Корабли из бетона

Дерево как строительный материал для лодок и кораблей верой и правдой служило человечеству многие столетия. И замечательно служило! Однако при всех его достоинствах, у дерева как кораблестроительного материала, хватает и недостатков: это и относительно малая прочность, подверженность гниению, пожароопасность, трудоёмкость постройки…

А порой и сложности с заготовкой строевого корабельного леса. С распространением паровых двигателей и ростом размеров и грузоподъёмности кораблей дерево перестало удовлетворять судостроителей. Стремительно рос грузопоток по водным маршрутам. В XIX веке начинаются активные поиски альтернативы. Корабли со стальными корпусами стали прекрасной заменой, но были дороги и трудоёмки в постройке. Нужен был дешёвый и технологичный материал.

В 1867 г. Жозеф Монье, которого часто считают “автором” железобетона, получил патент на кадки из армоцемента. (Как всегда: “кто с бумажкой – тот и прав”. Хотя задолго до ушлого француза “его” “изобретение” уже вовсю использовалось в строительстве – например, в 1802 г. при строительстве Царскосельского дворца российские зодчие использовали металлические стержни для армирования перекрытия, выполненного из известкового бетона. В 1829 г. английский инженер Фокс реализовал армированное металлом бетонное перекрытие. В 1854 г. Уилкинсон в Англии получил патент на огнестойкое железобетонное перекрытие. В 1861 г. во Франции Куанье опубликовал книгу о 10-летнем опыте применения железобетона. Он же в 1864 г. построил церковь из железобетона. В 1865 г. Уилкинсон построил дом из железобетона.)

Но ещё в 1849 г. во Франции Ламбо построил лодку из армоцемента. Армоцемент отличается от железобетона рядом ценных качеств. При равномерном распределении стали по сечению конструкции и при относительно высоком ее содержании получается прочный трещиноустойчивый материал. Идея выглядела весьма заманчивой: дёшево, быстро, требует минимум квалифицированных мастеров, технологично.

Через восемь лет его земляк Жозе-Луи Ламбот представил на Всемирной выставке в Париже вёсельную лодку, сделанную из железобетона. Затем уже и американцы, и европейцы создавали подобные парусные яхты и лодки, но в небольшом количестве.

В 1917 году норвежский инженер Николай Фегнер представил публике самоходное судно из железобетона под названием “Namsenfijord”. Затем американцы через год построили сухогруз “Faith”. Во время Второй Мировой войны в США создали 24 железобетонных корабля и 80 барж.

Оказалось, что прочность таких кораблей значительно выше, чем у металлических, и пробоины в них чинить легче. Армоцемент долговечнее дерева и металла и зимой ему не страшен лёд.

В период Первой Мировой войны было построено немало судов из железобетона. До 1915 года образцы железобетонных судов были построены почти во всех странах, включая Турцию и Китай. В 1915 году, вследствие огромной нужды в тоннаже, недостатка стали и возможности быстрой постройки, все страны начали лихорадочно их строить и развивали это судостроение до начала 1919 года. Эти работы проводились в Америке, Англии, Италии, Германии, Франции, Норвегии, Швеции, Дании и Голландии.

S. S. Atlаntus

S. S. Atlаntus – вероятно самое знаменитое бетонное судно. Оно было построено “Liberty Ship Building Company” в Брансвике, штат Джорджия. Спущено на воду 5 декабря 1918 года. Судно было вторым в мире по счету бетонным судном, построенным во время Экстренной Подготовки к Первой Мировой Войне.

Война закончилась месяцем раньше раньше, однако “Atlаntus” использовался для перевозки американских солдат из Европы домой, а также для перевозки угля в Новую Англию. В 1920 году судно было списано и оставлено в порту Вирджинии.

SS Atlantus на мели в 1926 г.

В 1926 “Atlаntus” был приобретен полковником Джесси Розенфельдом. Он собирался построить док для всех бетонных кораблей, дабы в случае опасности иметь возможность быстро активизировать силы, а также для удобства.

В марте 1926 “Atlаntus” был восстановлен и отбуксирован к мысу Cape May. Однако 8 июня налетел шторм, и судно было разбито на расстоянии 150 метров от берега Сансет-Бич. Были попытки достать судно для ремонта, однако они не увенчались успехом.

С того времени “Atlаntus” стал туристическим аттракционом. Люди ныряли с его палубы в воду, пока один молодой человек не погиб. После этого был поставлен предупреждающий знак на берегу. В конце 50-х судно раскололось на две части.

