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МАРИИ ШАРАПОВОЙ – 28

05:31. 6 августа 2017 Просмотров - 151 Нет комментариев Опубликовал:

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Скажи, непонятая Мэри,
Ты помнишь Сержа из Рязани?
Его расстроили те двери,
Что не открылись в Хорасане.
За теми прочными дверями
Жила задумчивая пери
И не общалась с кобзарями,
В любви ломающими двери.
Но не прошли потуги даром:
Пусть не случилось то свиданье,
Сергей своим небесным даром
Спел про красивое страданье.
Все во Вселенной повторимо,
Певцы всегда поют о пери.
И я пройти не в силах мимо
Твоих дверей закрытых, Мэри.
Пускай и ты меня не впустишь
В свое ночное измеренье,
Но в результате я от грусти
Сложу певучее творенье.
 
Бахтиёр Ирмухамедов
 
Метки: Бахтиёр Ирмухамедов, Мария Шарапова, Сергей Есенин
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