польша) - ведущая «Студии Восток» на информканале польского...
Западные мультфильмы против советских
...этой области. В сфере мультипликации, во ...производстве находятся около 20 проектов, два из которых ...(совместно с «Да-студия»). Готовятся документы для ... — это важнейшее образовательное средство, поскольку они... (например, в гостях), и соответствие мультфильма...
Новости Украины и Новороссии 21 ноября 2015
...Саакашвили присутствовавшим в студии известным украинским ...детского благотворительного республиканского проекта «Письмо Деду Морозу...Донбасса», работники сферы культуры и ...отметила, что образовательные учреждения остались ... киевляне и гости города, просим...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>