Местоположение

S. S. Atlаntus находится в 150 футах от пляжной линии Sunset Beach, мыс May, NJ.

Характеристики судна

Длина: 250 футов

Вес: 2,500 тонн

В годы Второй Мировой Войны сталь была дефицитным материалом и у нас, поэтому советские специалисты тоже создавали суда из железобетона. В Риге, на причале порта Волери стоит именно такой корабль – из бетона. Абсолютно целый и на плаву, правда без палубных надстроек. Сохранность – превосходная, учитывая почтенный возраст сего чуда инженерной мысли. На корме остались основания надстроек. Некоторые помещения были выложены плиткой (скорее всего корабельные гальюн и камбуз). На палубе сохранились основания каких-то сооружений (возможно гнёзда крепления зениток или подъёмного крана). Судно обладает собственной рулевой системой и гребными механизмами; для якорей в носу есть клюзы. Это больше похоже на сухогруз, чем на баржу.

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Много железобетонных судов было построено в Германии во время Второй Мировой Войны: танкеры грузоподъемностью 3000 и 3400 т, лихтеры грузоподъемностью 700 и 1000 т, сухогрузные суда грузоподъемностью 3700 и 4200 т, а также рыболовные траулеры. Все эти суда показали хорошие эксплуатационные качества. Суда были построены монолитным или сборно-монолитным методом.

Транспорты типa “Либерти” с железобетонными корпусами (помимо массовых “Либерти” со стальными корпусами) строилиcь в США в течение обеих мировых войн из-за дефицита стали.

Суда предназначались для кратковременного использования, однако вследствие того, что железобетон, в отличие от стали, не подвержен коррозии, некоторые из этих судов до сих пор (восемьдесят лет спустя!) используются, например как плавучий пирс-волнорез в Канаде.

Бетонные корабли сейчас представляют собой огромный волнорез, защищающий лесопильный завод в провинции Пауэлл Ривер, Канада.

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“Quartz” (слева) и “S.S. P. M. Anderson” (в центре)

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“S.S. P. M. Anderson”

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В течение Первой мировой войны президент Вудро Вильсон одобрил строительство 24 железобетонных судов. Из 24 запланированных было построено только 12, общей стоимостью 50 миллионов долларов. К моменту спуска их на воду война уже закончилась.

В СССР первый серьезный опыт был проделан Ленинградским судотрестом; с 1925 года за три года им построено: самоходный паром на 20 вагонов, две баржи, понтон для больших паровых копров, грязеотвозная шаланда, четыре дебаркадера и две секции трёхсекционного дока (общей грузоподъемностью в 6000 т). Итоги трехлетней работы привели к заключению о целесообразности постройки железобетонных судов и возможности понизить вес железобетонных судов против заграничных.

В 1942 году Морская Комиссия Соединенных Штатов заключила контракт с фирмой “McCloskey & Co.” Филадельфия, Штат Пенсильвания, на постройку 24 железобетонных судов. За три десятилетия усовершенствовались технологии производства железобетона и суда нового флота были более легкими и прочными, чем их предшественники времен Первой Мировой Войны. Суда были построены в Тампе, Штат Флорида, к июлю 1943 года.

Строительство велось очень быстрыми темпами – одно судно в месяц. Два судна во время высадки союзников в Нормандии были затоплены в качестве заграждений. Семь все ещё на плаву в гигантском волнорезе на реке Пауэлл в Канаде.

Судно S. S. Polias было построено первым во время ПМВ, хоть судно S. S. Atlantus и было спущено на воду месяцем раньше. Оно было построено компанией “Fougner Shipbuilding”, NY в 1918 году. С тех пор, как война закончилась, судно использовалось для перевозки угля в Новую Англию.

В 1920 году судно попало в шторм и было выброшено на рифы возле береговой линии города Maine. Паникующие члены команды (11 человек), не слушая указаний капитана Richard T. Coghlan’а, пытались выбраться с корабля на спасательной шлюпке, однако утонули. Остальная часть команды была спасена следующим утром.

Несколько попыток освободить судно оказались тщетными, и вскоре, летом 1924 года, на корабль налетел ураган, разбивший его на две части.

Кормовая часть судна SS Polias, так редко показывающаяся из-под воды

Месторасположение

Судно покоится примерно в 30-ти метрах от порта Clyde Maine. При отливе незначительная часть корабля становится видимой на некоторое время.

Характеристики судна

Вес: 250 футов

Длина: 2,500 тонн

Одним из бетонных кораблей является легендарный «Quartz» бортовой номер IX-150, участвовавший в операции «Перекресток», когда на атолле Бикини испытывалась атомная бомба в 1946 году. Американское правительство поместило несколько кораблей в эпицентр взрыва, чтобы оценить повреждения, наносимые этим ужасным оружием.

S.S. Armand Considere

Спущен на воду в мае 1944, через четыре месяца передан армии. В 1948 году приобретен Powell River Company и используется как мол-волнолом.

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Местоположение

Ещё на плаву как часть волнолома на реке Пауэлл в Британской Колумбии, Канада.

