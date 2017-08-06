Нужен ли стране “быдлопатриотизм”?

В процессе расследования данного инцидента выяснилось, что человек, ударивший сотрудника "НТВ", к Воздушно-десантным войскам отношения не имеет. Тем не менее осадок остался.

Но давайте перейдем к российским традициям празднования Дня воздушно-десантных войск.

Какие-то люди, волею случая оказавшиеся в ВДВ, своим поведением во время неформального празднования Дня десантника абсолютно дискредитировали этот элитный род войск.

Совершенно непонятно, почему СМИ подобная форма празднования — с алкогольными возлияниями, купаниями в фонтанах и попытками разбить пивные бутылки об голову — освещается как допустимая норма поведения в общественном месте в праздничный день.

Если подобная форма празднования требует повышенных мер безопасности, мобилизации подразделений Национальной гвардии в связи с риском асоциального поведения одурманенных алкоголем участников мероприятия, нужно ли обществу подобное неформальное празднование Дня десантника?

Как показал сюжет "НТВ", ограничительные меры по продаже алкогольной продукции в День ВДВ при всей их правильности в полной мере проблему не решают, так как активно празднующим этот день интересен именно в той форме, в которой они привыкли его отмечать.

Гораздо более актуальным представляется привлечение здоровых сил ВДВ для проведения концертов, мастер-классов и показательных выступлений. Надо организовывать праздник так, чтобы развлекательная часть программы оставляла чувство удовлетворения у всех пришедших на празднование Дня десантника — от ребенка до пенсионера, а показательные выступления демонстрировали бы силу и мужество военных, даря чувство защищенности и гордости за российские Вооруженные силы.

Думается, что подобная форма празднования Дня ВДВ была бы с интересом воспринята подрастающим поколением и обществом в целом.