Константин Никифоров. Цена выхода Британии

Стала известна цена выхода Британии из ЕС, точнее, сколько готовы заплатить англичане за “развод”.

http://www.interfax.ru/world/573709

” 6 августа. INTERFAX.RU - Власти Великобритании согласились выплатить Евросоюзу до 36 миллиардов фунтов стерлингов (около 40 млрд евро) за договор о своем выходе из его состава, сообщила газета The Telegraph.



Высшие чиновники британского правительства увидели в этом единственный способ продвинуть зашедшие в тупик переговоры о выходе. При этом они собираются выдвинуть встречные условия о финансовом урегулировании. Среди них новое торговое соглашение с Евросоюзом.



Отдельные источники в правительстве подтвердили газете цифру в 40 млрд евро. Ранее в прессе фигурировали сообщения о 50 млрд, но якобы премьер-министр Тереза Мэй отвергла эту сумму как слишком большую” ( конец цитаты).

С самого начала речь о других деньгах велась. И первый раунд переговоров между Брюсселем и Лондоном, состоявшийся 20 июля, по конкретным аспектам Brexit завершился ничем.

http://www.dw.com/ru/%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE-brexit/a-39775694?maca=ru-Twitter-sharing



“Евросоюз и Великобритания не смогли достичь прогресса в результате первого раунда переговоров по конкретным аспектам Brexit. Принципиальные разногласия остаются в первую очередь по будущим правам граждан Великобритании и ЕС на территории друг друга, сообщил глава делегации ЕС Мишель Барнье на пресс-конференции по итогам четырехдневных дискуссий в Брюсселе в четверг, 20 июля.

Переговоры между сторонами продолжатся в конце августа. Барнье сказал, что к этому времени Брюссель будет ожидать от Лондона ясности в таких ключевых вопросах, как права граждан каждой из сторон, граница между Северной Ирландией и членом ЕС Ирландией, а также финансовые обязательства Великобритании перед ЕС.

Мишель Барнье вновь подчеркнул, что переговоры о свободной торговле между Евросоюзом и Великобританией, на которых настаивает Лондон, можно будет вести лишь после решения этих ключевых вопросов. Великобритания весьма заинтересована в таком договоре, поскольку в рамках Brexit она покидает европейский внутренний рынок и европейский таможенный союз.

Финансовые претензии к Лондону

На совместной пресс-конференции с британским министром по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом Барнье также настаивал на том, чтобы права граждан после Brexit гарантировал Европейский суд.

Со своей стороны Дэвис заявил, что он воодушевлен прошедшими в Брюсселе переговорами и сообщил о “подвижках”. Он оставил открытым вопрос о том, заплатит ли его страна компенсацию Брюсселю за выход из состава ЕС.

“Мы – страна, признающая свои международные обязательства и права, и мы намерены и впредь прилагать усилия к их соблюдению”, – сказал Дэвис. Согласно сообщениям, сумма финансовых претензий Брюсселя к Лондону достигает 100 млрд евро. Великобритания до сих пор исключала возможность выплаты такой компенсации”( конец цитаты).

Глядя на все это, крупнейший в Германии коммерческий банк Deutsche Bank AG намекнул, что может вывести около 300 млрд евро с баланса своего британского подразделения во Франкфурт из-за оттока клиентов и активов на Европейский континент. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

http://www.dw.com/ru/bloomberg-deutsche-bank-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-300-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-brexit/a-39820549



“Банк собирается начать перевод активов в сентябре 2018 года, а завершить его рассчитывает в марте 2019 года. Информировать клиентов об этом он начнет сентябре этого года, пишет агентство. 300 млрд евро – это фактически одна пятая баланса Deutsche Bank.

В банке отказались комментировать эту информацию. Ранее гендиректор Deutsche Bank Джон Крайан заявлял, что готовится к тяжелому выходу Британии из ЕС и что большинство сделок, которые банк проводит в Лондоне, могут быть переведены во Франкфурт”( конец цитаты).

