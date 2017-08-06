МАРИИ ШАРАПОВОЙ – 28

Скажи, непонятая Мэри,

Ты помнишь Сержа из Рязани?

Его расстроили те двери,

Что не открылись в Хорасане.

За теми прочными дверями

Жила задумчивая пери

И не общалась с кобзарями,

В любви ломающими двери.

Но не прошли потуги даром:

Пусть не случилось то свиданье,

Сергей своим небесным даром

Спел про красивое страданье.

Все во Вселенной повторимо,

Певцы всегда поют о пери.

И я пройти не в силах мимо

Твоих дверей закрытых, Мэри.

Пускай и ты меня не впустишь

В свое ночное измеренье,

Но в результате я от грусти

Сложу певучее творенье.

Бахтиёр Ирмухамедов