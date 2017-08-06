Нужен ли стране “быдлопатриотизм”?
Из года в год средства массовой информации освещают празднование Дня ВДВ. В этом году все было бы так же, как обычно, если бы не сюжет телеканала "НТВ", в котором корреспондент, эмоционально рассказывающий о гуляниях десантников в одном из парков отдыха в Москве, в процессе освещения события в прямом эфире не получил бы кулаком в лицо от внезапно появившегося в кадре разогретого алкоголем человека. Это вызвало резонанс как со стороны общества, так и реакцию правоохранительных органов.
Совершенно непонятно, почему СМИ подобная форма празднования — с алкогольными возлияниями, купаниями в фонтанах и попытками разбить пивные бутылки об голову — освещается как допустимая норма поведения в общественном месте в праздничный день.
Если подобная форма празднования требует повышенных мер безопасности, мобилизации подразделений Национальной гвардии в связи с риском асоциального поведения одурманенных алкоголем участников мероприятия, нужно ли обществу подобное неформальное празднование Дня десантника?
Как показал сюжет "НТВ", ограничительные меры по продаже алкогольной продукции в День ВДВ при всей их правильности в полной мере проблему не решают, так как активно празднующим этот день интересен именно в той форме, в которой они привыкли его отмечать.
Гораздо более актуальным представляется привлечение здоровых сил ВДВ для проведения концертов, мастер-классов и показательных выступлений. Надо организовывать праздник так, чтобы развлекательная часть программы оставляла чувство удовлетворения у всех пришедших на празднование Дня десантника — от ребенка до пенсионера, а показательные выступления демонстрировали бы силу и мужество военных, даря чувство защищенности и гордости за российские Вооруженные силы.
Думается, что подобная форма празднования Дня ВДВ была бы с интересом воспринята подрастающим поколением и обществом в целом.
БОРИС ЛОРДКИПАНИДЗЕ
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А ведь автор прав, по чему же такое происходит? Ведь такими действиями войска дяди Васи дискредитируются. А, что бы сказал бы сам Маркелов на такие действия бывших в основном солдат ВДВ? Думаю не чего хорошего, но ведь ВДВ – это элита вооружённых сил, а поведение это элиты весьма не важное. Может всё таки если бы праздник ВДВ был бы зимой, то такого бы не было, не знаю. Знаю одно, что элитные войска и должны себя вести так же, быть примером для других, тем более в этот не простой период нашей жизни. Это не в коем случае не упрёк, а всего лишь констатация фактов и пусть на обижаются на меня десантники.
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Элита не может опозориться,это аксиома.У меня очень много приятелей,которые были в бою,которых предавали и обманывали но они как были мужчинами так ими и остались.Это их праздник,пьяные мальчишки не позор,это просто пьяные мальчишки
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пьяные мальчишки – онижедети ???
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Мне фиолетово,кто они у нас “Ну погоди”,под +16 плюс, потому что Волк курит и домогается до Зайца.Тебе ******** разбили,какой же ты десантник.Постоять за себя не смог,нужны десантники в виде полиции
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как-то так.За ВДВ
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Автор статьи-грузин, а грузины подлый и коварный народец.
ВДВ каждый год наводят порядок на наших рынках!
Сейчас на какой рынок не зайди-там грузинские боевики, что они там делают?
Саакашвили выгнал воров из Грузии и они все переместились в Россию, нам надо тоже их выгнать, пусть уматывают в Израилевку и там балуются под хвост с евреями!
Зачем держать змею на груди?
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Да, на фоне парада ВМФ, например,
“***************” выглядит позорно.
Причем, повторяется каждый год.
Пьянство, мордобой, купание в фонтанах, кучи битой посуды, мусора…
Для иностранных туристов такая показуха в тельняшках- дикость, впрочем и для населения тоже.
Очевидно Главнокомандующему, министру обороны и депутатам есть о чем подумать, чтобы День ВДВ проходил на высшем уровне и ****** не позорил нашу
страну.