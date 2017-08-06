Один из моих читателей из Украины, прислал мне эти записи. На самом деле, они не были никаким дневником. Записывалось это отрывками с опозданием в недели, и даже месяцы; просто потому, что так сложилось ситуация, что даже поговорить ему стало не с кем. Сейчас случайно нашёл эти записки. И прислал, многое показалось интересным. Но, самое главное: практически всё из записанного, читатель не помнил не только в деталях, но даже в общих чертах. Видно растерянность и подавленность происходящим была такой силы, что голова не только не воспринимала, но и не запоминала происходящего. И вот он, В.П., попробовал скомпоновать и где-то что-то дописать — облечь в какую-то форму, которая бы помогала восприятию…



«Киевский дневник. 2014 год»

(Просто о сложном)

Февраль.

В институте нас учили, что людям присущи разные типы мышления. Всего, по мнению нашего профессора, существует два типа мышления: логическое и образное. Учитель очень интересно, на своём жизненном примере, объяснил тогда суть этих совершенно разных типов. Его старший сын закончил физмат и в советское время занимался научной работой в одном из киевских исследовательских институтов. И вот, отец как-то спросил у него, как он понимает известное гоголевское описания Днепра: «…Чуден Днепр при тихой погоде… Редкая птица долетит до середины Днепра». Реакция сына удивила его. Он долго думал и не знал что ответить. Затем попросил время до утра – подумать. Утром, затребовал ещё время «на подумать» И лишь через два дня, замученный раздумьями, математик НИИ радостно сообщил отцу ответ: это – колибри!

— Что значит колибри? – Удивился отец.

— Ну, есть такая птичка колибри. Эта птичка не только самая маленькая в мире но, и самая редкая! Если Гоголь написал, что редкая птица долетит до середины Днепра, значит, он имел ввиду колибри! Потому, что это самая редкая птица!

Конечно, ответ математика из НИИ показался нам гуманитариям смешным и мы всем курсом захихикали. И тут, всеобщий хохот подавил растерянный бас нашей отличницы Маши Вольман: «Ну, чего вы ржёте?! Он ведь правильно ответил!».

— Да, он здорово додумался – молодец! – поддержал её Саша Цыкало. – Ну, правильно ведь?

— Конечно, правильно, — улыбаясь, согласился профессор. – Просто Гоголю было присуще образное мышление. Поэтому сказочную ширину старого Днепра он выразил вот таким чудным образом, что далеко не каждая, а только редкая птица долетит до его середины – такой широченный Днепр… А моему сыну, нашей старосте Маше Вольман и Саши Цыкало присущ логический тип мышления. И не просто логический, а гипертрофировано логический тип мышления. Два разных типа мышления создают совершенно разную картину мира. Кардинально различные реальности.

Не уверен, что данный научный подход разделяющий типы мышления лишь на два вида, объективен. Но с тем, что разным типам мышления свойственно разное мировосприятия я согласен. Образное и логическое мышление действительно создают различные реальности. В мирное, спокойное время эти различные реальности довольно гармонично уживаются, и даже способны дружить, органично дополняя друг друга. Не знаю, как официальная наука относиться к возможности изменения типов психики но, жизненный опыт доказывает, что такие изменения не только возможны, но и вполне естественны. Кардинальное изменение жизненного уклада и специфика выполняемой работы непременно приводит к смене типа мышления. Я убедился в этом на примере своего брата. Учась в школе, он планировал поступать в гуманитарный институт но, в конечном итоге поступил в медицинский. И хоть мы учились в разных институтах, в Киеве нас как братьев поселили в одной комнате. Изначально, его любимым времяпровождением были томики Есенина, Рубцова и пение романсов. Но поступления после мединститута в хирургическую интернатуру, всё кардинально поменяло. Есенина и Рубцова полностью заменили научные издания, а романсы стали вызывать тотальное неприятие. Совершенно случайно он стал учеником одного из лучших хирургов Украины. У нас была традиция, каждое 9 мая, в 9-ть вечера встречаться в Парке Вечной Славы у Киево-Печерской Лавры. Мы садились прямо на газон склона, смотрели на Днепр и поминали наших дедушек. И вот, когда мы досиделись уже до ночи, брата окликнул по фамилии достаточно грубый мужской голос. Обладателем этого грубого баса оказался профессор, который в одно время преподавал им в институте хирургию. Уже потом я узнал, что он, этот безапелляционный, грубоватый мужик считается одним из лучших хирургов Украины. Он, в компании двух мужиков, сидел чуть повыше нас на каменной кладке обрамляющей Обелиск Славы и они тоже кого-то поминали. Судя по поведению профессора и его вопросам, он слышал какие-то детали нашего разговора.

— Значит, дед у тебя рядовым был?

— Рядовым.

— И прадед рядовым?

— Да, рядовым…

— Ну, нечего, дед и прадед рядовыми были, а ты генералом будешь… Зайди завтра ко мне… А этот – брат твой?

— Да.