S. S. Dinsmore

S. S. Dinsmore был нефтяным танкером, построенным компанией “A. Bentley & Sons” в Джэксонвилле, Флорида (Jacksonville, Florida), и был спущен на воду 30 июня 1920 года в 14:25.

Dinsmore использовался в качестве нефтяного танкера, и был списан в апреле 1932 в связи с неработоспособностью.

Местоположение

Dinsmore, вероятно, затонул в Техасе. Точное местоположение неизвестно.

Характеристики судна

Вес: 3,696 тонн

Длина: 420 футов

S. S. Moffit

Судно S. S. Moffit было нефтяным танкером, сконструированным компанией “A. Bentley & Sons” в Джексонвилле, Флорида (Jacksonville, Florida) и было спущено на воду 28 сентября 1920 года.

Последнее упоминание о “S. S. Moffit” датируется 1925 годом. Затем оно, скорее всего, было переделано в нефтяную баржу в Новом Орлеане.

Характеристики судна

Вес: 3,696 тонн

Длина: 420 футов

S. S. Cuyamaca

Судно S. S. Cuyamaca было нефтяным танкером, построенным в 1920 году компанией “Pacific Marine Construction Company” в Сан-Диего, Калифорния (San Diego, California).

Несколько лет судно было собственностью Канадо-Французской нефтяной компании “Нью-Йорк”, и служило для перевозки нефти между городами Тампико, Батон Руж и Новым Орлеаном. Наконец, в 1924 оно было переоснащено в нефтяную баржу, работающую в окрестностях Нового Орлеана.

В 1926 году – списано за непригодностью.

Дальнейшая судьба судна остается неизвестной: оно могло утонуть или было переделано.

Характеристики судна

Вес: 4,082 тонн

Длина: 434 фута

S. S. San Pasqual

Судно S. S. San Pasqual было построено как нефтяной танкер компанией “Pacific Marine Construction” в Сан-Диего, Калифорния (San Diego, California), и спущено на воду 28 июня 1920 года.

В марте 1921 года судно было повреждено во время шторма, и было поставлено на ремонт на долгие три года.

В 1924 году оно было приобретено кубинской торговой компанией “Old Times Molasses”, и использовалось в роли склада.

В годы войны судно использовалось как наблюдательный пункт за немецкими субмаринами, было неоднократно обстреляно, как из пулеметов, так и из пушек.

Во время кубинской революции Эрнесто Че Гевара использовал судно как тюрьму для пленных солдат-противников.

С тех пор судно служило разным целям – от спортивного до рыболовного клуба.

Наконец, в 1990 году, оно было окончательно переделано в комфортабельный отель.

Местонахождение:

Судно стоит на якоре вот уже почти 20 лет возле побережья Cayo Las pujas, Куба.

Характеристики судна

Вес: 4,082 тонны

Длина: 434 фута.

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S. S. Cape Fear

S. S. Cape Fear был грузовым судном, построенным “Liberty Ship Building Company” в Уилмингтоне, Северная Каролина (Wilmington, North Carolina). Спущено на воду в 1919 году.

30 октября 1920 оно столкнулось с другим судном, “City of Atlanta”, и стремительно ушло под воду, всего за три минуты, унеся с собой 19 членов экипажа.

Местоположение

Останки S. S. Cape Fear покоятся на глубине 170 футов, на выходе из мыса Narragansett, Rhode Island.

Характеристики судна

Вес: 2,795 тонн

Длина: 86 метров

S. S. Sapona

S. S. Sаponа был грузовым пароходом, построенным “Liberty Ship Building Company” в Уилмингтоне, Северная Каролина (Wilmington, North Carolina). Спущен на воду в январе 1920 года.

Sаponа был приобретен Карлом Фишером в Майами, штат Флорида, который использовал судно как хранилище для нефти.

В апреле 1924 Sаponа была продана Брюсу Бэттеллу, живущему на Багамах. Он использовал судно как хранилище для рома и виски, при том, что в те времена спиртное было запрещено.

В 1926 судно было выброшено на риф сильным штормом. Все попытки отремонтировать его оказались безуспешными. Сам же Бэттелл, потерявший весь бизнес, умер в нищете в 1950 году.

Во время Второй Мировой Войны судно использовалось как мишень для стрельб авиации и флота. 5 декабря 1945 года, после бомбежки судна Воздушным Эскадроном 19, все самолеты пропали в районе Бермудского Треугольника. Это сочли предупреждающим знаком, и после этого любые манипуляции с судном были запрещены.

Но к тому времени от судна осталась лишь его бетонная основа.