Между тем крупнейший банк Европы HSBC еще год назад отказался от идеи перемещения штаб-квартиры конгломерата из Лондона в Гонконг.

http://business-swiss.ch/2016/02/hsbc-shtab-kvartiru-v-gonkong/

“Ещё весной 2015 года HSBC активно заговорил о целесообразности перемещения головного офиса. Теперь же, как отмечает пресс-служба HSBC, правление кредитного учреждения приняло единогласное решение остаться в британской столице. Тому имеется сразу несколько причин:

Во-первых, Лондон остаётся одним из ведущих международных финансовых центров, в котором проживает большое количество специалистов самой высокой квалификации. Поэтому город остается идеальным местом для нахождения такого учреждения мирового уровня, как HSBC. Кроме того, Лондон географически близок к таким банковским центрам, как Цюрих и Женева.

Во-вторых, HSBC отказался переносить штаб-квартиру в Гонконг, поскольку Гонконг более не является политически надёжным местом для банковского дела и хранения активов. Напомню, что Пекин постоянно расширяет своё влияние на правительство Гонконга. Инвесторы едины во мнении: если Гонконг утратит автономию и Пекин получит абсолютную власть над полуостровной юрисдикцией, хранить деньги в Гонконге никто больше не будет.

В-третьих, правительство Великобритании снова понизило налоги для банков. Напомню, что ранее акционеры, раздосадованные повышением налогов для банков в Великобритании после финансового кризиса, подняли тему переезда в Гонконг.

В-четвёртых, по подсчетам аналитиков, перенос штаб-квартиры в Гонконг обошелся бы британскому банку примерно в 2,5 миллиарда долларов США, что идёт вразрез с курсом на экономию, которого HSBC придерживается с недавних пор.

В-пятых, HSBC опасается дальнейшего ослабления конъюнктуры в Китае. Перенос штаб-квартиры в Гонконг означал бы попадание практически в центр кризиса китайской экономики” ( конец цитаты).

Ротшильдов так просто не испугать.



Великобритания после выхода из ЕС будет активно проводить консультации с Евросоюзом и США по соглашению о свободной торговле

http://russian.people.com.cn/n3/2017/0726/c31520-9246410.html

“Вашингтон, 25 июля /Синьхуа/ — Великобритания будет активно проводить консультации с Евросоюзом и США по соглашению о свободной торговле после своего выхода из ЕС. Об этом в понедельник заявил министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс.

Выступая в Институте американского предпринимательства /вашингтонский исследовательский центр/, Л. Фокс отметил, что после выхода из Евросоюза Великобритания будет стремиться к установлению целостных и всесторонних торговых отношений со странами ЕС, поддерживать существующие коммерческие связи, стандарты и общие интересы, обеспечивать бесперебойный доступ на рынок, а также укреплять торговые отношения с “новыми друзьями” и “старыми союзниками” для создания настоящей глобализированной Великобритании.

Министр сообщил, что Лондон и Вашингтон уже создали рабочую группу по торговле и инвестициям, где в первую очередь обсуждаются пути обеспечения непрерывности коммерческой деятельности после выхода Великобритании из Евросоюза, чтобы тем самым гарантировать стабильность, определенность и уверенность предприятий двух стран и заложить фундамент для достижения двумя государствами всестороннего соглашения о свободной торговле.

Л. Фокс также отметил, что после выхода из ЕС Лондон будет и дальше поддерживать глобальную свободную торговлю и основывающуюся на правилах глобальную систему торговли.

Британский министр в понедельник прибыл в Вашингтон. Он и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер совместно председательствовали на первом совещании американо-британской рабочей группы по торговле и инвестициям, в ходе которого стороны обсудили пути укрепления двусторонних торгово-экономических связей после выхода Великобритании из Евросоюза, в том числе возможность достижения двустороннего соглашения о свободной торговле” ( конец цитаты).

Надо понимать, Великобритания определилась со своим будущим. –