— Какой-то он старомодный… Да и ты тоже хорош… Ладно, забираю тебя к себе… Завтра, в девять операция…

И он открыв портфель, достал бутылку коньяка.

– На, армянский 49-го года… Помяните отца моего Григория, дядю Сашу, дядю Федю и тётю Марусю…

Не имея серьёзных связей, максимум брата была бы работа хирурга в заштатной районной поликлиники, где он резал бы гнойнички и сшивал тремя швами разбитые брови. Но, вот такой совершенно удивительный случай позволил ему серьёзно заниматься хирургией и полностью изменил не только его будущее, но и его тип мышления. Уже после третьей операции его образное мышление окончательно улетучилось, и его место прочно заняла фундаментальная логика. Устав наблюдать, как у брата дрожат руки во время операции, профессор преподал ему крайне грубый урок, который враз уничтожил остатки его образного мышления, и мгновенно перевернув сознание, заставил действовать исключительно логически.

— Почему руки опять дрожат?! Что ты вытанцовываешь скальпелем по ране? — грубо пробурчал он — Боишься лишний сосуд полоснуть? Где боишься? Вот тут?

И он сильно полоснул своим скальпелем разрез, из раны хлынула кровь.

– Ещё где боишься? Здесь?! – и он ещё раз полоснул скальпелем ткань. Всю рану залило кровью.

– Перестань дрожать! Ты же мужик! Не дрейфь, вяжи сосуды! Всё зарубцуется! А рубцовая ткань, во стократ прочней обычной… Это не человек и это не кровь. Это-картинка. Обычная, цветная картинка из журнала «Огонёк». Никогда не смей думать, что ты режешь живого человека и помогаешь ему… Режь, как аппликацию в детстве из картонки вырезал. И получиться всё правильно и точно. Ни мысли, ни рука – дрожать не будут. Если же сосредоточишься на том, что режешь живого человека, пиши – пропало. Превратишь его в калеку или в картинку на кладбище. Тяжкий грех на душу возьмёшь.

Вот, значит, мы на примере Гоголя обозначили, что разным типам человеческого мышления свойственно разное мироощущения, а разные мироощущения создают различные реальности. Второе: в спокойной, мирной жизни различные мироощущения и реальности довольно гармонично уживаются, и даже способны дружить, органично дополняя друг друга. Третье: кардинальное изменение жизненного уклада и специфика выполняемой работы, может приводить к смене типа мышления. И такие изменения не только возможны, но и вполне естественны. Теперь возникает логичный вопрос: а может ли человек вообще утратить способность к мышлению? Существует ли в принципе вероятность блокировки мышления? И если возможна утрата способности мыслить, тогда, кто и как создаёт его мироощущения? Каким образом он воспринимает реальность? Можно ли такому человеку навязать абстрактную реальность? И могут ли люди с заблокированным мышлением общаться с окружающими, не утратившими способность хоть к какому либо мышлению?

Самым тяжёлым во время майдана было ощущение какой-то жути, тотального вакуума – друзья, люди с которыми ты крестил детей, отмечал праздники, работал, без которых ты уже просто не представлял свою жизнь, — враз превратились в каких-то безмозглых чудовищ, неспособными выслушать тебя даже тридцать секунд. Наш самый близкий друг семьи, человек с которым мы дружили с первого курса, узнав, что у меня готовится к издательству книга в Варшаве; через интернет нашёл это польское издательство, позвонил туда, представил им весь список своих регалий и как патриот Украины потребовал немедленно прекратить выход книги; на том основание, что у меня в квартире висит портрет Путина. Книга вышла только потому, что издательством уже был сделан и оплачет перевод, да и сама книга уже находилась в печати. Но, ведь действия друга семьи были явно патологичными. Как это можно объяснить, что человек, реализованный в жизни во всех отношениях, с двумя высшими образованиями, прекрасной работой, высоким уровнем благосостояния и крепкой многодетной семьёй, в течении каких-то пару недель превратился в агрессивного безумца, поступки которого не только с человеческой морали, но и с медицинской точки зрения просто патологичны?

Зная тотально логических подход брата к окружающему миру, выработанный спецификой его профессии, я поехал к нему. Да и по правде говоря, тогда уже в большом Киеве ехать было не к кому. Что происходило тогда в Киеве и к чему это приведёт, в общих чертах было понятно. Но вот что делать с личными взаимоотношениями с друзьями, сослуживцами и знакомыми было не только непонятно, но и вообще не укладывалось в голове, как могла возникнуть такая ситуация неприятия и ненависти. Это просто невозможно. Такого просто не могло быть.

Оказалось, что брат в то время пребывал фактически в такой же ситуации. Но, его логическое мышление создавало другую — более всеобъемлющую реальность.