Местоположение

S. S. Sаponа лежит в 4 милях к югу от острова Bimini на Багамах.

Характеристики судна

Вес: 1,993 Тонн

Длина: 86 метров

S. S. Latham

S. S. Lаthаm был нефтяным танкером, сконструированным компанией “F. F. Ley & Company”, в городе Mobile, Алабама. Судно было приобретено компанией “American Fuel Oil and Transport”. Спущен на воду 6 мая 1920 года.

Однако уже во время своего первого путешествия судно столкнулось с меньшим судном, и чуть не затонуло. Все таки, добравшись до порта, оно стало на ремонт, и только в 1926 году было переделано в плавучее хранилище нефти в Новом Орлеане. Далее информация отсутствует.

Характеристики судна

Вес: 4,225 тонн

Длина: 125 метров

S. S. Selma

Судно S. S. Selma было нефтяным танкером, произведенным компанией “F. F. Ley & Company” в городе Мобайл, Алабама, и было спущено на воду 28 июня 1919 года.

11 мая 1920 года, судно столкнулось с причалом в Тампико, Флорида, и было повреждено. Оно было приведено в порядок и транспортировано в Галвестон, Техас, для дальнейшего ремонта. К сожалению, ремонтники в Техасе не имели опыта работы с бетонными кораблями, и тогда правительство решило его списать. Местом последнего пристанища корабля была выбрана бухта недалеко от острова Пеликан, Техас, и 9 марта 1922 года судно было поставлено на якорь.

В 1992 году судно было признано историческим достоянием, и теперь его останки тщательно охраняются.

Характеристики судна

Вес: 4,225 тонн

Длина: 125 метров.

Английская баржа для внутреннего плавания постройки 1939 года (всего построено

Бетон – это лучший материал для малоподвижных судов, тех, которые большую часть времени стоят. Металлические нужно вытаскивать, красить и прочее… А этот вот сколько лет стоит и как новый. Все пристани для круизных пароходиков и водных такси с Санкт-Петербурге сделаны их бетона. Катера были экспериментальные, но не пошли.

В Выборге на берегу недалеко от замка лежит бетонный катер. На “Викимапии” его нет, но если в “Яндексе” ввести координаты: Долгота: 28°43′31.56″ в. д. (28.725433) Широта: 60°42′50.48″ с. ш. (60.714021), и в этом месте включить панораму, то его будет очень хорошо видно.

В Калининградской обл. в г. Мамоново на берегу залива стоят две немецкие баржи из бетона.

На реке Луга сохранился замечательный образец судостроения – корабль из железобетона. Похож на немецкий лихтер проекта 20-х годов.

Яхта “Нефертити” - парусно-моторная крейсерская яхта, построенная из армированного цемента в начале 70-х годов прошлого века. Базируется на территории центрального яхт-клуба г. Нижнего Новгорода. В настоящее время это единственное сохранившееся парусное судно в бассейне р. Волга, с корпусом, построенным из армированного цемента.

Идея строительства судов из этого материала принадлежит изобретателю армоцемента, итальянскому инженеру Пьеру-Луиджи Нерви.

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Благодаря устойчивости корпуса яхты к различного рода деформациям, “Нефертити” используется в качестве учебно-тренировочного и вспомогательного судна. Большая обитаемость (до 16 человек) позволяет уходить в автономное плавание на длительный срок.

Технические характеристики

Водоизмещение яхты 11 тонн,

Длина от транца до бушприта 12.5 м,

Ширина по миделю 3.6 м,

Высота мачты 9 м

Парусное вооружение типа кэч площадью 65м2.

Корпус яхты типа компромисс минимальной осадкой 1.1 м и максимальной 2.1 м.

Максимальная скорость под парусом 15км/ч.

Максимальная скорость под дизелем 10км/м

В конечном итоге эти суда не могли конкурировать со стальными в коммерческих перевозках грузов. Однако ныне железобетон активно применяют при строительстве плавучих нефтехранилищ, доков и буровых платформ. Примером судна из железобетона более поздних лет можно назвать танкер “Andjuna Sakti”: его построили в 1975 году для хранения сжиженного газа. Судно эксплуатировалось в Яванском море.

В современном мире есть энтузиасты, которые делают яхты из этого нестандартного материала. Киевский яхт-клуб имеет несколько таких судов. “Цементные” яхты курсируют нынче по туристическим маршрутам Днепра. Создателем судов “Норд” и “Риф” стал Константин Львович Бирюков, соавтор книги “Мелкие суда из стеклоцемента и армоцемента”.

Яхта “Норд”

Нашлись фотографии бетонной баржи, причём в достаточно приличном состоянии, стоящей на приколе в посёлке Горячие Ручьи – бывшей базе кораблей разведки Северного Флота в 5км от ЗАТО Полярный.

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Однако это отнюдь не конец истории: технологии развиваются и вполне вероятно, что мы снова увидим корабли из бетона, бороздящие просторы мировых океанов.