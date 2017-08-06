МАРИИ ШАРАПОВОЙ – 28
05:31. 6 августа 2017 Просмотров - 151 Нет комментариев Опубликовал: Bakh
Скажи, непонятая Мэри,
Ты помнишь Сержа из Рязани?
Его расстроили те двери,
Что не открылись в Хорасане.
За теми прочными дверями
Жила задумчивая пери
И не общалась с кобзарями,
В любви ломающими двери.
Но не прошли потуги даром:
Пусть не случилось то свиданье,
Сергей своим небесным даром
Спел про красивое страданье.
Все во Вселенной повторимо,
Певцы всегда поют о пери.
И я пройти не в силах мимо
Твоих дверей закрытых, Мэри.
Пускай и ты меня не впустишь
В свое ночное измеренье,
Но в результате я от грусти
Сложу певучее творенье.
Бахтиёр Ирмухамедов