— Телевидение погружает людей в состояние зомби. Часть киевлян фактически превращена в дебилов и шизофреников. Вот, послушай, как ещё в конце 19-го века медицина описывала клинику дебилизма. Это учебник по психиатрии дореволюционной России. Издание 1898 года:

«При дебильности человек может ничем внешне не отличаться от окружающих. В привычной обстановке дебилы относительно адекватны и самостоятельны. Дебилы способны попадать под влияние других людей, так как обладают повышенной внушаемостью. Из-за данной особенности они могут быть использованы как орудие в преступных целях. Они также зачастую легко перенимают чужие взгляды и впоследствии стойко их придерживаются, при этом наблюдается недостаток в собственных суждениях. Им свойственно запоминание различных правил и выражений, которые шаблонно употребляются. Некоторые склонны даже поучать других людей и зачастую рассуждают о том, чего сами не понимают. Для дебилов составляет трудность охватывание ситуации целиком, и обычно они улавливают только внешнюю сторону событий. Сложно воспринимают логические связи между предметами»

— Так, а в чём причина? Почему люди заболевают дебильностью?

— Ну, причин множество. В частности, одной из причин заболевания дебилизмом психиатры считают банальное недоедание. Вообще в медицине, эффективная диагностика и лечение напрямую зависит от выявления причин возникновения заболевания. Без выявления причины возникновения заболевания эффективное лечение в принципе невозможно. А чтобы выявить истинную причину происходящего с людьми на майдане, нужно иметь полный объём информации. Не обладая такой информацией невозможно точно определить, как именно происходит погружения людей в дебилизм и шизофрению. А эффективное лечение, напрямую зависит от выявления и устранения причин… Шизофрения с древнегреческого переводиться, как расщепление, раскалывания мышления. В психиатрии, шизофрения характеризуется, как психическое расстройство, связанное с распадом процессов мышления. Кстати, наибольшие шансы на выздоровление имеет тот вариант заболевания, где первый приступ шизофрении развивается внезапно — резко. При первых признаках психоза, необходимо как можно скорее купировать острое состояние – это значительно повышает вероятность благоприятного исхода болезни. В случае своевременного купирования однократного острого психоза, у 25 % больных таких эпизодов в жизни больше никогда не повторяется. В случае же, если помощь не оказана, либо лечение проводится недоброкачественно, не полностью, вероятность повторного рецидива составляет порядка 70 %… А у нас, что фактически происходит?

— Что?

— А то, что внезапные приступы психоза, в Киеве, на сегодняшний день не только не купируются, а всеми возможными силами усугубляются. Из этого можно сделать вывод, что вероятность рецидива в украинском варианте не 70%, а значительно больше – он практически неизбежен. А рецидив, то есть возврат – повторение, это фактически хроническое заболевание. Хроническое расщепления мышления. Хроническое психическое расстройство, связанное с распадом процессов мышления. А к чему это приведёт?

— К чему?

— Да к тому, о чём предупреждает дореволюционный учебник по психиатрии: психическое расстройство, связанное с распадом процессов мышления наложенное на способность дебилов попадать под влияния других людей приведёт к тому, что они могут быть использованы как орудие в преступных целях.

— Почему?

— Да потому, что «для дебилов составляет трудность охватывание ситуации целиком, и они улавливают только внешнюю сторону событий. Они не способны воспринимать логические связи между событиями». То есть, некие силы, используя СМИ и какие-то известные им технологии психического зомбирования, погружают народны массы в состояние психоза. Пользуясь повышенной внушаемостью, которая свойственна людям находящимися в состоянии психоза, они ежедневно провоцируют его нарастание. И тем самым ещё сильней расширяют возможность внушаемости. И из-за данной особенности они будут использованы как орудие в преступных целях, теми силами, которые и являются сценаристами киевского майдана.

В психиатрии до 2007 года общепринятым мнением считалась теория о равномерном распространении шизофрении по всему земному шару. Но, в 2007 году группа из семи английских учёных издала интереснейшую научную работу «Соседство в распространении психотических расстройств в Юго-Восточном Лондоне». Говоря простым человеческим языком, эта группа обнаружила, что шизофрения, как эпидемия, может выборочно поражать географически участки земли вплоть до одного городского района. А если это так, тогда вполне возможно и выборочное, локальное заражение шизофренией отдельно взятого города. И даже целой страны. Если мои предположения верны то, скорее всего в Лондоне, независимо друг от друга, работало две группы учёных. Одна группа, какими-то способами, заражала шизофренией юго-восточный район Лондона. А другая пыталась выявить и найти методы выведение жителей района из состояния шизофрении. Посмотри, какое интересное предложение затесалось в аннотацию книги «Соседство в распространении психотических расстройств в Юго-Восточном Лондоне»: «Социальная психиатрия и психиатрическая эпидемиология».

Что означает «психиатрическая эпидемиология»? Что скрыто в этом словосочетании???

Это указание на то, что психиатрические заболевания могут распространятся эпидемиологическим способом!

И ещё, научный труд «Соседство в распространении психотических расстройств в Юго-Восточном Лондоне» может служить не прямым, но косвенным доказательством того, что истинные сценаристы «цветных революций» на самом деле сидят не в Вашингтоне, настоящие хозяева находятся в Лондоне.

В.П».

Источник: nstarikov.ru