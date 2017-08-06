Мнение экспертов: пора пересмотреть нашу точку зрения на рабочие места и технологии

По мере развития технологий, а также все большей концентрации богатства проблемы создания рабочих мест и необходимостm широкой дискуссии о путях продвижения вперед становятся все более насущными. Так, согласно данным доклада Global Wealth Report 2016, выпущенному банком Credit Suisse, одному проценту самых богатых россиян принадлежит почти 75 процентов национального богатства страны. Для Индии этот показатель составляет 58,4 процента, Индонезии – 40, Бразилии – 48, Китая – 43,8, а США – 42 процента.

Кроме того, в докладе, представленном в начале нынешнего года на Всемирном экономическом форумемеждународной организацией Оксфам, восьми богатейшим миллиардерам мира принадлежит столько же богатств, сколько беднейшей половине населения Земли.

Ничего удивительного, что неравенство, его причины и возможные решения проблемы является повсеместной темой дискуссий. Споры по поводу экономического неравенства бурлят как на Востоке, так и на Западе. Повышение уровня занятости сегодня рассматривается как серьезная проблема, в равной степени актуальная для развивающихся и развитых экономик. Ни одна отрасль не свободна от этой проблемы, и ни одна страна, какой бы защищенной она ни была, не может избежать ликвидации рабочих мест «вчерашней экономики», причем слишком часто это происходит без особого учета интересов «сегодняшних людей».

Кроме того, слишком часто вина однозначно возлагается на глобализацию. Достаточно вспомнить взрыв протеста в Гамбурге во время саммита большой двадцатки. Сюда же следует отнести и относительный успех политиков, обещающих избирателям защиту рынка труда и занятости в форме торговых тарифов и закрытия границ. Среди факторов растущего неравенства называют также устойчивые дисбалансы в области оплаты труда, а также устаревшие и несбалансированные системы налогообложения.

Однако, неужели один лишь экспорт рабочей силы привел к безработице, или мы входим в новый мир технологий, неуклонно разрушающих некогда надежные основы занятости? Прямое обращение к этому вопросу может помочь найти решения, возможно, связанные с программами переобучения и новыми отношениями между работодателями и работниками, которые способны изменить наше нынешнее представление о рабочем месте.

Революция, безусловно, уже идет полным ходом. Примером может служить трехмерная печать и ее потенциальное влияние на проектирование и производство. В сущности можно нарисовать пару туфель, а затем использовать устройство для трехмерной печати и в результате увидеть непосредственный конечный результат творчества.

Возьмем еще один пример – автомобили без водителей, которые грозят уничтожить целый ряд современных профессий — от традиционных водителей и механиков до тех, кто все еще обслуживает автозаправочные станции. Оборудование для самообслуживания вытеснило персонал бензоколонок. Зарядные станции для электромобилей могут способствовать дальнейшему их исчезновению, что окажет негативное влияние на возможности трудоустройства.

Неумолимый технологический прогресс оказал влияние на ситуацию в Азии, особенно в швейной промышленности. Во многих странах именно швейная промышленность сделала для Азии то, что когда-то сделала автомобильная промышленность для Соединенных Штатов Америки с точки зрения роста заработной платы и обеспечения занятости вне сельскохозяйственной сферы.

Представим себе, что швейная индустрия оказалась в той же ситуации, что и издательская деятельность. Подобно тому, как технологии вытеснили целый ряд профессий в издательской сфере, все более автоматизированная и автономная швейная промышленность может существенно сократить, если не полностью устранить, потребность в швеях и пришивальщиках пуговиц. А ведь именно эти и другие подобные рабочие места позволили целому поколению в Азии вести жизнь за пределами фермы.

Рост производства в Китае, Вьетнаме и повсюду в Азии помог переходу этих стран от аграрного общества к экономике, ориентированной на производство услуг. Заводы нанимали миллионы людей, поэтому молодые азиатские рабочие покидали фермы и оставляли свою прежнюю сельскую жизнь, адаптируясь в новых городских условиях. Сегодня все более активно автоматизирующееся производство может привести к тому, что робототехника ограничит возможности и пути перехода от заводской работы в средний класс.

Даже в секторе услуг влияние технологий на рынок труда заметно растет. Программное обеспечение может уничтожить целую армию молодых исследователей и нанимаемых по аутсорсингу аналитиков, которые добывают нужные данные, заполняя электронные таблицы и производя подсчеты. Сегодня все более умные «интеллектуальные машины» способны собирать и обрабатывать информацию. Следующим шагом станут роботы-консультанты, которые будут делать выводы, отвечать на вопросы и рекомендовать те или иные действия.

Уже в 2014 году Associated Press начала автоматизировать составление некоторых своих отчетов о корпоративной прибыли. В сущности это означало появление роботизированной журналистики.

Куда же заведут нас все эти достижения в области технологий?

Различные страны по всему миру использовали денежно-кредитную и фискальную политику для стимулирования экономического роста, в надежде на то, что увеличение темпов роста приведет к увеличению занятости.

Налогообложение – еще один инструмент, имеющийся в арсенале правительств, стремящихся стимулировать создание рабочих мест.

В «светлом будущем» экономики знаний одних подобных правительственных мер будет недостаточно. На самом деле, решения должны быть найдены за пределами компетенции правительства, в нашем обществе и бизнесе.

Главным определяющим принципом должно оставаться обеспечение равенства возможностей. Ключевым фактором будет являться образование. Руководители предприятий, правительства и гражданского общества должны объединить усилия, чтобы повысить качество образования для удовлетворения потребностей экономики знаний, основанной на технологиях. Что еще более важно, граждане не должны сталкиваться с препятствиями в получении качественного образования из-за высоких издержек.

Оптимисты полагают, что повышение производительности труда в конечном итоге приведет к созданию целого ряда рабочих мест, которых ранее не существовало. Пессимисты наблюдают за темпами автоматизации и предвидят мрачный мир антиутопии. Как гуманисты, мы утверждаем, что независимо от сценария необходимо сделать нечто гораздо большее, чем делается сегодня. Необходимо, признать существование проблемы и обратиться к нуждам огромного количества людей, чувствующих себя сегодня забытыми и безнадежно отставшими от технологического прогресса.